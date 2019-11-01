Что изменится в ноябре: обзор нового в законах

Тахографы на грузовики, микрозаймы без залога жилья, новые правила регистрации недвижимости.

Суверенный интернет

С 1 ноября вступает в силу Федеральный закон № 90-ФЗ от 01.05.2019 о суверенном интернете. Закон призван сформировать на территории страны дублирующую резервную инфраструктуру, которая должна помочь обеспечить бесперебойную работу российского сегмента Сети в случае возможных угроз извне или других нештатных ситуаций.

Кроме того, одной из целей закона является обеспечение технической возможности эффективной блокировки любой находящейся под запретом информации при помощи новых методов.

Закон предполагает установку на сетях связи новых технических средств, которые смогут блокировать неугодную информацию запретом пропуска проходящего через них трафика. Таким образом, россиян планируют оградить от запрещенной информации.

Напомним, некоторые чиновники на местах по-своему поняли концепцию нового закона и начали внедрять ее. Так, власти Самарской области разослали по школам приказ о запрете учителям вести служебную переписку в «иностранных мессенджерах и веб-сервисах».

МФО

С 1 ноября микрофинансовые организации больше не смогут выдавать гражданам займы под залог жилого помещения или доли в нем.

«К сожалению, сложилась такая ситуация, что появился целый бизнес, когда займы выдают по залог жилья, под высокие проценты, а когда граждане не могут обслуживать такие займы, у них забирают последнее жильё. Закон позволит исключить такие случаи», — прокомментировал депутат Госдумы Анатолий Аксаков.

Также усиливаются требования закона к самим микрофинансовым организациям, их деловой репутации и к процедурам идентификации клиентов, чтобы исключить получение мошенниками займов по чужим паспортным данным.

Тахографы

Установка тахографов на грузовых автомобилях с ноября станет обязательной, в том числе и для физических лиц, если масса эксплуатируемого автомобиля превышает 3,5 т.

Тахографы предназначаются в первую очередь для того чтобы контролировать соблюдение режима труда и отдыха водителей пассажирского транспорта.

За несоблюдение режима, также как и за отсутствие или неисправность тахографа будут штрафовать.

Несоблюдение норм времени отдыха повлечёт за собой штраф для водителя в размере от 1,5 до 2 тысяч рублей, для должностных лиц — от 7 до 10 тысяч рублей, для ИП — от 15 до 25 тысяч рублей, для юрлиц — от 20 до 50 тысяч рублей.

Вырастет штраф для водителей за выход на линию без тахографов или их блокировку с 1-3 тысяч рублей до 3-5 тысяч рублей. За аналогичное нарушение должностные лица заплатят от 7 до 10 тысяч рублей, ИП — от 15 тысяч до 25 тысяч рублей, юридические лица — от 20 тысяч до 50 тысяч рублей. Кроме того, возможно приостановление деятельности организации на срок до 90 суток.

«Если по действующему законодательству штраф за подобные нарушения платит фактически сам водитель, то этим законом мы вводим ответственность в первую очередь для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, то есть для владельцев транспортных компаний», — прокомментировал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Регистрация недвижимости

Законом устанавливается необходимость обязательного письменного согласия собственника на госрегистрацию сделок с недвижимостью в электронной форме.

С 1 ноября 2019 при поступлении заявления о госрегистрации перехода, прекращении права собственности на объект недвижимости, принадлежащий физлицу, и прилагаемых к нему документов в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, сотрудники Росреестра будут обязаны уведомить о нём собственника в тот же день.

Таким образом мошенники не смогут продать недвижимость без ведома ее владельца.

Квоты иммигрантам

С ноября разрешение на временное проживание будет выдаваться без учёта квоты тем, кто родился в России, состоит в браке с гражданином РФ, является участником госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, признан беженцем или получил временное убежище в стране.

Срок рассмотрения заявлений о выдаче разрешений на временное проживание сокращается с 6 до 4 месяцев.

Документом также расширяется круг иностранцев, которые могут получить вид на жительство (ВНЖ) без получения разрешения на временное проживание. Среди них — граждане, родившиеся на территории РСФСР и имевшие в прошлом советское гражданство, а также те, кто был депортирован с территории Крымской АССР и их родственники. ВНЖ также смогут получить родившиеся в России дети, которых усыновили иностранцы.