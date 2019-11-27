Где бухгалтеру найти клиентов? Волнения коллег

Обзор самых волнительных для бухгалтеров топиков недели в «Красном уголке бухгалтера».
Где бухгалтеру найти клиентов?Работа бухгалтера позволяет и работать удаленно, и брать подработки. Как правило, бухгалтеры не упускают данную возможность. Но остро становится вопрос: где найти клиентов?
Поделитесь, пожалуйста, где вы ищите клиентов на удаленку. Я уже год пытаюсь найти хоть что то, хотябы подработку на 5000 в месяц.Рынок бухгалтерских услуг в последние годы просел, демпинг стоимости услуг конкретный. Ради любопытства зашла на Авито, где 3-НДФЛ предлагают сделать за 100 рублей, а за 1000 рублей — полный налоговый учет для ООО на спецрежимах.
Если собственники ООО еще готовы оплатить услуги бухгалтера, то многие индивидуальные предприниматели с работниками обращаются с вопросом : «Я сам буду делать отчеты. Научите меня!» Вот благодаря таким предпринимателям не зря сейчас набирают популярность вебинары и образовательные курсы.
Далее рассмотрим самые востребованные ресурсы по поиску клиентов:
- Сарафанное радио — 100%-ый и беспроигрышный вариант во все времена.
- Авито. У меня в WhatsАpp есть бухгалтерская группа, в большинстве своем все её участники занимаются аутсорсингом. Вот задались вопросом: приносит ли Авито клиентов? В итоге получили, что роль играет город, регион. В некоторых регионах через Авито поступает много звонков с конкретными клиентами. А в некоторых регионах — полный ноль. Давай хоть бесплатное объявление, хоть платное — результат один — клиентов нет.
- Юла. Лично никогда не пользовалась. По мне Юла — это продать какую-то б/у вещь.
- HH.
- Rabota.ru
- Сайты для фрилансеров: fl.ru, kwork.ru, profi.ru.
- Красный уголок бухгалтера — каждый день новые вакансии. Ежедневно просматриваю посты в группе и вижу, что кроме вакансий на полный день, есть вакансии с неполным рабочим днём, есть предложения удаленной работы.
- Взаимовыгодное сотрудничество с юридическими компаниями, которые занимаются регистрацией ООО, ИП и рекомендуют клиентам вас, конечно же, за %.
- Поступило еще предложение от коллеги, говорит, что работающее предложение — это соседи. Рассказываете своим соседям, что, если надо сделать декларацию, свести дебет и кредит — значит им прямая дорога к вам. Заодно и с соседями познакомитесь. Это своего рода тоже cарафанное радио.
Не забываем оплачивать личные налоги на имущество!Не забываем, что для налогоплательщиков — физических лиц установлен срок уплаты налога на имущество физических лиц, транспортного и земельного налогов — не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом. В этом году 1 декабря 2019 года приходится на воскресенье, следовательно, оплатить имущественные налоги за 2018 год необходимо не позднее 2 декабря 2019 года.
С 2019 года изменилась форма налогового уведомления, которое направляется физлицам для оплаты имущественных налогов и НДФЛ. Теперь в форме содержатся полные реквизиты платежа и уникальный идентификатор, который позволяет вводить сведения автоматически, а также штрих-код и QR-код для быстрой оплаты налогов через банковские терминалы и мобильные устройства — всё создано для удобства налогоплательщика, так что не забываем исполнять свой гражданский долг!
Встречались со штрафом на физ лиц по 122 НК за неуплату налога на имущество физ лиц?Как правило, за неуплату имущественных налогов физические лица не штрафуют. А вот пени начисляются.
Но, внимание, предусмотрена ответственность физического лица за непредставление, несвоевременное представление сообщения о наличии объектов недвижимого имущества, транспортного средства. Обычно информация о приобретении недвижимости, транспорта автоматически попадает в базу налоговой, но бывают и накладки. Для безопасности лучше проверить в Личном кабинете налогоплательщика. Так как согласно п.3 ст.129.1 НК РФ штраф можно получить: «Неправомерное непредставление, а также несвоевременное представление физическим лицом налоговому органу cообщения о наличии объектов недвижимого имущества и (или) транспортных средств повлечет взыскание штрафа в размере 20 процентов от неуплаченной суммы налога в отношении каждого из объектов, по которым не представлено (несвоевременно представлено) cообщение».
Не пора ли подавать ИП заявление на патент?Заканчивает год, и бухгалтеру необходимо принять решение: необходим ли патент ИП на следующий год, будет ли компания переходить на другой режим налогообложения, будет ли меняться объект налогообложения.
Давайте разберемся: пора ли подавать заявление на патент, чтобы не пропустить срок?
Заявление на получение патента необходимо подать не позднее чем за 10 дней до начала применения патентной системы налогообложения.
В свою очередь согласно п.3 ст.346.45 НК РФ налоговый орган обязан в течение 5 дней со дня получения заявления на патент, выдать предпринимателю патент или уведомить его об отказе в выдаче патента.
Хотя в прошлом году у нас в крае сами патенты налоговые выдали не в течение обещанных законодательством 5 дней, а ближе к февралю. На вопрос: почему так долго предприниматель не может получить патент? Был дан ответ, что налоговики физически не успевают обработать большое количество заявлений и распечатать сами патенты. В прошлом году, желающих применять патент оказалось очень много, что и инспекция не готова была к такому объему работы.
Товарищи, а кто когда отправляет заявление на патент на следующий год? Думаю если сейчас, не рано будет? А то в пошлом году целая эпопея с получением была.«До 1 декабря еще могут внести изменения в региональный закон, так что до этой даты точно не надо», — пишет Надежда.
Елена также делится рассылкой от ИФНС, в которой налоговики рекомендуют дождаться декабря: «Учитывая вышеизложенное, подача заявления на получения патента на 2020 г., до принятия изменений в Закон Хабаровского края № 308, является в настоящее время преждевременной, в связи с чем, просим Вас подавать заявления на получение патента на 2020 г. не ранее 1 декабря 2019 года».
Вот и Олег пробовал отправить заявление раньше декабря: «Подал в октябре, позвонили и сказали, что заполнено все правильно, но программа не позволяет ввести данные и оформить патент. Прислали формальный отказ из-за неправильного заполнения. Сказали, что лучше во второй половине декабря подать. Сошлись на 5 декабря, сказали, что смогут немного потянуть, пока не заработает программа».
Так что, коллеги, желающие подать заявление на патент, ждем декабря!