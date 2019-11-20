Как оформить и оплатить отпуск в праздничные дни?

Трудовое право периодически подбрасывает небанальные вопросы. Порой они приводят работодателей в тупик: с одной стороны, спор с сотрудником, с другой — конфликт с законом.

Одна такая история связана со сменным графиком и отдыхом в праздничные дни. Все мы хотим, чтобы магазины, кинотеатры, предприятия сферы услуг работали в выходные и праздники. К счастью, бизнес понимает это и не закрывает торговые объекты, несмотря на то, что это обходится недешево. Но социальные службы и органы правопорядка: — полиция, поликлиники и больницы, объекты ЖКХ и другие — тоже должны работать постоянно. Бесперебойность и сменные режимы используются и почти на всех производствах.

Когда ты не знаком со сменным графиком, то не осознаешь, что пока все отдыхают, там работают люди. Между тем, согласно ст. 153 Трудового кодекса РФ, работа в выходные или нерабочие праздничные дни оплачивается не менее чем в двойном размере. Таким образом, каждый продавец, трудящийся, скажем, с 1 по 8 января должен получать двойную зарплату за эти дни.

Понимая это, многие работники готовы трудиться в праздничные дни. К тому же, они, как правило, работают по сменному графику и получают отдых в другие дни. А режим смен касается многих отраслей — от органов правопорядка и авиации до производственных объектов и торговли. Можно только предположить, какое количество сотрудников работает в праздники и получает бонус — двойную оплату за эти дни. И расходы на фонд оплаты труда — это одна сторона медали.

Другая сторона — отдых в праздничные дни, когда человек должен работать по своему графику. Представьте, что сотрудник должен работать в первые январские дни, но уже давно запланировал поездку с семьей. Кто-то скажет: он может просто написать заранее заявление на отпуск в эти дни. В нашей практике мы тоже нередко сталкиваемся с таким мнением HR-специалистов. Но оно приводит в тупик. Работодатель не имеет права оплачивать отпуск в «майские каникулы» или другие праздничные дни. Все дело в ст. 120 ТК РФ, которая гласит, что нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период оплачиваемого отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются. И если изучить ст. 112 Трудового кодекса, то в ней и перечислены все наши праздники, которые нельзя включить в отпуск.

Что же делать, если сотрудник пришел к вам с заявлением на отпуск в праздники? Увы, законодательство не дает ответа. Чтобы оставаться в правовом поле, вы должны отказать человеку в оплачиваемом отпуске на эти дни. Вряд ли это можно назвать шагом навстречу своему персоналу, а это может вести к серьезным последствиям: снижение лояльности в коллективе, уменьшение производительности и эффективности бизнеса в целом. И тогда «на выручку» приходит другой вариант. Работник, который должен трудиться в праздники, но хочет отдохнуть, может написать заявление на отпуск за свой счет. Этот вид отдыха трудовое право не запрещает и он, естественно, не входит в ежегодный оплачиваемый отпуск. Но сомневаюсь, что сотрудника устроит такой компромисс. Его доход зависит от смен, а их в таком случае будет меньше.

Следовательно, его заработок и отпускные, скажем, за январь, тоже будут ниже.

К сожалению, других вариантов депутаты в Трудовом кодексе не предусмотрели. Поэтому отпуск в праздничные дни при сменном графике остается серьезным вопросом и для работодателей, и для сотрудников. И хотелось бы, чтобы законодатели обратили внимание на этот вопрос.