Переходящий отпуск. Как не запутаться с перечислением НДФЛ, вычетами и отчетностью

Ни одна организация — плательщик налога на прибыль или единого налога при применении упрощенной системы налогообложения, в штате которой числятся работники, не обходится без такой операции как предоставление сотрудникам ежегодных отпусков. Соответственно, компания должна оплатить отдых работников исходя из их среднего заработка.

Довольно часто дни отпуска приходятся на разные месяцы календарного года, причем иной раз они попадают на разные отчетные (налоговые) периоды.

Рассмотрим нюансы налогообложения, связанные с исчислением НДФЛ по переходящим отпускам, выплачиваемых работникам предприятия и порядок отражения отпускных в расчете 6-НДФЛ.

НДФЛ

Отпускные облагаются НДФЛ в общем порядке (п. 1 ст. 210 НК РФ),

Согласно п. 1 ст. 226 НК РФ при выдаче отпускных (в том числе по переходящим отпускам) Организация обязана исчислить и удержать НДФЛ.

При этом работодатель обязан удерживать НДФЛ как налоговый агент (п. п. 1, 2 ст. 226 НК РФ).

Удержание налога производится на дату выплаты отпускных, то есть работник получает суммы отпускных уже за минусом НДФЛ (пп. 1 п. 1 ст. 223, п. п. 3, 4 ст. 226 НК РФ, Письма Минфина России от 28.03.2018 N 03-04-06/19804, от 17.01.2017 N 03-04-06/1618).

Организация — работодатель, выступая в роли налогового агента, должна перечислить в бюджет НДФЛ, удержанный с отпускных, не позднее последнего числа месяца, в котором производились выплаты (п. 6 ст. 226 НК РФ).

То есть, бухгалтер перечисляет НДФЛ с отпускных в том месяце, когда они были начислены и выплачены.

И, если возникает ситуация, что сотрудник идет в отпуск, допустим, 2 октября 2019 года, то отпускные ему бухгалтер начисляет не позднее 29 сентября 2019 года, а НДФЛ необходимо перечислить не позднее 30 сентября 2019.

Поскольку время отпуска оплачивают авансом, налог удерживают сразу со всей суммы отпускных, даже если отпуск приходится на несколько месяцев.

«Отпускной» НДФЛ и вычеты

При выплате отпускных налоговую базу по НДФЛ уменьшают на сумму налоговых вычетов положенных работнику за тот месяц, в котором он идет в отпуск.

Несмотря на то, что в случае с «переходящими» отпускными фактически сотрудник в одном месяце получает зарплату и «отпускные» за два месяца, стандартные вычеты следует предоставлять только за один из них.

Таким образом, вычет может быть предоставлен или с отпускных, или с заработной платы.

Стандартные налоговые вычеты за следующий месяц будут учтены налоговым агентом при определении налоговой базы нарастающим итогом с начала года за тот месяц с учетом ограничения, установленного пп. 4 п. 1 ст. 218 Налогового кодекса (350 тыс. руб.). На это указано, в частности, в Письме Минфина России от 11 мая 2012 г. N 03-04-06/8-134

Таким образом, причитающиеся работнику вычеты, предоставляются в общем порядке за текущий месяц, то есть распределять на вычеты, приходящиеся на сумм отпускных за текущий и следующий месяцы не надо.

Пример Работнику был предоставлен основной оплачиваемый отпуск на 14 календарных дней с 25 июня по 8 июля 2019 года включительно. Работник имеет одного ребенка, в связи с чем ему предоставляется стандартный вычет в размере 1 400 руб. На момент выплаты отпускных доход работника, рассчитанный нарастающим итогом с начала года не превысил 350 000 руб. Аванс по зарплате за отработанное время был выдан работнику в первой половине месяца — 15 июня 20196 года в размере 10 000 руб. НДФЛ с этой суммы не удерживался. 30 июня 2019 года была начислена заработная плата за июнь, за фактически отработанное время, в размере 22 500 руб. (с 1 по 24 июня 2019 года). Отпускные начислены в размере 13 500 руб., в том числе за июнь 2019 года −7 500 руб., за июль 2019 года — 8 000 руб. При расчете НДФЛ с отпускных был учтен вычет за июнь 2019 года. Сумма НДФЛ с отпускных составила 1 573 руб. — (13 500 руб. — 1 400 руб.) х 13%. 20 июня 2019 года работник получил отпускные в размере 11 927 руб. (13 500 руб. —1 573 руб.). На дату начисления заработный платы за июнь, доход работника, рассчитанный нарастающим итогом с начала года не превысил 350 000 руб. Поэтому за работником сохраняется право на стандартный вычет. Но так как вычет за июнь был уже применен при выплате отпускных, то с общей суммы заработной платы необходимо удержать НДФЛ в размере 2 925 руб. (22 500 руб. х 13%).

Тогда заработную плату за июнь работник получит в размере 9 575 руб. (22 500 руб.-2 925 руб.-10 000 руб.).

Порядок отражения отпускных в расчете 6-НДФЛ

Отчет 6-НДФЛ — это форма, с помощью которой налогоплательщики отчитываются по налогу на доходы физических лиц. В ней они должны указывать информацию о доходах работников, исчисленных и удержанных суммах НДФЛ за отчетный период.

Сдавать его все работодатели обязаны каждый квартал.

Форму отчета, порядок заполнения 6 НДФЛ и его предоставления определяет приказ ФНС от 14.10.2015 № ММВ-7-11/450@.

В начале 2018 года в него внесли изменения приказом ФНС России от 17.01.2018 N ММВ-7-11/18@, который вступил в силу 26 марта 2018 года.

Отчет, который показывает расчет сумм налога на доходы физических лиц, сдается поквартально в электронном формате, если за отчетный квартал в организации производились выплаты в пользу 25 человек и более.

Если организация отчитывается меньше чем за 25 человек, то форму можно сдать на бумажном носителе. Сумма налога заполняется в рублях, а сумма дохода — в рублях и копейках.

Инструкция по заполнению расчета 6-НДФЛ по переходящим отпускам

Если отпуск начался в одном квартале, а закончился в другом, то расчет по форме 6-НДФЛ заполняется в обычном порядке.

Отпускные по общему правилу включаются в 6-НДФЛ за период, когда они выплачены.

Таким образом, в расчете следует отразить только выплаченные отпускные, а отпускные, которые начислены, но не выплачены, указывать не нужно (пп. 1 п. 1 ст. 223, п. п. 3, 4 ст. 226, п. 2 ст. 230 НК РФ). В расчете 6-НДФЛ информацию об отпускных нужно отразить в том периоде, в котором они выплачены.

Исключение — если организация выплатила отпускные в последний месяц квартала и его последний день приходится на выходной. Тогда срок перечисления НДФЛ по отпускным наступит в следующем периоде (п. 7 ст. 6.1, п. 6 ст. 226 НК РФ). Такие отпускные нужно включить в разд. 1 в периоде их выплаты, а в разд. 2 расчета 6-НДФЛ уже в следующем периоде.

Например, если отпускные выплачены в декабре и 31 декабря является выходным днем, то в разд. 1 их нужно включить за этот год, а в разд. 2 — в I квартале следующего года (Письмо ФНС России от 05.04.2017 N БС-4-11/6420@).

В разд. 1 нужно (ст. 216 НК РФ, п. п. 3.1, 3.3 Порядка заполнения расчета 6-НДФЛ):

по строке 020 включить сумму отпускных в общую сумму доходов, начисленную по всем физлицам с начала года;

по строке 040 указать НДФЛ, исчисленный со всех доходов с начала года, в том числе с отпускных;

по строке 060 отразить общее количество физлиц, которые получили выплаты, в том числе отпускные;

по строке 070 указать общую сумму НДФЛ, удержанного с начала года, включая налог, удержанный с отпускных.

В разд. 2 нужно отразить (п. 4.2 Порядка заполнения расчета 6-НДФЛ):

по строкам 100 и 110 в качестве даты фактического получения дохода и удержания НДФЛ — день выплаты отпускных (пп. 1 п. 1 ст. 223, п. 4 ст. 226 НК РФ);

по строке 120 — последний день месяца, в котором выплачены отпускные. Если такой день попадает на выходной, то сроком перечисления налога будет рабочий день, следующий за последним днем месяца, в котором выплачены отпускные (п. 7 ст. 6.1, п. 6 ст. 226 НК РФ, п. 4.2 Порядка заполнения расчета 6-НДФЛ);

по строке 130 — сумму выплаченных отпускных без вычитания суммы удержанного НДФЛ;

по строке 140 — сумму удержанного с отпускных НДФЛ.