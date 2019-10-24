Когда нужно уходить с собеседования, не дожидаясь его окончания

Бывает, что собеседование идет не по плану: вам задают странные вопросы, просят о чем-то, чего вы никак не ожидали, ведут себя как-то странно...

Вот 5 случаев, когда собеседование лучше остановить.

Просят оставить паспорт в залог, данные кредитки, персональные данные

Здесь все просто: ваш будущий работодатель почти наверняка — мошенник. Ну или просто не до конца разобрался, что такое «стрессовое собеседование». Все, что нужно из ваших данных, уже указано в резюме — ФИО и контакты. От просьб, а тем более требований предоставить что-то большее, лучше бежать.

Просят оплатить что-либо

На собеседовании вас просят оплатить курсы, распечатку трудового договора, кофе, который вам принесли... Последние два пункта выглядят особенно нелепо, но даже оплата какого-нибудь обучения — это тоже неприемлемо. Если ваши знания и навыки не подходят работодателю, то он просто не берет вас на работу. А если вы подходите, но что-то нужно улучшить — компания делает это за свой счет. Уходите.

Эйчар до собеседования инструктирует вас, как говорить с руководителем

Вы пришли в серьезную компанию. Солидный офис, все вроде бы прекрасно. И тут эйчар берет вас под локоть и доверительно сообщает, что Иван Иванович не любит, когда ему не смотрят в глаза, используют слово «проект» и прекращают говорить до того, как услышат следующий вопрос. Советуем в ответ не менее доверительно шепнуть эйчару дату отмены крепостного права.

Только представьте: если работодатель встречает вас так сейчас, то что будет, когда вы подпишете договор? Поверьте, собеседование не имеет ничего общего со смотринами: вы тоже можете и должны оценивать потенциального руководителя — понимать, подходит вам это место или нет.

Неадекватно себя ведут, а ваша позиция не предусматривает стрессового собеседования

Руководитель кричит, что вы никто и ничего не умеете, его заместитель заходится в истерике из-за цвета вашего галстука, а со спины подкрадывается рекрутер и говорит вам, что вы всех разочаровали.

Если ваше собеседование напоминает вечернее ток-шоу, но вы не устраиваетесь на работу на ток-шоу или ваша позиция просто не предусматривает стрессового собеседования — уходите. Берегите себя и свои нервы.

Вам просто не нравится то, что происходит

Так тоже можно. Если вам кажется, что что-то не так, даже если вы точно не можете сформулировать что — все равно уходите. Работать здесь, скорее всего, вы точно не захотите, а тратить время на странные собеседования — непродуктивно.

Главное, что нужно помнить: вы никому ничего не должны. Если вам что-то не нравится — вы имеете полное право встать, извиниться и уйти. А если ситуация совсем кошмарная, можно и о правилах этикета забыть — просто уходите.