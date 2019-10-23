Программа БухСофт 2020 защитит от ошибок при сдаче РСВ

При заполнении РСВ часто «подтягиваются» ошибки кадрового учета. Программа БухСофт 2020 защищает от таких ошибок в несколько этапов. Кроме того, выявить наличие недочетов уже в готовом РСВ помогают эксперты программы в онлайн-режиме. Как тестируется отчет в программе БухСофт, и на что стоит обратить внимание до отправки — читайте в статье.

Кадровые данные

Иногда бухгалтер забывает добавить приказ об увольнении и просто не начисляет зарплату уволенному.

Как проверить кадровые данные:

Если сотрудников не много, лучше посмотреть их карточки и документы. В программе БухСофт формируется отчет по кадровому составу — бухгалтер может сразу проверить сведения через него. (рис. 1)

Рис. 1 Проверьте сведения по кадровому составу: ИНН, СНИЛС, паспортные данные, дату рождения, приказы о приемах и увольнениях. В БухСофт для этого предусмотрена возможность формирования отчетов «Кадровый состав» и «Список сотрудников».

Приемы после увольнения

Иногда бухгалтер заводит новую карточку сотрудника, если ранее уволенный в этом году сотрудник возвращается в компанию. Так делать нельзя — это увеличивает число работающих, а в разделе 3 РСВ формируется два отдельных листа. Правильно будет добавить второй договор с ранее принятым и уволенным сотрудником.

Начисления

Проверьте, все ли начисления внесены в программу. Чаще всего в «зарплатных программах» забывают отразить доходы, с которых не начисляют страховые взносы и не удерживают налоги, т.е. суммы, которые выдают через бухгалтерию по расходникам. Это могут быть суточные в пределах норм, компенсации расходов, связанных с выполнением трудовых обязанностей и так далее.

Проверьте итоговые значения в целом по организации. Перепроверьте базы для начисления страховых взносов и суммы начисленных взносов. В программе БухСофт формируется специальный отчет «Расчет налогов и взносов по организации» (рис 2).

Рис. 2 В программе БухСофт для проверки начисленных сумм и взносов предусмотрен специальный отчет «Расчет налогов и взносов по организации»

Корректировки за предыдущие периоды

Если после сдачи отчета за полугодие бухгалтер корректировал расчет, например, исправлял суммы начисленных отпускных за июнь, нужно было сдать корректировку. Часто бухгалтеры не отправляют корректировки, полагая, что достаточно будет уточнить сведения в отчете за девять месяцев нарастающим итогом. Так поступать нельзя, налоговая сверит отчет за девять месяцев и отчет за полугодие и при обнаружении расхождений потребует пояснений. Поэтому, перед отправкой отчета за девять месяцев лучше перепроверить, не нужно ли скорректировать ранее сданный отчет за полугодие.

Проверьте сформированный отчет

В БухСофт отчет будет направлен на тестирование автоматически после его формирования. По результатам проверки на экране появится протокол. В доступной форме он подскажет, что нужно исправить. ( рис. 3)

Рис.3 В программе БухСофт тестирование отчета происходит автоматически. Протокол проверки написан понятным и доступным языком.