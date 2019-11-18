Почему кадровику важно разбираться в понятии «временно свободная вакансия»

Трудовой кодекс РФ обязывает при сокращении предлагать вакансии. Если этого не сделать, последующее увольнение суд может признать незаконным и восстановить сотрудника.

Но требование относится к свободным должностям, имеющимся в штатном расписании. Относятся ли сюда временные вакансии, скажем, основная сотрудника в декретном отпуске?

Итак, при увольнении в связи с сокращением штата компания обязана предложить сотруднику имеющиеся вакансии. Закон не регламентирует, сколько раз это надо сделать, но практика показывает, предложить надо минимум трижды — когда дается уведомление о сокращении, в течение 2-х месячного срока и в день расторжения договора. При этом надо учитывать образование, опыт, квалификацию и здоровье. Но Трудовой кодекс РФ не дает четкого ответа — что есть вакансия и какие должности к ней относятся.

По сложившейся практике, вакансия — это должность, которая имеется в штатном расписании, а значит, на нее можно пригласить увольняемого сотрудника. Другими словами, организации необходим работник, для него создана штатная единица и идет поиск кандидата. И даже если поиск по конкретной должности временно приостановлен, свободная позиция остается.

Еще один нюанс: в случае судебного спора с сотрудником представителям Фемиды, возможно, будет неважно, временная или постоянная работа есть в компании. Отдельные суды признавали вакантными и те должности, которые сохранялись за работниками на период их отсутствия. Яркий пример, декретные ставки — на время отпуска по уходу за ребенком основного сотрудника. Такая позиция судей встречалась не часто, но создавала неопределенность для бизнеса. Поэтому при разборе ситуаций приходилось учитывать мнение конкретных судов при сокращении штата.

Окончательный вывод дал Конституционный Суд РФ, рассмотревший заявление одной бывшей работницы. Уволенный сотрудник одной из компаний обратился с требованием признать неконституционной норму ТК РФ, которая позволяет не предлагать сокращаемому работнику временно свободные должности. По итогам рассмотрения Суд определил, что предложение таких вакансий является правом, но не обязанностью работодателя. Но этот вывод следует трактовать в свете конкретной ситуации. Давайте разберем, где право, а где обязанность работодателя предлагать увольняемому человеку декретную должность.

Безусловно, вакансией можно считать любую позицию, на которую можно принять сотрудника. Но решение по кадровым вопросам — исключительно прерогатива компании. Значит, все должности, на которые не планируется приглашать людей, можно исключить из расписания, как только они освобождаются. Например, долго подбирается нужный кандидат, сотрудники увольняются и т.д.

Если исходить из термина «вакансия», то это должность, имеющаяся в штатном расписании, но по ней не заключен трудовой договор. А если договор есть, хотя сотрудница в декрете, должность не является вакантной, ведь за ней сохранено рабочее место. Декретная ставка — вообще особый вопрос. На нее можно временно принять человека, в соответствии с ч.1 ст. 59 ТК РФ, но делать это или оставить ее открытой, решает работодатель. Если он приглашает человека, должность вакантная, если искать временную замену не будет — то это не вакансия.

Приведу пример из практики. Опасаясь негативных последствий сокращения, работодатель предложил увольняемому инженеру вакансию экономиста. Основная сотрудница на этой позиции была в декрете, сокращаемый человек нужным образованием не обладал, но согласился... Через 2 месяца ситуацию рассматривал суд, куда обратился работник, не согласный с тем, что его уволили за неоднократное неисполнение должностных обязанностей.

Возможен другой вариант: не переводить человека на временную должность, а принять на нее через процедуру увольнение — найм по срочному трудовому договору. Но согласится ли работник на это и правильно ли будет для компании? Лучше исходить из вывода Суда: предлагать временно свободные должности — это не обязательство компании, так как они не являются вакантными.