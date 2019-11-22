Собственники продолжают переплачивать по налогу на имущество

30 сентября 2019 года Конституционный Суд РФ вынес Определение по жалобе ОАО «Институт Стекла», отказав в рассмотрении вопроса о законности включения величины НДС в налоговую базу по налогу на имущество организаций.

Причиной обращения в КС РФ стали выводы арбитражного суда, в соответствии с которыми платить налог на имущество организаций с величины НДС, включенной в кадастровую стоимость объектов недвижимости, является законной обязанностью налогоплательщика.

При применении в качестве налоговой базы по налогу на имущество организаций среднегодовой стоимости она «очищается» от НДС, тем самым исключается возможность уплаты «налога на налог». Механизм такой «очистки» установлен ПБУ 6/01, п. 24 Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств, утв. Приказом Минфина РФ от 13.10.2003 № 91н, которые с учетом положений ст. 257 НК РФ. Эти документы предписывают исключение из состава первоначальной стоимости сумм НДС, несмотря на то обстоятельство, что указанная сумма фактически входит в состав расходов, понесенных при приобретении объекта. Но в случае, когда базой для расчета налога на имущество организаций выступает кадастровая стоимость, которая, как правило, равна потенциальной цене сделки с имуществом, такой механизм «очищения» от НДС не предусмотрен, что вызывает вопросы о правомерности такого регулирования.

Проблема включения/невключения НДС в кадастровую стоимость возникла с момента применения кадастровой стоимости как базы для расчета налога на имущество организаций, т. е. с 2014 года. Данная проблема поднималась на обсуждение как в комиссиях по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости, так и в судах. Стоит заметить, что судьи Арбитражного суда г. Москвы, когда оспаривание кадастровой стоимости было в их ведении, отклоняли отчеты о рыночной стоимости «без НДС» как не соответствующие законодательству об оценочной деятельности. Такую позицию перенял впоследствии и Мосгорсуд.

В мае 2017 г. Минэкономразвития попросило Верховный Суд дать разъяснения по поводу НДС в кадастровой стоимости, но ответа нет до сих пор. И даже некоторые определения Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда РФ не вносят ясности в возникший законодательный пробел. Так, позиция СКАД ВС РФ, которая вроде бы говорит о том, что НДС в кадастровой стоимости быть не должно, не подкреплена нормативной основой. Связано это с тем, что норм права, которые бы позволяли уменьшить рыночную стоимость на величину НДС, не существует.

В соответствии с действующим законодательством рыночная стоимость (согласно ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 № 135-ФЗ) — это наиболее вероятная цена, по которой данный объект оценки может быть отчужден (ст. 3 ФЗ № 135-ФЗ); она признается рекомендуемой для целей совершения сделки с объектом оценки (ст. 12 ФЗ № 135-ФЗ). То есть рыночная стоимость — это величина, которая переносится из отчета в договор без изменений и становится ценой сделки. В свою очередь арбитражными судами, ВАС РФ и СКЭС ВС РФ уже давно и неоднократно провозглашалась «презумпция наличия НДС в цене договора».

Выводы СКАД ВС РФ о том, что рыночная стоимость не должна включать в себя НДС, по сути, дают нижестоящим судам руководство к действию о необходимости отклонять отчеты о рыночной стоимости, включающей НДС, и понуждать оценщиков нарушать закон и плодить отчеты о стоимости, которая в себя НДС не включает (по сути, это уже не рыночная, а иная, не поименованная законом стоимость).

Тем временем СКЭС ВС РФ отказывает налогоплательщикам, которые самостоятельно исключают величину НДС из налоговой базы, считая, что уплата налога на имущество организаций с суммы НДС в составе кадастровой стоимости объекта не соответствует закону (нарушает принцип законности, экономической обоснованности налогов и т. д.). Позиция арбитражных судов сводится к следующему: 1) ст. 375 НК РФ предписывает использовать в качестве налоговой базы кадастровую стоимость, поэтому изменение кадастровой стоимости в налоговой декларации незаконно; 2) оценивать состав кадастровой стоимости и законность ее применения для целей налогообложения может только Мосгорсуд в рамках дел об оспаривании кадастровой стоимости, но не арбитражный суд; 3) учитывая, что ст. 375, 378.2 НК РФ не предусматривают иного, в качестве налоговой базы должна применяться стоимость, включающая в себя НДС, т. к. по смыслу законодательства об оценочной деятельности с учетом разъяснений ВАС РФ как рыночная, так и кадастровая стоимость должны включать в себя НДС.

Обобщая позиции СКАД и СКЭС ВС РФ, можно увидеть, что административная коллегия, не имея возможности сослаться на нормы права, придерживается позиции «невключения НДС» в кадастровую стоимость, предписывая нижестоящим судам и оценщикам нарушать закон. В свою очередь экономическая коллегия придерживается позиции, что кадастровая стоимость должна включать в себя НДС, но исключать ее самостоятельно из базы для расчета налога нельзя.

Ввиду отсутствия нормативного регулирования данного вопроса, а также нежелания экономколлегии брать инициативу в свои руки налогоплательщик (ОАО «Институт Стекла») обратился в Конституционный Суд РФ. Заявитель посчитал, что подход арбитражных судов указывает на то, что ст. 375, 378.2 НК РФ, устанавливая в качестве налоговой базы кадастровую стоимость без изъятий, с учетом положений закона об оценке и судебной практики его применения, тем самым предписывают исчислять налог на имущество с сумм другого налога — НДС. Также заявитель усмотрел в ссылке арбитражных судов на необходимость рассмотрения вопроса включения НДС в кадастровую стоимость судами общей юрисдикции необоснованный отказ в судебной защите.

Определением № 2604-О/2019 от 30.09.2019 КС РФ отказал в передаче жалобы на рассмотрение по следующим основаниям.

Оспариваемые нормы НК РФ, а также Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» не регулируют вопросы определения налога на добавленную стоимость при установлении кадастровой (рыночной) стоимости объекта недвижимости, а следовательно, не могут расцениваться как нарушающие конституционные права заявителя в указанном им аспекте. Оспариваемые положения процессуального законодательства не могут расцениваться как нарушающие его конституционные права, учитывая, что они не препятствовали заявителю воспользоваться правом на оспаривание результатов определения кадастровой стоимости, включая оспаривание решений комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости, в установленном законом порядке.

Однако мы не видим в Определении КС РФ от 30.09.2019 оценки судебного толкования и применения норм права, соответствия сформированных судами подходов Конституции РФ. В этом мы видим ключевой недостаток данного судебного акта и именно потому констатируем уклонение КС РФ от рассмотрения предмета обращения по существу.

Так, КС РФ проигнорировал вывод арбитражных судов об отсутствии оснований для исключения НДС из налоговой базы по налогу на имущество организаций (кадастровой стоимости) в принципе:

«Суд при принятии решения также учитывает сложившуюся в Мосгорсуде практику по оспариванию результатов кадастровой оценки и решений Комиссии в части требований об исключении из установленной измененной кадастровой стоимости сумм НДС (определение Мосгорсуда от 17.11.2017 по делу № 4га/5-14274/2017 и др.)».

Ссылку в Определении КС РФ на письмо Министерства финансов Российской Федерации и Федеральной налоговой службы от 26.04.2018 № БС-4-21/8060 как на документ, устраняющий правовую неопределенность в вопросе учета НДС в налоговой базе, вообще сложно оценить, поскольку это письмо, будучи основанным на позиции СКАД ВС РФ по делам об оспаривании кадастровой стоимости, не основано на нормах права. И так же, как и позиция СКАД ВС РФ, противоречит правовым позициям СКЭС ВС РФ, Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». При таких обстоятельствах КС РФ принял указанный документ без анализа его содержания и сопоставления с нормами права, сложившейся практикой.

Кроме того, КС РФ оставил без оценки довод заявителя о том, что недостатки детализации существующего нормативного регулирования применения кадастровой стоимости в налоговых правоотношениях приводят к тому, что различные субъекты РФ утверждают кадастровую стоимость с учетом НДС или за его вычетом, руководствуясь исключительно «революционным правосознанием». Так, например, результаты государственной кадастровой оценки «с НДС» применяются в г. Москве, Ленинградской области, Кабардино-Балкарии. А результаты «без НДС» — в г. Санкт-Петербурге, Московской области, Республике Татарстан, Республике Башкортостан, Пензенской области, Краснодарском крае, Челябинской области, Новосибирской области, Свердловской области.

Подводя итоги, можно сказать, что судьи Конституционного Суда РФ обошли поставленные перед ними вопросы, но это не означает, что на них не придется ответить в будущем.