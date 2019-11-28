Как подать жалобу в трудовую инспекцию

К сожалению, далеко не все работодатели честны со своими работниками. Задержка зарплаты, невыполнение труда и незаконные увольнения на рынке труда встречаются довольно часто. Но взыскать с работодателя весь причиненный ущерб можно, главное — сделать все правильно. И начать нужно с подачи жалобы в трудовую инспекцию.

При подаче жалобы в инспекцию труда у работника может возникнуть вопрос, какой срок давности установлен для таких жалоб. То есть по истечении какого срока инспекция уже не вправе наказать работодателя или вынести предписание.

Сроки для привлечения к административной ответственности установлены ст. 4.5. КоАП РФ, для нарушения трудового законодательства этот срок составляет 1 год, то есть если правонарушение было совершено более года назад, инспекция не вправе оштрафовать работодателя.

Что касается сроков вынесения предписаний, то специально такие сроки не установлены. Но ст. 392 ТК РФ установлены сроки для рассмотрения индивидуальных трудовых споров (месяц — при увольнении, год — по взысканию заработной платы, 3 месяца — все остальные споры). Но, как показывает судебная практика, суды применяют такие сроки и в отношении предписания инспекции труда (если о применениях сроков просит работодатель).

Конечно, можно обжаловать действия работодателя и за пределами указанных выше сроков, но если инспектор пойдет вам навстречу, работодатель обжалует его действия в суде и может оказаться правым.

Также при жалобе в инспекцию труда, обратите внимание, что у инспекции нет полномочий рассматривать индивидуальные трудовые споры, ведь их рассматривает только суд (ст.391 ТК РФ).

Поэтому если вы обратитесь в инспекцию с жалобой в случае, который представляет собой индивидуальный трудовой спор, вероятно, инспекция перенаправит вас в суд.

Что же относится к индивидуальным трудовым спорам? Судебная практика показывает, что вопросы начисления заработной платы суды относят к индивидуальным спорам. Это, например, жалобы работников на неправильно начисленный оклад, на невыплаченные сверхурочные или на неоплату работы в выходной день, начисление премии, надбавок, доплат. Также судебная практика свидетельствует, что у инспекции нет полномочий восстанавливать на работе.

Конечно, инспектор может оштрафовать работодателя, если обнаружены нарушения при увольнении. Но принять решение о том, что работодатель обязан восстановить работника может только суд. Поэтому вряд ли имеет смысл жаловаться в инспекцию по поводу начисления зарплаты и восстановления на работе, лучше, не теряя времени обратиться с заявлением в суд.