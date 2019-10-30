Чиновники на местах по-своему поняли изоляцию Рунета

Власти Самарской области разослали по школам приказ о запрете учителям вести служебную переписку в «иностранных мессенджерах и веб-сервисах». Речь о почтовых клиентах Gmail, Yahoo, Google и приложениях QIP, Jabber, Viber, Whatsapp, Skype. Также под запретом служебное общение в Twitter, Facebook, Livejournal и передача служебной информации через iCloud, Google Drive, Dropbox.

В ведомстве делают акцент на слове «служебная» и отмечают, что запрет не касается чатов учителей с родителями учеников.

Эксперты говорят, что в Самарской области еще не устанавливали системы фильтрации трафика. Оборудование уже есть в Екатеринбурге. Вскоре оно появится в Челябинске, Тюмени и Магнитогорске, а до конца года будет установлено по всему Уралу. А в Самарских школах, видимо, самоуправство. Такое же, как в ФНС, которая недавно запретила инспекторам обсуждать служебные вопросы в социальных сетях.

Напомним, что закон о суверенном интернете вступает в силу с 1 ноября.