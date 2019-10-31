29.09.2019 принят Федеральный закон № 325-ФЗ с множественными поправками в НК.

В письме ФНС № БС-4-11/21726@ от 23.10.2019 приводится обзор поправок, которые касаются страховых взносов и вступают в силу с 1 января 2020 года.

Фиксированные взносы

Внесены изменения в пункт 7 статьи 430 НК.

С 1 января 2020 года законодателем исключена обязанность адвоката представлять в налоговый орган одновременно с заявлением об освобождении от уплаты страховых взносов подтверждающих документов, в целях реализации ими права на освобождение от уплаты страховых взносов на ОПС и ОМС за периоды, в которых приостановлен статус адвоката.

Необходимые для предоставления права на освобождение от уплаты страховых взносов сведения о принятых решениях о приостановлении (возобновлении) статуса адвокатов поступают в налоговые органы от адвокатских палат субъектов РФ.

Пункт 8 статьи 430 НК дополнен положениями об определении суммы страховых взносов за неполный месяц, в течение которого плательщиком осуществлялась соответствующая деятельность.

Так, за неполный месяц деятельности соответствующий фиксированный размер страховых взносов определяется пропорционально количеству календарных дней этого месяца, в

Обособки

Подпункт 7 пункта 3.4 статьи 23 НК дополнен критерием для наделения организацией своих обособленных подразделений полномочиями по начислению и выплатам вознаграждений в пользу физлиц.

С 01.01.2020 плательщики страховых взносов обязаны сообщать в налоговый орган по месту нахождения организации о наделении обособленного подразделения (включая филиал, представительство), созданного на территории РФ, которому открыт счет в банке, полномочиями (о лишении полномочий) начислять и производить выплаты и вознаграждения в пользу физлиц в течение 1 месяца со дня наделения его соответствующими полномочиями (лишения полномочий).

То есть, с 01.01.2020 наделить соответствующими полномочиями плательщик может только те обособленные подразделения, которым открыт счет в банке.

Пункты 7, 11 статьи 431 НК также дополнены положениями о наличии у обособленного подразделения открытого счета в банке.

Так, абзац первый пункта 10 статьи 431 НК уточнен в части обязательного условия о наличии у обособленного подразделения открытого счета в банке в целях представления плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физлицам, РСВ по месту нахождения обоосбок, которые начисляют и производят выплаты и иные вознаграждения в пользу физлиц.

Аналогичные поправки в части требования наличия открытого счета в банке для уплаты страховых взносов и представления РСВ по месту нахождения обособленных подразделений организации,

РСВ

Внесены изменения в пункт 10 статьи 431 НК.

Плательщики страховых взносов, у которых численность физлиц, в пользу которых начислены выплаты и иные вознаграждения, за расчетный (отчетный) период превышает 10 человек, а также вновь созданные (в том числе в результате реорганизации) организации, у которых численность указанных физлиц превышает данный предел, представляют РСВ в электронной форме с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи по ТКС.

Плательщики и вновь созданные организации (в том числе в результате реорганизации), у которых численность физлиц, в пользу которых начислены выплаты и иные вознаграждения, за расчетный (отчетный) период составляет 10 человек и менее, вправе представлять РСВ в электронной форме.

Указанные положения статьи 431 НК следует применять к правоотношениям, возникшим с 1 января 2020 года, то есть к представлению РСВ начиная с отчетного периода за 1 квартал 2020 года.

Напомним, дайджест остальных поправок в НК, внесенных законом № 325-ФЗ, представлен в нашем материале «Внимание! Очень-очень много поправок в НК: обзор принятого закона».