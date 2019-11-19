За последнее время законодатели ввели несколько поправок, которые сильно изменили отношения с иностранными сотрудниками. Кроме миграционных норм, правил регистрации и т.д. добавили и новых обязательств, и их несоблюдение чревато серьезными санкциями.

В июле прошлого года вступили в силу изменения в Федеральный закон «О миграционном учёте иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации». Главное его новшество — компания может зарегистрировать иностранца по месту работы, только если он фактически там проживает. Для этого нужны определенные условия. Возникает вопрос, даже несколько.

Можно ли регистрировать, если офис в аренде? Запрета нет, но заниматься вопросом должен собственник, а он вряд ли заинтересован. Какие нормы помещения надо соблюдать — площадь, бытовые условия и т.д.? А если МВД проверит адрес общего проживания мигрантов и найдет человека, который зарегистрирован у работодателя, накажут именно компанию.

Еще одна тема — подлинность документов. Согласно законодательству, работодатель не обязан их проверять, и Минтруд напоминал об этом в своих рекомендациях. Но если компания трудоустроит иностранца с поддельным разрешением на работу, ей грозит штраф от 250 до 800 тыс. рублей или приостановка деятельности на срок до 3 месяцев.

Следующее изменение «предложила» ГИТ. С 11 марта 2019 года МВД использует чек-листы при проверке работодателей, привлекающих сотрудников из-за рубежа. Таких чек-листов всего 2, но отныне нельзя уповать на то, что инспектор о чем-то забудет: все вопросы есть на бумаге.

Кроме того, в январе текущего года вступили в силу изменения в ст. 16 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». Согласно поправкам, работодатели обязаны в том числе: принимать иностранного сотрудника в штат только по специальности, которая указана в разрешении или патенте; отказывать в трудоустройстве, если разрешения нет; самостоятельно сообщать о въезде работника в Россию, следить за сроками его пребывания, убедиться, что он своевременно покинул нашу страну и сообщить об этом в МВД. В дополнение к этому также ввели лимит на зарубежных работников в некоторых отраслях: строительстве, сельском хозяйстве и транспортной сфере.

Нарушение обязанностей чревато серьезными санкциями, о которых указано в ч.2 ст.18.9 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Например, несоответствие цели или необеспечение своевременного выезда приведет к штрафу до 50 тыс. рублей на должностное лицо и до 500 тыс. рублей — на организацию. Нюанс в том, что нарушение может фиксироваться в отношении каждого такого сотрудника.

Значит, если в штате больше 2 иностранцев, риск уже превышает 1 млн. рублей. Столь же серьезная ответственность и за лимиты: руководителю грозит штраф до 50 тыс. рублей, а юридическому лицу — до 1 млн. рублей и даже приостановка деятельности на срок до 3 месяцев.

Безусловно, борьба государства с нелегальным рынком труда понятна. Как и понятно то, что не все работодатели уделяет этой теме большое значение. Но риски действительно очень серьезные. В итоге компаниям остается по сути 2 варианта. Первый — в условиях общей тенденции снижения квот на иностранцев, вообще не привлекать их к работе. Но это часто приводит к другим вопросам, например, как пригласить высококвалифицированного специалиста (ВКС) из-за рубежа, если он действительно нужен — для обучения сотрудников, как организовать командировку иностранного менеджера в российские филиалы и т.д. Для многих — это стратегические вопросы бизнеса. Второй путь — досконально изучать и соблюдать все требования, чтобы не подвергать рискам ни компанию, ни сотрудника, особенно, если речь идет о руководителе-экспате. Но сделать это становится все сложнее.