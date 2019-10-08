«В два счета»: можно ли перечислять зарплату сотруднику на несколько счетов?

Начисление зарплаты — чувствительный вопрос для обеих сторон трудовых отношений. Трудовое законодательство обязывает делать это не реже, чем каждые полмесяца и в четко установленные даты. Хотя у работодателей во внутренних документах до сих пор можно встретить фразу о выплате зарплаты в период «от... и до ...». Это, как и задержки с начислением, является грубым нарушением, которое может привести даже к уголовной ответственности.

Кроме того, сотрудник имеет право самостоятельно выбрать банк, куда должны перечисляться его деньги. Ограничивать в этом работника нельзя. Более того, теперь это тоже серьезное нарушение с наказанием, сравнимым с невыплатой.

Правда для этого надо написать заявление, указав реквизиты счета в «своей» кредитной организации. Кстати, недавно изменились сроки для подачи такого документа. На основании Федерального закона от 26.07.2019 № 231-ФЗ, были внесены поправки в ст. 136 Трудового кодекса РФ, и с 6 августа 2019 года сообщить об изменении банка надо не менее чем за 15 календарных дней до дня выплаты зарплаты. Ранее на это отводилось 5 рабочих дней.

Но еще более актуальным является другой вопрос. Мы живем в кибер-эпоху, когда защитить свои средства — одна из самых важных задач. Неслучайно, специалисты по безопасности предлагают оформлять несколько банковских карт и перечислять на них только суммы, необходимые для предстоящих платежей. У многих из нас и так уже есть несколько карт, отсюда и резонный вопрос: можно ли перечислять заработную плату не на один счет, а на два — в разных банках?

И здесь законодательство снова «остается в стороне». Если буквально толковать ст. 136 ТК РФ, то зарплата выплачивается в месте выполнения работы сотрудника или переводится в банк, указанный в заявлении, на условиях, которые указаны в коллективном или трудовом договоре. Другими словами, речь идет об одной кредитной организации, хотя никакого запрета на увеличение числа банков чисто в трудовом законодательстве тоже нет. Исходя из этого, мы оцениваем этот момент чисто техническим (бюрократическим) упущением.

Если перечисление зарплаты на различные счета в разных банках зафиксировано в документах компании или трудовом соглашении, такая выплата с точки зрения закона допустима. Другое дело, когда такого условия в ЛНА нет, а сотрудник настаивает на этом. Скорее всего, придется делать выбор, взвешивая риски. Можно отказать человеку, оценивая, не пойдет ли он на конфликт и не подаст ли в суд. Или же — пойти ему навстречу, но тогда индивидуальная ситуация потребует общего изменения по компании — коллективного и трудовых договоров.

Кстати, с этой темой соседствует еще одна распространенная ситуация, связанная с командировками. Сотрудники, которых регулярно направляют в поездки, просят перечислять авансы по командировкам не на зарплатный счет. Это объясняется просто: людям понятно, какие суммы они получают и удобнее использовать этот счет/карту для оплаты при поездках. Но далеко не все компании, как отвечать на эту просьбу.

Однако подход здесь мы видим такой же. Если под авансом понимаются командировочные расходы: проезд, найм жилого помещения и другие расходы при поездке — то работодатель вправе сам определить, как эти затраты будут возмещены человеку. Именно об этом говорится в ст. 168 ТК РФ, а именно: порядок и нормы возмещения расходов определяются локальными нормативными актами компании. Таким образом, если в документах компании допускается возможность перечислять аванс на счет, отличный от зарплаты, тогда отказать работнику нельзя. Если же такой возможности нет, компания может отказать в просьбе сотруднику.