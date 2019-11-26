Главный бухгалтер меньше рискует, если... Правила защиты от субсидиарки

Совсем недавно на «Клерке» опубликовали статью«Главбух и субсидиарка. Что нужно сделать, чтобы самому платить по налоговым долгам компании».

Статья получилась грустная, профессия главного бухгалтера, в настоящее время стала опасной. Как говорится все, что нажито непосильным трудом, можно потерять и после увольнения, если тебя привлекли к субсидиарной ответственности.

Это следует из свежей судебной практики, но из нее же следует, что взыскания угрожают не всем. И от них можно защититься. Ведь при взыскании есть множество ограничений, которые защищают главного бухгалтера.

Рассмотрим несколько ситуаций и как защищать себя.

Главный бухгалтер не является КДЛ (контролирующим должника лицом)

Главный бухгалтер не может отвечать только из-за должности (п. 3 постановления Пленума Верховного суда от 21.12.2017 № 53). Еще надо доказать, что он относится к контролирующим лицам. То есть вправе давать должнику обязательные указания или иным образом определять его действия.

Так АС Северо-Западного округа в своем постановлении от 02.04.2019 № А42-233/2015 указал, что главный бухгалтер мог приказывать лишь подчиненным. Не доказано, что он приказывал директору или сам действовал от его имени. Значит, не установлено, что главный бухгалтер управлял организацией. Родственные отношения (бухгалтер — дочь учредителя) не доказывают подобное управление. Это вывод из п. 3 Постановления № 53. Следовательно, главный бухгалтер не был контролирующим и его нельзя привлечь к субсидиарной ответственности .

НО, при этом очень важны трудовые договоры, должностные инструкции и иные документы, где прописаны обязанности главного бухгалтера. Лучше, если там нет задач, обычно возлагаемых на руководителя.

Надо ссылаться и на отсутствие приказов и иных распоряжений по организации, подписанных главным бухгалтером.

Выполнение должностных обязанностей не является поводом для привлечения к ответственности

В одном деле конкурсный управляющий заявил, что с расчетного счета предприятия необоснованно переведены средства. В этом виноват и бухгалтер, поскольку он оформил платежку. Значит, с него нужно взыскать долг, который не удалось погасить из-за неоправданного перечисления. Но АС Северо-Западного округа ( постановление от 26.02.2019 №А56-68090/2014 ), указал, что к контролирующим лицам относят тех, кто влияет на заключение сделок и на их существенные условия. То есть, кто управляет сделками. А главный бухгалтер только работал, выполняя их. Он не мог «определять... действия» должника. И его нельзя привлечь к субсидиарной ответственности.

Также очень показательно так называемое «дело Галины Ахмадеевой», по которому главный бухгалтер дошел до Конституционного Суда. В крайнем постановлении от 12.04.2019 № 17АП-5654/2018-АК, суд сделал выводы которые актуальны не только для оформления платежек, но и для расчета налогов. Если налоги занижены из-за ошибки главного бухгалтера. Вместе с тем главный бухгалтер не был контролирующим лицом и не давал указания, обязательные для предприятия. Значит, субсидиарная ответственность неприменима.

Рекомендую ознакомиться с полным текстом постановления от 12.04.2019 № 17АП-5654/2018-АК, очень интересные выводы не только для главбуха, но и руководителя.

Если к банкротству привели невозвратные займы

В банкротстве виноваты контролирующие лица (они выдали кредиты, не проверив заемщиков). Это и главный бухгалтер. Он подписал документы на выдачу средств. Кроме того, входил в комитет, одобривший финансирование. Ссылаясь на это, главного бухгалтера требуют привлечь к субсидиарной ответственности.

Но нет протоколов заседаний комитета или других документов, показывающих: главный бухгалтер — инициатор перечислений. Его обязанности раскрыты в должностной инструкции. В них не входит проверка заемщиков. Этим заняты другие подразделения. Доказательство — приказы по банку, штатное расписание, иные документы по распределению обязанностей. Не доказано, что главный бухгалтер превысил полномочия. Например, одобрил выдачу кредитов без досье заемщика. Что касается подписи на финансовых документах, то это требование законодательства. Его исполнение — не повод для субсидиарной ответственности. Так решил Верховный суд в определении от 01.02.2019 г. № 308-ЭС14-4271.

При этом необходимо соблюсти условия:

хорошо, если контрагентов проверяет не бухгалтерия, а другое подразделение. К примеру, служба безопасности или юридический отдел. Это защитит бизнес (опасна передача всех функций одному подразделению). И снизит вероятность субсидиарной ответственности главного бухгалтера, а также руководителей отделов. Они могут ссылаться на ограниченность полномочий.

хорошо, когда в компании есть инструкция по проверке и выбору контрагентов (и из нее очевидно, что это не работа бухгалтерии). Если подобного документа нет и вы не можете настоять на его принятии, то желательны хотя бы приказы, служебные записки, сообщения электронной почты... Словом, все, что покажет — главный бухгалтер не принимал решения о выборе партнеров. И не относится к контролирующим лицам.

опасно нарушать внутренние регламенты (что встречается на практике). Соблюдая их, проще оспорить привлечение к субсидиарной ответственности.

Если бухгалтерские документы не переданы конкурсному управляющему

Если назначен конкурсный управляющий, то ему в течение трех дней надо выдать документы организации (п.2 ст. 126 закона № 127-ФЗ). В том числе бухгалтерские. Их неполучение либо несвоевременное получение не позволяет выявить имущество и должников предприятия, ставшего банкротом. В итоге не удается выполнить все требования кредиторов. Подобное требование предъявляют и к главному бухгалтеру. Хотя за хранение документов отвечает генеральный директор (ч.1 ст. 7 закона от 06.12.2011г. № 402-ФЗ).

На главного бухгалтера могут возложить только ведение учета. И если его намеренное искажение не доказано, то нет причин для субсидиарной ответственности бухгалтера (постановление Арбитражного суда Московского округа от 03.12.2018 № А40-61202/2015). За выдачу документов, как и за другие вопросы, связанные с банкротством, отвечает руководитель.

В случае наступления банкротства

Главный бухгалтер подготовил отчетность. Из нее видна задолженность компании и необходимость начать процедуру банкротства. Значит, нельзя обвинить в сокрытии информации. Самим банкротством бухгалтер не обязан заниматься (доказательство — трудовой договор и должностная инструкция). Поэтому его нельзя обвинить в бездействии и в непредставлении заявления в суд. Его должен сдать генеральный директор.

Он же обязан передать документацию.

Возможные причины для ответственности главного бухгалтера: уничтожение им документов, сокрытие либо искажение. (п.24 Постановления Пленума № 53). Такие обстоятельства не установлены. Непредставление бухгалтерской программы конкурсному управляющему — опять-таки нарушение директора. Его и надо привлечь к субсидиарной ответственности, освободив от нее главного бухгалтера (Постановление АС СК округа от 28.03.2019г. № А53-28238/2016).

Несколько правил в помощь главному бухгалтеру: