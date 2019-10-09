Трудовые проверки в 2019 году: остерегайтесь мошенников

Государственная инспекция труда в Калужской области и коллеги из других регионов официально предупреждают о том, что от имени сотрудников Роструда к работодателям приходят мошенники. Люди, которые представляются сотрудниками ГИТ, предлагают различного рода платные услуги по подготовке к якобы готовящимся внеплановым проверкам. Насколько хороши специалисты, предлагающие такую помощь, сказать сложно.

В Роструде напоминают, что при посещении инспекторы обязаны предъявить служебное удостоверение и распоряжение на проверку, которое обязательно подписывает руководитель территориального органа и заверяет его печатью. Никакие платные услуги инспекторы не оказывают, подчеркивают в ведомстве. Если вы заметите, что нарушаются правила контроля (например, о внеплановом визите не было никаких сообщений), будьте бдительны, не исключено, что в организацию пришли мошенники. В подобных случаях смело обращайтесь в правоохранительные органы.

Мошенники ли?

В последнее время участились случаи навязывания услуг организациям и индивидуальным предпринимателям. Коммерческие структуры действуют якобы от имени государственных органов, детально и подробно рассказывают, когда и почему к работодателю придут с проверкой, разъясняют, какие следует предпринять меры, и почему следует обратиться именно к ним, пугают крупными штрафами.

В редакцию Клуба кадровиков уже обращались работодатели, которым навязывали услуги по формированию пакета документов, необходимых операторам персональных данных. У организаций, выступавших с коммерческим предложением, были проверенные е-mail и иные сведения о работодателях. Дополнительно они разработали качественные информационные материалы, которые должны убедить, что компании нарушают закон, к ним скоро придут с проверкой, им грозят большие санкции.

Вот пример такого коммерческого предложения:

О проверке можно узнать заранее

Сводный график проверок ГИТ на 2019 год по всей России опубликован на сайте Генеральной прокуратуры РФ . Также ознакомьтесь со сводным планом проверок, утвержденным непосредственно Рострудом для территориальных подразделений. Совсем скоро мы обновим эту информацию: уже в декабре будет доступен график визита контролеров на будущий год.

Отметим, что, в соответствии со статьей 26.1 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», с 01.01.2016 по 31.12.2018 ГИТ не проводила плановые инспекции в отношении малого бизнеса, за исключением предприятий, занимающихся:

здравоохранением и медициной;

образованием;

социалкой;

теплоснабжением;

обеспечением электроэнергией.

Для всех остальных работодателей действовал мораторий на проверки инспекции по труду в 2018 году. Если возникали основания для внеплановых мероприятий, информация и дата посещения указывались в плане ГИТ. Но о таких проверках становится известно позже, а саму организацию должны уведомить о приходе контролеров не позднее чем за сутки до их визита.

С 2019 года правила надзора за работодателями меняются. Федеральный закон от 25.12.2018 № 480-ФЗ продлил мораторий на плановые проверки малого бизнеса, но в этот раз он не касается проверок, организованных Рострудом, поскольку это ведомство перешло на риск-ориентированный подход и проводит контрольные мероприятия по проверочным листам и с учетом категории риска работодателя. Теперь любая компания и ИП, независимо от того, имеет она статус субъекта малого предпринимательства или нет, может попасть в план проверок.

Что делать, если к вам пришли

Основанием для проведения любой инспекции является приказ руководителя инспекции. Проверка ГИТ в 2019 году — не исключение.

Поэтому при посещении вашего офиса инспекторы должны предъявить служебные удостоверения и нормативный документ, в котором указано основание для проведения инспекции.

Кроме того, плановый аудит ГИТ в обязательном порядке согласовывается с органами прокуратуры.

Перечень всех возможных оснований указан в статье 360 ТК РФ, в том числе:

жалобы бывших и действующих сотрудников;

требования прокурора и ряд других.

Далее ревизоры запросят необходимые документы и сведения.

Обращаем ваше внимание, что инспекторы могут потребовать сведения, которые относятся исключительно к предмету их проверки. Требовать что-либо свыше они не имеют права — прямой запрет прописан в статье 15 указанного Федерального закона.

Журнал проверок

Такой журнал должен быть в каждой компании. И все контролеры должны в нем расписываться.

Что проверяет ГИТ при плановой проверке

Наиболее часто проверяют и запрашивают:

контракты с работниками;

трудовые книжки;

книги учета движения ТК и вкладышей к ним;

документы, устанавливающие порядок обработки персональных данных и охраны труда;

правила внутреннего трудового распорядка;

графики отпусков, сменности;

табели учета рабочего времени;

медицинские книжки.

Однако есть нюанс: требовать бумаги, которые не имеют отношения к предмету исследования, изымать оригиналы документов инспекторы не имеют права. Кроме того, существуют сроки, которые проверяющие не вправе нарушить. При нарушении сроков результаты ревизии могут быть признаны недействительными.

Например, время, отведенное на плановую или внеплановую инспекцию, не превышает 20 рабочих дней, причем в этот срок входит составление акта по результатам инспекции.

Для малого бизнеса общее время инспекции за календарный год не превышает:

50 часов — для малого предприятия;

15 часов — для микропредприятия;

15 часов — для индивидуальных предпринимателей.

Обратите внимание, что в этом году инспекторы труда должны будут пользоваться проверочными листами. Ознакомьтесь с ними заранее, проконтролируйте, чтобы все было в порядке. Скачайте чек-листы на сайте Роструда

Оформление результатов

По окончании инспекционных мероприятий проверяющими составляется акт. Он оформляется в двух экземплярах и составляется непосредственно после окончания инспектирования. Что законодательство вложило в термин «непосредственно», никто не знает, но требуйте этот документ от проверяющих сразу же после окончания всех мероприятий и, если он предоставлен не будет, обращайтесь с жалобой в саму ГИТ и прокуратуру.