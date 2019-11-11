Число бухгалтерских вакансий растет, зарплаты падают

Обзор самых волнительных для бухгалтеров топиков недели в «Красном уголке бухгалтера».

Число бухгалтерских вакансий растёт

Ежегодно высшие и средние учебные заведения выпускают много экономистов, бухгалтеров. Если посмотреть на количество выпускников, то можно ужаснуться от мысли, где же им работать? Но, не стоит так сразу переживать! Не многие из выпускников готовы идти работать по специальности: кто-то еще в процессе обучения понял, что бухгалтерия — это не то, на что стоит тратить свои силы; на кого-то нескончаемая отчетность нагоняет неимоверную тоску, что лучше попробовать себя на другом профессиональном поприще; кого-то не устраивает низкая заработная плата на старте.

Только мне кажется, что какой- то завал вакансий бухгалтеров? Елена Дмитриева

Вакансий в последнее время действительно прибавилось:

«Да вот только сегодня за вечер прямо здесь три вакансии, или четыре?» (Эминем Эминем )

«На ХХ тоже какое-то безумие, резко повысилось число вакансий главбухов», — пишет Ольга.

А вот ценность бухгалтера обесценивается, т.к. уровень заработной платы не растет, но при этом цены на коммунальные услуги, продукты, жилье не стоят на месте:

«Елки палки про 45000 на полный рабочий день в Москве!????!» (Ольга Белова)

«Зато ценник упал конкретно за несколько мес. За 55 тыщ хотят и кадровика, и зарплатчика(( выше 60 нет вообще предложений!» (Marina Sidorova).

Третий квартал сдан, до годового отчета ещё есть время, может сейчас как раз отличное время для смены работодателя? В группе Красный уголок бухгалтера ежедневно появляются новые вакансии, вакансии с достойной оплатой. И поверьте, каждая вакансия проходит жесткий контроль участниками группы.

А вы застраховали свою ответственность?

Работа бухгалтера связана с большой ответственностью. Ошибка может обойдись дорого, как для самого бухгалтера, так и для собственника бизнеса.

Всем привет. Хочу застраховать деятельность свою по ведению бухгалтерского и налогового учета. Кто сделал, подскажите в каких страховых компаниях сделали? — Соколова Леонидовна Елена

Иногда коллеги задаются вопросом: «А есть ли такая страховка вообще в природе, чтобы можно было застраховать свою ответственность в случае ошибок в учете?»

Конечно, есть! И участники группы подтверждают, например, Татьяна:

«Почему нет? Я как индивидуальный аудитор каждый год страхуюсь».

Организации, предприниматели, оказывающие бухгалтерские услуги, могут застраховать свою ответственность, тем самым обезопасив себя и дать дополнительную гарантию безопасности клиенту.

Если проанализировать обсуждение этого вопроса и выбора страховщика, то однозначно Альфа-страхование в приоритете у коллег.

Еще один важный момент: вы застраховали свою ответственность, оплатили страховку, и хорошо, когда всё хорошо и не наступил страховой случай. А если обратная ситуация — ошиблись, серьезная ошибка, которая обходиться вам в сотни тысяч штрафа. В этой ситуации какой шанс получить выплаты по страховке?

«А польза от этого есть? Выплаты реальные у кого были, при наступлении страхового случая, ес- во?» — спрашивает Наталья.

«Я ни разу не встречала реальных отзывов от людей или компаний, кому выплатили страховку после наступления страхового случая. Обычно как со страховыми бывает достаточно часто — куча подводных камней и в итоге „сам дурак“. Есть ли реальный пример выплат?» (Ольга Перченко)

Коллеги, кто страховал свою ответственность и получал страховые выплаты? Делитесь опытом! Вместе мы сделаем бухгалтерский бизнес интересным и безопасным!

Разрыв по НДС

Даже трудно сказать на какую комиссию чаще вызывают: по низкой заработной плате или по НДС.

НДС излюбленный налог контролирующими органами. Это тот единственный налог, за который бухгалтер даст менеджерам, продажникам по шапке, если они к отчетному периоду не все документы передадут в бухгалтерию. НДС — это тот налог, который в последние годы приходится рьяно отстаивать.

Добрый день! У кого был положительный опыт по вызову на комиссию по разрыву НДС. Какие находили аргументы? — Ольга Щепак

Давайте поговорил не о том, как налоговику обнуляют декларации, как принуждают убрать вычеты, а о приятном — о положительных решениях в пользу компаний.

Понятно, что если налоговые органы проявили интерес к вашему НДС, то вам придется чуть попотеть. 100% всё начинается с вызова, на котором контролирующие органы настойчиво захотят увидеть руководителя. Заодно проверят, что вы реальная компания и директор у вас самый что ни на есть настоящий. Дальше чуть попрессуют, предложат убрать вычеты, доплатить налог. В случае вашего отказа, начнут рассказывать о выездной проверке.

Коллеги делятся опытом своего общения с налоговыми органами:

«У меня директор ходила несколько месяцев назад. Доказывала, что сделки были реальные. Показывала образцы, зачем покупали и кому продавали. И что перед сделкой проверяли контрагента. Разговаривали довольно вежливо, но настоятельно рекомендовали убрать НДС и доплатить. Даже письменно. На что мы ответили, „услышали вас, все проверили, у нас все верно, корректировать не будем“. Налоговая всё приняла. Молчит» ( Елена Ханич).

«У нас тоже. Несколько раз писали, вызывали и указывали, что контрагенты „непорядочные“, надо убрать НДС и сдать уточненку. Ничего не убирали, отправила кучу документов по реальности сделок — у нас и доставка , и потом услуги по переработке на стороне у гос.структуры. Отстали в итоге» (Галина К-ва).

Как видите не всё так плохо, есть и положительное разрешение вопроса о разрывах по НДС. Если у вас была реальная сделка, есть подтверждающие документы, вы вели переписку, созванивались с контрагентом, запрашивали у него учредительные документы — одним словом проявили должную осмотрительность, то отстаивайте свой кровный НДС.