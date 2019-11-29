Проверки ГИТ: как подготовиться

План проверок ГИТ ежегодно размещается на сайтах территориальных органов Роструда. Независимо от того, попала ваша организация в эти списки или нет — рекомендуем проверить себя на наличие ошибок в ведении кадрового учета и привести документы в порядок. А как это лучше сделать — расскажем в статье.

Напомним, что существует два типа проверок — плановые и внеплановые.

Списки организаций, включенных в плановые проверки ГИТ, есть на сайте территориальных отделений Роструда (проверки других ведомств можно отследить на сайте Генпрокуратуры). О плановой проверке работодатель уведомляется инспекцией труда не позднее, чем за три дня до начала проверки (п.12 ст.9 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ).

Внеплановые проверки проводятся в случаях, установленных п.10 «Положения о федеральном государственном надзоре за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права» (утв. Постановлением Правительства РФ от 01.09.2012 N 875). Например, если есть жалобы работников, либо в СМИ появляются сведения о нарушении организацией трудового законодательства. О внеплановой проверке работодатель уведомляется не позднее, чем за 24 часа. Но в ситуации, когда проверка происходит, например, по жалобе работника, работодателя могут не уведомлять и он узнает о проверке по факту прихода инспектора.

Только сейчас, перед Новым годом «Клерк» продает три онлайн-курса по цене одного. Защите от всех видов проверок научитесь в пакете онлайн-курсов «Защита: налоговые проверки, трудовые проверки, договоры». Этот пакет научит защищаться от претензий: налоговиков

ОБЭП

трудовых инспекторов

контрагентов

Категории риска

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2017 № 197, плановые проверки проводятся в соответствии с риск-ориентированным подходом.

Все работодатели поделены на определенные категории риска — чрезвычайно высокий риск, высокий, значительный, умеренный, средний, низкий. И в зависимости от категории риска устанавливается периодичность проведения плановых проверок (п.20 Постановления N 875). Работодателей, отнесенных к категории низкого риска, проверяют только внепланово.

Категории риска присваиваются в соответствии с Правилами, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 17.08.2016 N 806. Перечни работодателей, деятельность которых отнесена к категориям высокого и значительного риска, ежегодно размещаются на сайте Роструда.

Критерии отнесения организации (или ИП) или ее отдельного производственного объекта к определенным категориям риска учитывают множество факторов. По запросу юрлица (ИП) орган государственного контроля в срок, не превышающий 15 рабочих дней с даты поступления запроса, направляет ему информацию о присвоенных их деятельности и/или их производственным объектам категории риска или класса опасности, а также сведения, использованные при отнесении их деятельности и/или используемых ими производственных объектов к определенным категориям риска или определенному классу опасности.

Ниже приведена таблица, в которой в зависимости от категории риска, указана периодичность проведения плановых проверок:

Категории риска Классы (категории) опасности Особенности проведения плановых проверок для федерального государственного контроля (надзора) для регионального государственного контроля (надзора) Чрезвычайно высокий риск 1 класс плановая проверка проводится 1 раз в период, установленный положением о виде федерального государственного контроля (надзора) или положением о лицензировании конкретного вида деятельности плановая проверка проводится 1 раз в год Высокий риск 2 класс плановая проверка проводится 1 раз в 2 года Значительный риск 3 класс плановая проверка проводится 1 раз в 3 года Средний риск 4 класс плановая проверка проводится не чаще 1 раза в период, установленный положением о виде федерального государственного контроля (надзора) или положением о лицензировании конкретного вида деятельности плановая проверка проводится не чаще 1 раза в 4 года и не реже 1 раза в 5 лет Умеренный риск 5 класс плановая проверка проводится не чаще 1 раза в 6 лет и не реже 1 раза в 8 лет Низкий риск 6 класс плановые проверки не проводятся

Чек-листы и кадровый аудит

С 2018 года трудовые инспекторы при проведении плановых проверок используют проверочные листы, утвержденные Приказом Роструда от 10.11.2017 N 655. Предмет плановой проверки работодателей ограничивается перечнем вопросов, включенных в проверочный лист (список контрольных вопросов) по конкретной теме.

В общей части проверочного листа заполняется наименование организации, вид деятельности и категория риска, а далее следует перечень вопросов, ответы на которые показывают соблюдение или несоблюдение норм трудового права в организации. Поэтому такие чек-листы работодатели могут использовать для самопроверки соблюдения нормативных актов в части трудового права.

Для подготовки к проверке трудовой инспекцией или проведения планового кадрового аудита, ГИТ рекомендует работодателям организовать внутреннюю систему контроля. Процедуры проведения такого контроля рассмотрены в «Методических рекомендациях по добровольному внутреннему контролю (самоконтролю) соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права» (Письмо Роструда от 07.03.2018 N 837-ТЗ).

Роструд рекомендует обеспечить внутренний контроль путем:

Создания специальной службы и/или назначения внутреннего контролера — если в организации работает более 250 человек.

Должностное лицо, ответственное за осуществление предварительной проверки (самопроверки) соблюдения требований трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, должно иметь высшее образование (юридическое или экономическое), иметь опыт кадровой работы и обладать знаниями трудового законодательства.

При проведении контроля ведомство рекомендует пользоваться чек-листами (при помощи сервиса «Электронный инспектор» или самостоятельно распечатав проверочные листы, например, из Справочной информации в Системе КонсультантПлюс «Формы проверочных листов (списков контрольных вопросов)»).

Если в организации работает менее 250 человек, создание службы внутреннего контроля не обязательно. Достаточно назначить лицо, ответственное за осуществление проверки соблюдения требований трудового законодательства. Самопроверку можно пройти, также пользуясь чек-листами или сервисом «Электронный инспектор».

Для самопроверки можно воспользоваться системой электронных сервисов «Онлайнинспекция.рф», которая была создана для профилактики нарушений в сфере труда, повышения информированности работодателей и граждан по вопросах трудового законодательства. Сейчас пользователям доступно 12 бесплатных сервисов, в том числе 200 листов самопроверки «Электронным инспектором». Пользователи могут ознакомиться не только с основными требованиями законодательства в области трудового права, но и с возможными нарушениями, а также с установленными за эти нарушения санкциями в соответствии с КоАП РФ и УК РФ.

По итогам проведения проверки пользователь сервиса «Электронный инспектор» может распечатать акт о проведении проверки, историю проверок или рекомендации по устранению нарушений (включая инструкции, шаблоны и образцы документов).

В настоящее время «Электронный инспектор» работает в пилотном режиме. В связи с этим выявление нарушений трудового законодательства при проверке с использованием данного сервиса не ведет к включению организации в план проверок ГИТ. Кроме того, пока осуществить подобную проверку можно анонимно — сервис допускает возможность указания «условного названия компании».

В планах развития сервиса предусмотрено, что Роструд будет проводить мероприятия по подтверждению результатов самопроверки. И при их подтверждении работодатель получит удостоверение о соблюдении установленной процедуры самопроверки.

Роструд рекомендует проводить внутренний контроль ежегодно. Результаты проверки следует оформлять в виде документа, в котором будет отражено содержание мероприятия (дата, проверяемый период, наименование мероприятия внутреннего контроля), выявленные нарушения, рекомендации по устранению нарушений. Также целесообразно проводить и контроль выполнения рекомендаций по устранению выявленных нарушений.

При этом важно помнить, что проверка ГИТ не ограниченна конкретными периодами проверяемых документов, в связи с чем контролер может запросить документы за любой период деятельности. Объем запрашиваемых документов ограничен только сроками хранения работодателем документов, связанных с трудовыми отношениями, и их необходимостью проверяющим в соответствии с целями проверки.

Сроки хранения отдельных документов, касающихся трудовых отношений, устанавливают разделы 7 и 8 «Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения» (Приложение к Приказу Минкультуры РФ от 25.08.2010 N 558).

Анализируя кадровый учет организации также следует помнить, что обязательность наличия тех или иных документов не всегда прямо установлена ТК РФ, а может быть обусловлена совокупностью нескольких норм трудового законодательства.

В целом кадровую документацию можно подразделить на:

Документы общего характера. К ним в частности относятся локальные нормативные акты работодателя (правила внутреннего трудового распорядка, положения об оплате труда, о защите персональных данных работников, инструкции по охране труда и т.д.);

Документы индивидуального характера. Это документы, связанные с конкретным работником (в частности, трудовые договоры, дополнительные соглашения к ним, приказы о приеме на работу и увольнении, об отпусках, дисциплинарных взысканиях, личные карточки и т.д.);

Документы, выполняющие учетную или фиксирующую функцию (табели учета рабочего времени, штатные расписания, графики отпусков и т.д.);

Расчетные документы (ведомости начисления заработной платы, расчеты среднего заработка при предоставлении отпуска, увольнении и т.д.). К ним, помимо соблюдения норм трудового права, применимы и положения законодательства о налоговом и бухгалтерском учете (в частности о соблюдении перечня обязательных реквизитов первичного документа, ст.9 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ).

В зависимости от типа документов можно устанавливать периодичность мониторинга их наличия и корректности оформления. Так обязательные ЛНА общего характера требуют менее частой проверки, чем документы по конкретному сотруднику. Вместе с тем учетные и расчетные документы при надлежащей организации внутреннего контроля возможно проверять не на сплошной, а на выборочной основе.

При планировании проверочных процедур при ограниченных ресурсах (трудовых, временных и т.п.) мы рекомендуем учитывать не только объемы документации, подлежащей проверке, но и тяжесть санкций за соответствующие нарушения.

Также напомним, что срок давности привлечения к административной ответственности за нарушения трудового законодательства (включая нарушения требований охраны труда) составляет один год с момента совершения нарушения (ст. 4.5, п. 6 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ).

Наиболее распространенные ошибки

Роструд на своем сайте разместил «Перечень типовых нарушений обязательных требований с их классификацией по степени риска причинения вреда вследствие нарушения обязательных требований и тяжести последствий таких нарушений». Он включает в себя:

Тип нарушения требований трудового законодательства (например, нарушение процедуры привлечения к работе в выходные дни);

Ссылку на норму законодательства, которая нарушена;

Категорию нарушения в зависимости от негативных последствий для работника (с оценкой в баллах).

При этом ведомство использует следующие категории: высокий риск (от 7 до 10 баллов), средний риск (от 4 до 6 баллов), низкий риск (от 1 до 3 баллов).

Как самые существенные нарушения, например, указаны:

Уклонение от оформления трудового договора;

Заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем;

Нарушение процедуры увольнения работника по инициативе работодателя в случаях: ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем; сокращения численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя;

Нарушение процедуры привлечения к работе в выходные дни, в нерабочие праздничные дни, к сверхурочной работе, к работе в ночное время, допущенное в отношение водителей автомобиля;

Невыплата работодателем работнику установленной трудовым договором заработной платы;

Выплата заработной платы ниже МРОТ;

Допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей без прохождения в установленном порядке обучения и проверки знаний требований охраны труда;

Допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей без прохождения обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, обязательных медицинских осмотров в начале рабочего дня (смены).

А, например, нарушение Правил ведения и хранения трудовых книжек, Инструкции по заполнению трудовых книжек, или невыдача расчетного листка работнику отнесены к нарушениям с низким риском (1 балл).

Как разъясняют представители ведомства, Перечень не является нормативным правовым актом и не обязателен для применения. Его цель — унифицировать надзорную практику, чтобы за аналогичные нарушения применялась одинаковая ответственность, а также показать работодателям, какие нарушения трудового законодательства являются существенными, а какие незначительными. Так за нарушения, отнесенные к категории с высоким риском работодателю скорее всего будет вменена максимальная величина штрафа, а за нарушение с низким риском может быть вынесено предупреждение. Таким образом, выявив у себя нарушения, работодатель сможет примерно оценить, какой штраф ему грозит.

Далее мы рассмотрим отдельные нарушения и меры ответственности, установленные КоАП РФ. Так при проведении внутреннего кадрового аудита рекомендуем обратить внимание на следующие моменты.

Нарушения, связанные с обязательными локальными нормативными актами

Основным и обязательным ЛНА являются Правила внутреннего трудового распорядка (ст.100. ст.189 ТК РФ). Не утверждать ПВТР вправе только микропредприятия, но в этом случае придется включать в трудовые договоры с работниками все те условия, которые обязательно должны быть в ПВТР (ст. 309.1, ст. 309.2 ТК РФ).

При разработке ПВТР стоит обратить особое внимание на то, что в соответствии со ст.8 ТК РФ, в них не должно содержаться условий, ухудшающих положение работников, по сравнению с установленными ТК РФ и другими нормативными правовыми актами РФ.

Отсутствие ПВТР или некорректные формулировки, ухудшающие права работников, чреваты ответственностью по ч.1 ст. 5.27 КоАП РФ (штраф на юридических лиц от 30 до 50 тыс. руб.).

Ошибки в трудовом договоре

В каждой организации существует своя специфика работы, в связи с чем трудовые договора должны анализироваться кадровым работником и юристом организации. Использование устаревших или шаблонных форм, не учитывающих условия труда у конкретного работодателя, является рискованным.

Ненадлежащее оформление или уклонение от оформления трудовых договоров, а также заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения между работником, влечет привлечение к ответственности по ч.4 ст. 5.27 КоАП РФ (для юридических лиц — в форме штрафа в размере от 50 до 100 тыс. руб.).

При проверке гражданско-правовых договоров стоит помнить, что трудовая инспекция может принять решение о переквалификации договоров ГПХ в трудовые если, например:

акты выполненных работ содержат общую информацию (без индивидуальной специфики) и каждый месяц отражают одинаковый объем работ;

оплата работ производится помесячно или в договоре определена стоимость одного периода (например, один месяц);

физлицо подчиняется внутреннему трудовому распорядку организации;

для заказчика имеет значение сам процесс труда, а не достигнутый результат;

физлицу предоставляются социальные или трудовые гарантии (отпуска, оплата больничных и т.д.).

Ошибки в приказе при приеме на работу

Встречается мнение о том, что поскольку унифицированная форма приказа о приеме на работу не является обязательной к применению, то оформлять приказ не требуется в принципе. Другой ошибкой является неисполнение требования ст.68 ТК РФ о том, что приказ о приеме на работу, работодатель предъявляет работнику под подпись в трехдневный срок со дня фактического начала работы.

Ошибки в оформлении приказов могу повлечь штраф по ч.1 ст. 5.27 КоАП РФ (на юридических лиц — от 30 до 50 тыс. руб.).

Ошибки в штатном расписании

Так установление в штатном расписании разных окладов на одной должности нарушает принцип равной платы за труд равной ценности и является нарушением ТК РФ, а соответственно ведет к санкциям, предусмотренным ч.1 ст. 5.27 КоАП РФ (штраф на юридических лиц — от 30 до 50 тыс. руб.). Избежать риска можно введя дифференцирующие размер выплат сотрудникам коэффициенты, надбавки и т.п.

Отметим, что обязанность утверждать штатное расписание прямо не установлена законодательством, однако в отдельных его нормах содержатся ссылки на необходимость внесения сведений о занимаемой должности в трудовой договор, трудовую книжку работника на основании штатного расписания (ст.15, 57 ТК РФ, Инструкция по заполнению трудовых книжек, утв. Постановлением Минтруда России от 10.10.2003 N 69).

Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений

Напомним, что по мнению Роструда, это одно из наиболее тяжелых нарушений работодателя. Ответственность предусмотрена ч.6 ст. 5.27 КоАП РФ — наложение штрафа на юридических лиц в размере от 30 до 50 тыс. руб.

Невыдача расчетных листков.

При выплате заработной платы работодатель обязан извещать в письменной форме каждого работника об общей сумме заработной платы, ее составных частях, произведенных удержаниях и пр. (ч. 1 ст. 136 ТК РФ).

Однако порядок выдачи расчетных листков законодательством не установлен. Поэтому работодатель вправе его определить самостоятельно и закрепить в локальном нормативном акте организации (Письмо Минтруда России от 23.10.2018 N 14-1/ООГ-8459)

Невыдача расчетных листков может повлечь ответственность по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ. С учетом оценки данного нарушения Рострудом как нарушениям с низким риском, высока вероятность замены штрафа на предупреждение (если нарушение будет выявлено впервые).

Нарушение порядка обучения и проверки знаний требований охраны труда

Допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей без прохождения в установленном порядке обучения и проверки знаний требований охраны труда — самое финансово «дорогое» нарушение. Ответственность предусмотрена ч.3 ст. 5.27.1 КоАП РФ (штраф на юридических лиц от 110 до 130 тыс. руб.)

Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций утвержден Постановлением Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29. Так, например, проведение вводного инструктажа обязательно для всех работников, включая прибывших в командировку, на практику и т.д.

Отметим, что работодатель должен не только организовать и провести инструктаж по охране труда, но и документально подтвердить его проведение.

В соответствии с Порядком проведение всех видов инструктажей регистрируется в соответствующих журналах проведения инструктажей с указанием подписи инструктируемого и подписи инструктирующего, а также даты проведения инструктажа.

Нарушение порядка прохождения медосмотров

По ч.3 ст. 5.27.1 КоАП РФ также карается допуск сотрудника к работе (или нарушение порядка прохождения) обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, обязательных медицинских осмотров в начале рабочего дня (смены), обязательных психиатрических освидетельствований или при наличии медицинских противопоказаний.

Единого списка работ, при выполнении которых обязательно прохождение медосмотров, в настоящее время нет. Необходимость прохождения медосмотров может быть закреплена как непосредственно в ТК РФ, так и в других нормативных актах (в частности в Перечне факторов и списке работ, при которых проводятся предварительные и периодические медосмотры, утв. Приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н).

Для отдельных видов работ ситуация является спорной. Так в отношении сотрудников, использующих компьютеры, у контролирующих органов и судов пока нет единого мнения: Минтруд и ВС РФ считают, что сотрудники, которые не менее половины рабочего времени проводят за монитором, должны проходить медосмотры независимо от условий труда. А Роструд и Роспотребнадзор исходят из того, что медосмотры при работе за компьютерами нужны, только если выявлены вредные или опасные условия труда.

Нарушение порядка проведения спецоценки

Нарушение работодателем установленного порядка проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах или ее непроведение влечет санкции по ч.2 ст. 5.27.1 КоАП РФ (предупреждение или наложение административного штрафа, в частности на юридических лиц от 60 до 80 тыс. руб.).

Спецоценке подлежат все рабочие места независимо от степени их «вредности», в том числе рабочие места «офисных» сотрудников и тех, кто выполняет работу в пути или на объектах заказчиков.

В отношении рабочих мест, которые признаются аналогичными, достаточно провести спецоценку 20% таких мест (но не менее двух мест). На остальные рабочие места результаты будут распространяться автоматически.

Исключение составляют надомники и дистанционные работники: на них спецоценка не распространяется. Также нельзя провести СОУТ на вакантном рабочем месте, так как при отсутствии работника штатные производственные (технологические) процессы на его рабочем месте не осуществляются. Провести спецоценку получится только после прихода сотрудника на вакантное рабочее место (Письмо Минтруда России от 14.03.2016 N 15-1/ООГ-1041).

Нарушение иных требований охраны труда

За иные нарушения требований охраны труда ответственность установлена ч.1 ст. 5.27.1 КоАП РФ (предупреждение или наложение административного штрафа, в частности на юридических лиц от 50 до 80 тыс. руб.).

Например, по данному основанию работодателя оштрафуют в случае нарушения порядка выдачи смывающих и обезвреживающих средств, порядка выплаты компенсации взамен молока за работу во вредных условиях труда и т.д.

В заключение отметим, что внутренний контроль соблюдения трудового законодательства целесообразно проводить на постоянной основе, а не только в связи с включением компании в план проверок.

Как именно его организовать, зависит от сферы деятельности и масштабов компании, сложности трудовых отношений, квалификации кадровых работников и т.д. И важно не только своевременно выявлять нарушения, но и не забывать проводить работу по их устранению, а также предупреждению повторных нарушений.