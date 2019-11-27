Где бухгалтеру найти клиентов? Волнения коллег

Обзор самых волнительных для бухгалтеров топиков недели в «Красном уголке бухгалтера».

Где бухгалтеру найти клиентов?

Работа бухгалтера позволяет и работать удаленно, и брать подработки. Как правило, бухгалтеры не упускают данную возможность. Но остро становится вопрос: где найти клиентов?

Поделитесь, пожалуйста, где вы ищите клиентов на удаленку. Я уже год пытаюсь найти хоть что то, хотябы подработку на 5000 в месяц. — Юлия Зиора

Рынок бухгалтерских услуг в последние годы просел, демпинг стоимости услуг конкретный. Ради любопытства зашла на Авито, где 3-НДФЛ предлагают сделать за 100 рублей, а за 1000 рублей — полный налоговый учет для ООО на спецрежимах.

Если собственники ООО еще готовы оплатить услуги бухгалтера, то многие индивидуальные предприниматели с работниками обращаются с вопросом : «Я сам буду делать отчеты. Научите меня!» Вот благодаря таким предпринимателям не зря сейчас набирают популярность вебинары и образовательные курсы.

Далее рассмотрим самые востребованные ресурсы по поиску клиентов:

Сарафанное радио — 100%-ый и беспроигрышный вариант во все времена. Авито. У меня в WhatsАpp есть бухгалтерская группа, в большинстве своем все её участники занимаются аутсорсингом. Вот задались вопросом: приносит ли Авито клиентов? В итоге получили, что роль играет город, регион. В некоторых регионах через Авито поступает много звонков с конкретными клиентами. А в некоторых регионах — полный ноль. Давай хоть бесплатное объявление, хоть платное — результат один — клиентов нет. Юла. Лично никогда не пользовалась. По мне Юла — это продать какую-то б/у вещь. HH. Rabota.ru Сайты для фрилансеров: fl.ru, kwork.ru, profi.ru. Красный уголок бухгалтера — каждый день новые вакансии. Ежедневно просматриваю посты в группе и вижу, что кроме вакансий на полный день, есть вакансии с неполным рабочим днём, есть предложения удаленной работы. Взаимовыгодное сотрудничество с юридическими компаниями, которые занимаются регистрацией ООО, ИП и рекомендуют клиентам вас, конечно же, за %. Поступило еще предложение от коллеги, говорит, что работающее предложение — это соседи. Рассказываете своим соседям, что, если надо сделать декларацию, свести дебет и кредит — значит им прямая дорога к вам. Заодно и с соседями познакомитесь. Это своего рода тоже cарафанное радио.

Не забываем оплачивать личные налоги на имущество!

Не забываем, что для налогоплательщиков — физических лиц установлен срок уплаты налога на имущество физических лиц, транспортного и земельного налогов — не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом. В этом году 1 декабря 2019 года приходится на воскресенье, следовательно, оплатить имущественные налоги за 2018 год необходимо

С 2019 года изменилась форма налогового уведомления, которое направляется физлицам для оплаты имущественных налогов и НДФЛ. Теперь в форме содержатся полные реквизиты платежа и уникальный идентификатор, который позволяет вводить сведения автоматически, а также штрих-код и QR-код для быстрой оплаты налогов через банковские терминалы и мобильные устройства — всё создано для удобства налогоплательщика, так что не забываем исполнять свой гражданский долг!

Встречались со штрафом на физ лиц по 122 НК за неуплату налога на имущество физ лиц? — Татьяна Хамитова

Как правило, за неуплату имущественных налогов физические лица не штрафуют. А вот пени начисляются.

Но, внимание, предусмотрена ответственность физического лица за непредставление, несвоевременное представление сообщения о наличии объектов недвижимого имущества, транспортного средства. Обычно информация о приобретении недвижимости, транспорта автоматически попадает в базу налоговой, но бывают и накладки. Для безопасности лучше проверить в Личном кабинете налогоплательщика. Так как согласно п.3 ст.129.1 НК РФ штраф можно получить: «Неправомерное непредставление, а также несвоевременное представление физическим лицом налоговому органу cообщения о наличии объектов недвижимого имущества и (или) транспортных средств повлечет взыскание штрафа в размере 20 процентов от неуплаченной суммы налога в отношении каждого из объектов, по которым не представлено (несвоевременно представлено) cообщение».

Не пора ли подавать ИП заявление на патент?

Заканчивает год, и бухгалтеру необходимо принять решение: необходим ли патент ИП на следующий год, будет ли компания переходить на другой режим налогообложения, будет ли меняться объект налогообложения.

Давайте разберемся: пора ли подавать заявление на патент, чтобы не пропустить срок?

Заявление на получение патента необходимо подать не позднее чем за 10 дней до начала применения патентной системы налогообложения.

В свою очередь согласно п.3 ст.346.45 НК РФ налоговый орган обязан в течение 5 дней со дня получения заявления на патент, выдать предпринимателю патент или уведомить его об отказе в выдаче патента.

Хотя в прошлом году у нас в крае сами патенты налоговые выдали не в течение обещанных законодательством 5 дней, а ближе к февралю. На вопрос: почему так долго предприниматель не может получить патент? Был дан ответ, что налоговики физически не успевают обработать большое количество заявлений и распечатать сами патенты. В прошлом году, желающих применять патент оказалось очень много, что и инспекция не готова была к такому объему работы.

Товарищи, а кто когда отправляет заявление на патент на следующий год? Думаю если сейчас, не рано будет? А то в пошлом году целая эпопея с получением была. — Наташа Михайлова

«До 1 декабря еще могут внести изменения в региональный закон, так что до этой даты точно не надо», — пишет Надежда.

Елена также делится рассылкой от ИФНС, в которой налоговики рекомендуют дождаться декабря: «Учитывая вышеизложенное, подача заявления на получения патента на 2020 г., до принятия изменений в Закон Хабаровского края № 308, является в настоящее время преждевременной, в связи с чем, просим Вас подавать заявления на получение патента на 2020 г. не ранее 1 декабря 2019 года».

Вот и Олег пробовал отправить заявление раньше декабря: «Подал в октябре, позвонили и сказали, что заполнено все правильно, но программа не позволяет ввести данные и оформить патент. Прислали формальный отказ из-за неправильного заполнения. Сказали, что лучше во второй половине декабря подать. Сошлись на 5 декабря, сказали, что смогут немного потянуть, пока не заработает программа».

Так что, коллеги, желающие подать заявление на патент, ждем декабря!