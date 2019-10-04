Как написать правильное сопроводительное письмо

Если вы отсылаете резюме без сопроводительных писем, ваши шансы ниже, чем у конкурентов. Как написать эффективное сопроводительное письмо и почему это особенно важно, если работу вам нужно найти как можно быстрее?

Кому можно не писать сопроводительное письмо?

Правильно написанное сопроводительное письмо — это хороший способ выделиться из множества кандидатов, это реклама вашего резюме.

Рекрутеры получают сотни резюме в день, и первичный отбор резюме чаще всего начинается именно с сопроводительного письма. Хотите, чтобы ваше резюме рассмотрели в первых рядах? Не пренебрегайте сопроводительным письмом. В поисках работы это сильный и реально работающий инструмент. И особенно важно его использовать в тех случаях, когда конкуренция высока, когда на вакансию претендуют сотни человек, а вам нужно доказать, что вы лучший. Если вы высококвалифицированный/уникальный/редкий кандидат, если вы умеете делать то, чего не умеют делать другие, то можете пренебречь написанием такого письма. Да что там, в таком случае скорее всего даже до резюме дело не дойдет: вас найдут и так. Во всех остальных случаях, писать сопроводительные письма имеет смысл.

Что писать в письме, если в резюме и так все написано?

Вот то, чего точно писать не стоит: «Я хочу работать у вас» или «Я коммуникабельная и легко обучаемая». Это пустые слова. Ваша же задача — объяснить потенциальному работодателю, чем вы ему выгодны. Внимательно перечитайте вакансию. Найдите сайт компании или другой источник информации о возможном работодателе. Что из вашего опыта работы, из ваших навыков может быть полезно именно этой компании? В чем ваша ценность именно для этого работодателя?

Сформулируйте ответ на этот вопрос как можно короче. Только не дублируйте информацию из резюме: задача сопроводительного письма — продемонстрировать свою высокую мотивацию и ценность для компании. Заинтересуете рекрутера — он сам откроет ваше резюме и получит подробности.

Имеет ли соискатель в сопроводительном письме право на креатив?

Да, но только если сама работа связана с креативом. Но даже в этом случае придерживайтесь норм деловой переписки. Будьте осторожны с неоднозначными шутками, с вольными обращениями в духе «Приветствую вас, сотрудники ООО „Эдельвейс“». В большинстве вакансий, размещенных на Superjob.ru, есть информация о контактном лице — менеджере по персоналу, который курирует вакансию. Лучше всего адресовать сопроводительное письмо именно ему. «Добрый день, Елена!»; «Уважаемый Игорь Анатольевич!» — обычные формулировки вполне подойдут. Если таких сведений нет, напишите просто «Добрый день!» или «Здравствуйте!».

Если вы пишете электронное письмо, важно указать вакансию, на которую претендуете. Если откликаетесь на нашем сайте, делать этого не нужно.

В конце письма выразите готовность встретиться с менеджером по подбору персонала лично. Еще раз укажите контактные данные, даже если они уже есть в резюме.

Пример эффективного сопроводительного письма «Уважаемая Ирина Ивановна! Прошу Вас рассмотреть мою кандидатуру на вакансию менеджера по интернет-маркетингу. Работа в Вашей компании привлекает меня возможностью в полной мере реализовать свои знания и навыки в сфере онлайн-продвижения. Профессиональный опыт я получила в агентстве интернет-рекламы, поэтому владею всеми инструментами digital-маркетинга — от рассылок до SMM. Так, в результате моей работы с одним из ключевых клиентов агентства посещаемость сайта этой организации за несколько месяцев выросла вдвое. Уверена, что мои компетенции будут полезны и Вашей компании: аудит сайта с точки зрения SEO и юзабилити способны увеличить количество посетителей, а значит, и потенциальных клиентов. Если мое резюме Вас заинтересует, буду рада ответить на Ваши вопросы. С уважением, Елена Иванова, тел. 8 *** *** ** **».

Что еще важно помнить при составлении сопроводительного письма?

Оно не должно быть слишком длинным: максимум — 2–3 коротких абзаца, не более чем полстраницы текста. Рекрутеру некогда читать поэмы в стиле «жизнь и приключения менеджера по продажам», так что будьте лаконичны.

Сопроводительное письмо показывает рекрутеру вашу общую культуру, грамотность и реальный уровень образования. Так что перед отправкой еще раз проверьте, нет ли в тексте грамматических ошибок.