Почему сегодня профсоюзы создают работодателям больше помех, чем пользы?

Громкие истории, связанные с рабочими объединениями, иногда происходят. Причиной чего, как правило, является ликвидация предприятия. Достаточно вспомнить историю с заводом «Форд» во Всеволожске. К сожалению, компания прекратила три производства в России, а ведь только под Санкт-Петербургом трудились около 1 000 человек.

Увы, закрытие производства — тоже часть бизнеса. Запускать, переносить, оптимизировать или останавливать предприятие — право предпринимателей, данное в трудовом законодательстве. В такой ситуации людей обычно ждет сокращение штата в связи с ликвидацией организации. Ответственные работодатели готовы идти навстречу. Менеджмент завода во Всеволожске предложил сотрудникам компенсации при увольнении по соглашению сторон — от 5,5 до 12 окладов в зависимости от стажа. При этом в случае сокращения закон дает намного меньшие выплаты. Если верить сообщению пресс-службы компании, 97% работников согласились с предложением. Остальные решили «бороться» дальше, активировав профсоюз.

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В свое время профессиональные союзы сыграли большую роль, связанную с защитой интересов работников. В начале ХХ века они помогли разработать правила и принципы взаимоотношений, которые позднее отразились в нормах Трудового кодекса. Сегодня ТК РФ описывает большинство случаев и процессов, которые регулируются законом, а не союзами рабочих. Для этого есть все: трудовой договор обсуждается и подписывается обоюдно, в одностороннем порядке нельзя изменить трудовую функцию, есть периоды на отпуск, перерывы для кормления для молодых мам и т.д. В Кодексе заложены обязанности работодателей и социальные гарантии для людей. Поэтому закономерный вопрос — для чего сейчас профсоюзы?

Есть мнение, что они помогают следить за соблюдением норм закона. Однако для этого есть надзор — ГИТ, Роспотребнадзор и т.д. Если не платят зарплату, нарушают права беременных женщин, подключается даже полиция. Компании и руководители получают административное и даже уголовное наказания. Сложно найти тему, которую регулирует лишь профсоюз.

Наша практика общения с профсоюзами показывает, что они создаются, как правило, не очень добросовестными работниками. Их планируют уволить за неисполнение обязанностей, и они таким образом хотят противодействовать. За многие годы я не помню ни одного случая, чтобы первичная организация хотела именно защитить интересы сотрудников, а не получить больше денег при расторжении договора. При том, что наши клиенты — западные компании, всегда полностью соблюдающие закон. Мы ведем аутсорсинг HR-процессов у клиентов и регулярно получаем вопросы от профсоюзов, например, по охране труда: когда выдали перчатки, почему закупили такое мыло и т.д. Между тем, все требования по охране труда регулируются законом: для проверки их соблюдения профсоюз не нужен. Если в помещении температура выше 28 градусов, рабочий день сокращается на час, и сотрудник может встать и уйти домой.

Профсоюз становится серьезной заботой для работодателей. Надо выделить отдельное помещение, копировальную технику, отвечать на запросы, причем в рабочее время. Но по факту профсоюз дополнительными льготами сотрудников почти не обеспечивает. На заре движения лидер профсоюза в нерабочее время мог обратиться к руководству для решения задач: люди просили дополнительные льготы и готовы были взять ряд обязательств. Сейчас мы слышим лишь о льготах, хотя законодательство итак максимально их формулирует. А работодатели в диалоге с профсоюзом создают и свои дополнительные льготы для персонала.

Поэтому я все чаще оцениваю профсоюз как фактор «перекоса» в сторону сотрудников, когда мы говорим о балансе интересов работников и работодателей. В конкурентном мире это дорого для бизнеса. Допустим, IT-компании гордятся условиями — комнаты для отдыха и сна, занятия для детей сотрудников и другое. Но это заслуга не профсоюза, а желание компании создать комфортные условия труда. Когда бизнес получает прибыль, а не вынимает «палки из колес», то улучшает условия работы самостоятельно, а конкуренция на рынке уменьшает роль профсоюза.

Профсоюз сегодня видится головной болью для добросовестных работодателей. Но и связанный с ним закон описан нечетко: он дает сотрудникам возможности и не накладывает обязанности. А при проблеме надо обращаться сразу в ответственные надзорные инстанции. Они объективно разберут ситуацию и найдут верное решение. Члены профсоюза, как правило, не имеют соответствующего образования и опыта, чтобы решать конкретные вопросы людей. А итог неправильного решения ситуации будет не выгоден всем.