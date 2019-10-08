Как бухгалтеров мучают на собеседованиях. И другие переживания коллег

Обзор самых интересных топиков недели в «Красном уголке бухгалтера».

Какие нестандартные вопросы задают бухгалтерам на собеседовании?

Случается, что прежнее место работы не устраивает. Причин может быть много — это и низкая зарплата, и заработная плата, которая годами не индексируется, и постоянно увеличивающаяся нагрузка. Еще конфликты с руководством, смена места жительства или просто надоело! Тогда человек начинает искать новую работу. Кто-то устраивается по знакомству, кто-то отправляет стопками потенциальным работодателям своё резюме. Но рано или поздно наступает час Х — собеседование.

Как утверждают некоторые психологи: поиск новой работы для человека по уровню стрессу находится на втором месте после стресса, связанного со смертью близких людей.

Для одних собеседование — это стресс, испытание, нервы; для других — это шанс на новую жизнь, шанс на улучшение своего финансового положения.

Была на собеседовании в одной фирме, первый круг с ичаром, не госкомпания и мне сунули анкету заполнять, которая сбила меня с ног, пардон, там надо было указать свой адрес проживания, принадлежит ли мне это проживание или нет... Какая у меня марка авто ... Год выпуска и номер машины ... Я офигела, если не сказать больше ...

Это персональные данные? Я правильно понимаю? — Наталья Бузукина

Какие вопросы, не связанные с профессиональной деятельностью, могут задать бухгалтеру?

Вопросы о семье:

— Какие отношения в семье?

«Меня спрашивали об отношениях в семье))))» (Алла Бероева).

— Когда и где родились родственники?

«Много лет назад мне попадалась анкета, в которой требовалось вписать дату и место рождения родителей. А я не помнила населенных пунктов, потому что родились они в депортации. А у вас вроде данные, которые служба безопасности сама может узнать» (Марьям Эркенова-Шидакова).

Вопросы о финансовом положении:

— Есть ли в собственности жилье, автомобиль, какая марка автомобиля, год выпуска, были ли путешествия заграницу?

«Было дело. Кому принадлежит жилье, в котором прописана, ФИО и род занятий всех членов семьи и соседей. Должность рядового бухгалтера на зарплату в 20000, из которых 10000 — типа премия в конверте» (Инна Косик).

«Мне давали анкету, где надо было написать все заграничные поездки, даты, сроки и куда» (Светлана Дзеранова).

Вопросы о здоровье:

— Какими болезнями болеете?

«15 лет назад я отказалась проходить первый тест после второго вопроса из 150(!!!) : „Бывают ли у Вас понОсы?“. Вакансия была „Бухгалтер“ обособленного подр. холдинга в Новосибирске. Бух.тест, кстати, прошла, но им очень нужен был первый. Даже не рассматривали мою кандидатуру» (Галина Марченкова).

Вопросы о суициде:

— Думаете ли вы о смерти?

«Галина Марченкова, у меня тоже был подобный тест, 7 вопросов про проблемы с пищеварением, часто ли думаю о смерти и как отношусь к запахам... На вакансию главбух в холдинг в Белгороде, но проф.тест по бухучету в основном вопросы по кассовым операциям. Сделала вывод, что нужен кассир без поноса, не думающий о суициде при сильно неприятном запахе))))» (Ольга Ушакова).

Бухгалтерам могут предложить пройти полиграф:

«Никогда такого не попадалось. Я бы и не дала такие данные. Зато один ейчар на собеседовании мне сказала: у нас обязательное условие — необходимо пройти полиграф. Это один из этапов собеседования. Без согласия на полиграф мы кандидатов даже не рассматриваем». Тут у меня был шок, естественно разговор дальше не пошёл)))« (Anastasiya Shulpina).

А также после очередного собеседования можно на пороге своего дома увидеть нежданных гостей. Это пришла служба безопасности.

«А ко мне после успешного собеседования в гости СБ приехала, так сказать посмотреть, как я живу...» (Елена Цыганова).

Что делать, если налоговики обнаружили неправомерность применения УСН?

Вновь созданные организации и зарегистрированные ИП, желающие применять упрощенку, должны не позднее 30 календарных дней с даты постановки на учет в налоговом органе, уведомить налоговиков о переходе на УСН (п.2 ст.346.13 НК РФ).

На практике случается, что забывают подать уведомление об УСН, но при этом отчитываются по УСН.

Дано: ОООшка зарегистрирована год назад, продажи и отчетность делали как упрощенцы, так как директор считал, что подал заявление на УСН. В мае налоговая требует пояснений, почему в декларации по УСН убыток, а в июле присылает письмо, что декларация представлена неправомерно, так как нет у них того самого заявления о переходе на УСН.

Поскольку директор сам себе директор (ну и режиссер тоже), то вспомнить точно, писал или не писал, не может. Посему ни оригинала, ни копии заявления о переходе на УСН нет, в выписке о нем тоже отметок нет. Налоговая требует досдать недосдатое в плане НДС и прибыли (ну логично же). И вот тут начинается самое интересное...

А как сдать декларации по НДС за прошлые периоды, если все документы покупателям были выписаны как от упрощенцев, а счет-фактуры так и вообще никто не делал? Или может можно еще как-то пободаться за УСН? — Наталья Кузлякина

Как выйти из ситуации с минимальными финансовыми потерями и трудозатратами?

Если обороты были небольшие, можно воспользоваться п.1 ст. 145 НК: «Организации и индивидуальные предприниматели имеют право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой НДС, если за три предшествующих последовательных календарных месяца сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) этих организаций или индивидуальных предпринимателей без учета налога не превысила в совокупности два миллиона рублей».

«Брат так влетел. Сдали сначала нулевки по НДС и прибыли. Через 2 недели уже с цифрами. Написал заявление по 145. А всем, кому выставлял людям акты, сделали счет фактуры, с людьми договорился, отдал им доки с НДС. С августа уже работает без НДС, но на ОСНО» (Ирина Иванова).

Можно воспользоваться Определением Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 02.07.2019 № 310-ЭС19-1705 по делу № А62-5153/2017.

«Есть судебная практика на этот счет. Совсем недавно ВС встал на сторону налогоплательщика. УСН носит уведомительный характер, а поскольку ИП сдавал отчетность и платили налог УСН, при этом лимит не превысил и соблюдает все условия применения УСН. Значит, система налогообложения у него УСН. Определение от 02.07.2019 № 310-ЭС19-1705» (Нина Селивёрстова).

Суть данного Определения сводится к следующему: налоговики обязаны контролировать правильность представленных форм отчетности, уплату налогов. Получив декларацию по УСН или авансовый платеж, налоговая должна проверить, имеет ли право налогоплательщик применять спецрежим. И сразу же инспекция должна бить тревогу и требовать представить отчетность по общей системе налогообложения, если налогоплательщик не подал уведомление на УСН. Если же налоговики упустили этот момент, то предъявлять претензии к налогоплательщику в дальнейшем не имеют право.

А вы готовы к штрафам за отсутствие специальной оценки условий труда?

Какая же шумиха была перед новым годом с СОУТ! Все работодатели дружно бросились проводить специальную оценку условий труда. Организации, проводящие СОУТ, взвинтили ценник на свои услуги в 3-4 раза, а то и более. Запись на проведение СОУТ была расписана на несколько месяцев вперед.

Затем наступило затишье. А сейчас началась вторая волна паники у опоздавших с СОУТ. Одновременно в октябре в интернете, на форумах, в WhatsApp-группах пошло обсуждение: какая будет ответственность, если не проводить СОУТ, оштрафовали ли кого-нибудь?

Скажите, на ночь глядя, а за отсутствие СОУТ уже штрафуют? — Елена Шумак

Коллегам уже пришлось столкнуться со штрафами:

«Коллеги, кто про что, а я про трудовую инспекцию и СОУТ. В конце 18 года провели соут по 3-м компаниям, которые созданы в сентябре-октябре 17 года. Сотрудников начали принимать с начала 18 г, до этого только ГД в штате. В пятницу приходит прекрасное письмо из ТИ. Позвонила инспектору, нам ходят вручить постановление и вкатить штраф за то, что мы нарушили сроки проведения СОУТ. Мы должны были сделать его в сентябре и октябре, а мы аж в декабре сделали. Я в полном недоумении. Кстати, никаких вредных условий труда нет. В двух компаниях по 4-5 человека в штате, в третьей 12» (Ирина Смирнова).

Юлия рассказывает, что в их компании штраф наложили и на организацию, и на должностное лицо. По суммам видно, что штрафовали по минимуму:

«У нас именно так и было, 60000 на организацию и 5000 на директора».

Ольга делится информацией, что инспекторы ГИТ в Москве сразу выписывают штраф, а в Подмосковье более лояльные и ограничиваются предупреждениями:

«Да, причём с радостью. Инспектор прям говорит ГИТ с нетерпением ждала января, чтобы начать собирать штрафы. Рапортуют о своей нужности, вон сколько денег в бюджет, прям очереди стоят. Причём Подмосковье ограничивается предупреждением, а Московские сразу штраф».

Размер штрафа прописан в ст. 5.27 КоАП. За непроведение СОУТ штраф :

для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей — от 5 до 10 тыс.рублей;

для организации — от 60 до 80 тыс.рублей.