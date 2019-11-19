Как уже из вакансии понять, что компания вам не подходит

Поиск работы — занятие трудозатратное, особенно если ходить на два—три собеседования в день, да ещё и в разных районах города. Чтобы не тратить время на заведомо нерезультативные собеседования, нужно просто внимательно читать описание вакансии. Как отличить «вашу» компанию от «не вашей» уже на этапе просмотра объявлений, расскажет Superjob.

Смотрите на зарплату

На Superjob описание вакансии начинается с предлагаемой работодателем зарплаты. И на то, что написано в этом разделе вакансии, нужно смотреть с особым вниманием. Если цифра слишком мала, не стоит надеяться на то, что для вас могут сделать исключение: работодатель явно собирается сэкономить на этой позиции. Но и слишком большой (по отношению к среднему для вашей должности и отрасли) заработок тоже должен насторожить вас: вполне возможно, что круг ваших обязанностей будет шире, а уровень ответственности — выше, чем вы предполагаете.

Но в разделе «Зарплата» можно увидеть не только конкретную цифру, а зарплатный диапазон, например 45–60 тысяч рублей. В таком случае ваш доход будет зависеть либо от квалификации, либо от результатов работы (к примеру, выполнения планов продаж). Небольшой оклад плюс серьёзный бонус — частое средство мотивации таких, например, сотрудников, как менеджеры по продажам.

Зарплата «По договоренности» не повод заранее подозревать компанию в непорядочности или желании сэкономить: у работодателя есть много поводов не афишировать уровень зарплат своих сотрудников. Если уровень зарплаты для вас не просто важен, а крайне важен, задайте этот вопрос рекрутеру по телефону.

«Нужен мне работник: повар, конюх и плотник»

Внимательно прочтите и раздел «Должностные обязанности». Насторожитесь, если видите там чересчур широкий круг задач: например, если от системного администратора требуется поддержка корпоративного сайта, а от специалиста по маркетингу — ещё и работа с прессой, то работодатель скорее всего собирается сэкономить. Отсылать ли своё резюме в эту компанию и браться ли за незнакомые обязанности, решать вам. Иногда в интересах карьеры имеет смысл «не разбрасываться», но и освоение нового функционала в некоторых ситуациях тоже может оказаться полезным. Слишком маленький список должностных обязанностей — опять повод задуматься. Отсутствие возможностей для развития — вот самый типичный подводный камень подобных позиций. Лучше всего, если ваши будущие обязанности прописаны максимально понятно и конкретно. Что-то не ясно? Уточняйте детали до собеседования — по телефону.

«Энергичность, инициативность, коммуникабельность...»

Внимательно изучите «Требования к соискателю». Указывать в вакансиях пол и возраст сегодня запрещено, но это не значит, что работодателям все равно, кто придет на то или иное рабочее место. Если вы видите в вакансии какие-нибудь косвенные отсылки к возрасту кандидата и понимаете, что не подходите, задумайтесь — а стоит ли идти на собеседование? Если интерес к вакансии и к компании перевешивает — отбросьте сомнения и отправляйте резюме на вакансию.

Оцените, насколько, по вашему мнению, требуемый опыт и знания соответствуют предложенной должности и зарплате. Стоит ли, например, тратить время на собеседование, если ваш опыт значительно превышает требуемый, а зарплата, указанная в вакансии, рассчитана скорее на выпускника вуза?

«Готовность к переработкам» — за такой формулировкой вполне может скрываться 10-12-часовой рабочий день, авралы или шестидневная рабочая неделя. А слово «стрессоустойчивость» может говорить о неадекватном руководителе, заигравшемся офисными войнами коллективе или потоке сложных клиентов. Так что прежде чем отправляться на интервью, стоит трезво оценить свои силы.

Выясняем, чем занимается компания

Описание деятельности компании тоже заслуживает внимания. Хорошо, если информации достаточно и есть ссылка на сайт предприятия, но ведь существуют и анонимные вакансии. Бояться их не стоит. Фраза «крупная стабильная компания» нередко используется солидными работодателями в тех случаях, когда поиск кандидата на конкретную вакансию по тем или иным причинам решено не афишировать.

Важен ли вам дружный коллектив?

В разделе «Условия работы» работодатель, как правило, сообщает о рабочем графике и дополнительных бонусах вроде бесплатных обедов, полиса ДМС, оплаты фитнеса и т. д. Если вкладывать средства в подобные вещи работодатель не желает, то пишет просто: «Оформление по ТК, оплачиваемый отпуск, больничный». В принципе всё это и без деклараций должно быть гарантировано законом (кроме тех случаев, когда речь идет о работе по договору подряда).

«Дружный коллектив», «доброжелательные коллеги» — на подобные фразы не стоит обращать большого внимания, это всего лишь простой способ расположить к себе соискателя. Дружный коллектив все же — понятие растяжимое. Лучше поищите прекрасные слова «У нас белая зарплата» и «Ежеквартальная премия».

Внимательно читая описания вакансии, вы избавите себя от бесперспективных поездок на собеседования и безрезультатных переговоров. Только не перестарайтесь и из-за излишней подозрительности не пропустите действительно стоящую работу — работу вашей мечты.