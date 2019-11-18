Важные разъяснения Роструда о выплате зарплаты

Для удобства собрали разъяснения в таблицу.
|Выводы чиновников
|Реквизиты писем
|Подробности
|Работодатель по просьбе сотрудника вправе выдать его зарплату иному лицу
|Письмо Роструда от 16.10.2019 № ТЗ/5985-6-1
|Работодатель вправе перечислять заработную плату работника иному лицу, если указанное условие оплаты труда содержится в трудовом договоре, заключенном с соответствующим работником. Следовательно, с работником следует заключить соглашение в письменной форме (ст. 72 ТК РФ) об изменении условий трудового договора относительно способа выплаты заработной платы, если такие условия не были предусмотрены трудовым договором
Работник может получать аванс и зарплату на разные банковские счета
|Письмо Роструда от 10.10.2019 № ПГ/25780-6-1
|Перевод заработной платы на разные банковские карты два раза в месяц не нарушает условие выплаты заработной платы, установленное ст. 136 ТК РФ
|Если работник трудился в командировке в выходные дни, то они оплачиваются в повышенном размере
|За дни нахождения в командировке работнику выплачивается средний заработок. Если сотрудник работал в выходные дни, то оплата труда ему производится в соответствии со ст. 153 ТК РФ
|Комиссию за перевод зарплаты нельзя удерживать из зарплаты работника
|Письмо Роструда от 10.10.2019 № ПГ/25775-6-1
Удержания с работника могут производиться только в случаях, которые прямо предусмотрены ТК РФ. Удержание из заработной платы работника комиссии, взимаемой банком за осуществление им функций по перечислению заработной платы, законодательством не предусмотрено.
Таким образом, возлагать на работника расходы, связанные с выплатой ему заработной платы, неправомерно
|По просьбе работника работодатель вправе вычесть из зарплаты суммы, предназначенные для погашения его кредита
|Письмо Роструда от 10.10.2019 № ПГ/25776-6-1
Вычет из зарплаты суммы, предназначенной для погашения кредита, при наличии заявления работника не является удержанием по смыслу ст. 137 ТК РФ. В этом случае уменьшение размера зарплаты — это результат волеизъявления работника распорядиться начисленной зарплатой.
Однако Минтруд РФ считает такое удержание неправомерным, поскольку оно не упомянуто в закрытом перечне оснований для удержаний из зарплаты, предусмотренном ч. 2 ст. 137 ТК РФ (письмо от 23.10.2018 № 14-1/ООГ-8448)
|Необоснованно выданное соцпособие работодатель вправе удержать из зарплаты работника
|Письмо Роструда от 10.10.2019 № ПГ/25779-6-1
|Если работником представлены документы, касающиеся выплаты пособий по временной нетрудоспособности, с заведомо неверными сведениями, то работодатель вправе взыскать эти деньги с работника. Однако удерживать можно не более 20 процентов от суммы каждой выплаты. Если же к моменту увольнения работника излишне выплаченное пособие будет удержано не полностью, работодатель вправе взыскать деньги через суд