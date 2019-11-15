При выплате денег физлицам надо применять ККТ: так решил суд

Суд признал нарушением закона неприменение ККТ при выплатах физлицам по договорам гражданско-правового характера.

Споры о том, надо или не надо применять ККТ при выплате денег, а не при их получении, не утихают уже давно. И вроде бы уже определились, что применять кассовую технику при оплате физлицу по договору, тем более по безналу, не надо.

Судебной практики по применению онлайн-ККТ почти нет, слишком мало времени прошло, чтобы дело дошло до второй инстанции. Пока мы обнаружили только одно дело и решение суда по нему не в пользу организации.

Суть дела

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Организация имеет автосалон и заключала договоры поручения на продажу автомобилей с физлицами. Сделки заключались от имени и за счет доверителя (продавца автомобиля). За проданные машины деньги переводились физлицам по безналичному расчету через онлайн-банк. Кассовая техника при отправке денег бывшим владельцем автомобилей не применялась.

Налоговая инспекция посчитала это нарушением закона 54-ФЗ и привлекла к ответственности. Правда штрафовать фирму не стали, ограничились предупреждением. Однако компания все равно пошла оспаривать решение ИФНС в суд.

Что решил суд

Суды первой и второй инстанции указали на то, что под расчетами в законе 54-ФЗ понимается не только прием (получение), но и выплата денежных средств наличными деньгами и (или) в безналичном порядке за товары, работы, услуги.

Суд первой инстанциии посчитал, что договор на продажу автомобиля физлица следует расценивать в качестве смешанной двусторонней сделки, содержащей элементы договора купли-продажи и договора оказания обществом услуги по приему от граждан бывших в эксплуатации транспортных средств, требующего применения контрольно-кассовой техники. И сослался в том числе на письмо ФНС России от 14.08.2018 № АС-4-20/15707, в котором утверждается, что если организация покупает товары у физлиц для перепродажи, что она обязана применять ККТ.

Пойдет ли в кассационную инстанцию компания, пока неясно. В картотеке арбитражных дел жалоба не значится.