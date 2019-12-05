Три шага, если банк удержал заградительную комиссию при закрытии счета

Про то, как банки, используя возможности, предоставленные законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ, буквально наживаются на своих клиентах, написано уже много статей. Описаны способы как обжаловать действия банка в суде, но это действует, если ваши контрагенты абсолютно «белые и пушистые», а если выяснится, что они не совсем такие «белые и пушистые» каким вам представлялись, то решение суда скорее всего будет в пользу банка.

Но если вы не связаны с легализацией доходов и финансированием терроризма, то имеется установленная законом возможность уменьшить размер заградительной комиссии банка.

На эту возможность указал в своем Постановлении от 18.08.2019 по делу № А40-195846/18-47-1582 АС Московского округа.

Фабула дела

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции на 26.12.2016 на основании заявления ИП Ульянова Д Д, между ПАО «Промсвязьбанк» и rлиентом заключен договор о предоставлении комплексного банковского обслуживания и клиенту открыт расчетный счет.

На следующий день, 27.12.2016, на счет клиента поступили денежные средства в общей сумме 119 386 604 руб.

В этот же день банк направил клиенту запрос о предоставлении сведений и документов, необходимых для фиксирования информации по поступившим на счет денежным средствам. Полученный комплект документов не удовлетворил банк, и он ввел ограничения по операциям банковского счета ИП. Это фактически остановило предпринимательскую деятельность последнего и вынудило его закрыть счет.

По тарифам банка при закрытии счета клиента в случае непредоставления им документов, информации, необходимых для исполнения банком обязанностей, предусмотренных Законом № 115-ФЗ, взимается комиссия за перечисление остатка денежных средств (заградительная комиссия). В случае с ИП заградительная комиссия банка составила 10 процентов от остатка денежных средств на счете, то есть около 12 млн руб.

Индивидуальный предприниматель попытался в судебном порядке признать недействительным пункт положения о тарифах банка, содержащий условие о взимании заградительной комиссии. Суды признали сомнительность операций по счету ИП и обоснованность удержания с ИП заградительной комиссии при закрытии счета.

Судами было установлено

ООО «ЛДЖПЛЮС», перечислившее на счет истца 104 702 170 руб., исключено из ЕГРЮЛ как недействующее юридическое лицо 21.08.2018 г.

В рамках нового искового производства был поставлен вопрос о признании тарифа неустойкой и несоразмерности заградительной комиссии последствиям нарушения ИП обязательств по предоставлению документов и информации в рамках Закона № 115-ФЗ.

Основные выводы, которые сделал суд:

Как следует из правовой позиции ВАС РФ, изложенной в п. п. 2, 5 и 7 Постановления Пленума N 81 от 22.12.2011, для разрешения вопроса о снижении неустойки заинтересованное в применении положений ст. 333 ГК РФ лицо должно подать соответствующее заявление с приложением обоснования несоразмерности начисленной либо взысканной суммы санкций, при этом в отношении последнего требование о снижении суммы списанной неустойки должно быть заявлено как взыскание неосновательного обогащения в порядке ст. 1102 ГК РФ.

Кредитор при рассмотрении такого спора не лишен права представлять документально обоснованные возражения против снижения суммы неустойки.

При этом следует учитывать, что неустойка по своей правовой природе носит компенсационный, а не карательный характер, в связи с чем, ее соразмерность понесенным кредитором потерям предполагается, однако это не препятствует оценке судом фактически сложившихся отношений сторон.

Сумма списанной на основании положений п. 15 тарифов комиссии в размере 10% от остатка на расчетном счете, что составляет 11.937.750 руб. 60 коп., не связана с компенсацией расходов банка и фактически носит карательный, а не правовосстановительный либо предупредительный характер. Доказательств иного банком не представлено, наличие расходов либо издержек в рассматриваемой ситуации не доказано.

Выводы:

При отказе судов признать недействительным заградительный тариф банка имеется возможность оспорить данный тариф через признание его неустойкой и просить суд снизить неустойку, т.к. банк в результате завышенной комиссии получает необоснованную обогащение. Для этого необходимо:

1. Сравнить ответственность банка и клиента

За неисполнение или ненадлежащее исполнение банком денежных обязательств по договору он должен был уплатить клиенту проценты на сумму неисполненного денежного обязательства по ставке 0,1 процента годовых от суммы соответствующего неисполненного (ненадлежащим образом исполненного) денежного обязательства за каждый день просрочки.

Заградительная комиссия банка как мера ответственности клиента составляла 10 процентов от остатка денежных средств на счете клиента.

Налицо отсутствие зеркальности ответственности сторон договора. Ответственность клиента превышает ответственность банка в 100 раз.

Самой высокой комиссией банка являлась комиссия за перевод денежных средств на основании предъявления платежного поручения на бумажном носителе с пометкой «Срочно». Она составляла 0,03 процента от суммы перевода, но не менее 150 руб. за каждый документ.

Таким образом, стоимость услуг банка по переводу денежных средств в другой банк при закрытии счета клиента многократно ниже заградительной комиссии за совершение аналогичных действий по переводу денежных средств в случае непредоставления документов в рамках Закона № 115-ФЗ.

3. Показать отсутствие у банка убытков и потенциальных рисков из-за деятельности клиента

Целесообразно привлекать в спор третьим лицом, не заявляющим самостоятельных требований относительно предмета спора, Федеральную службу по финансовому мониторингу.

В этом деле Федеральная служба по финансовому мониторингу предоставила письменные пояснения, что в отношении индивидуального предпринимателя меры реагирования в соответствии с Законом № 115-ФЗ не применялись.

Это означало, что ИП Закон № 115-ФЗ не нарушал, в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремистской деятельности или терроризму, не включен, постановление о приостановлении операций с денежными средствами и иным имуществом в отношении ИП не выносилось.

Р.S.: заявление о явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства само по себе не является признанием долга либо факта нарушения обязательства (п. 71 постановления Пленума ВС от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств»). Данные положения позволяют заявлять ходатайства о снижении заградительной комиссии банков на случай, если суд придет к выводу о наличии у клиентов сомнительных операций и обоснованности удержания заградительной комиссии при закрытии счета.