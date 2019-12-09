Новый и очень опасный способ отъема жилья

Новая схема для юридически неграмотного населения — договор условного лизинга.

Не так давно получила широкую огласку новая схема, нацеленная на граждан, попадающих в определенные жизненные ситуации, которые при этом не обладают достаточными познаниями в финансовой сфере.

Кто в зоне риска?

Миллионы россиян получают серые зарплаты, а кто-то и вовсе трудится неофициально. Помимо всего прочего, это означает то, что у таких граждан, при необходимости получения кредита, могут возникнуть сложности: увидев небольшой официальный доход, банк попросту откажет. Ведь риски достаточно велики.

Тут «на помощь» и приходят организации, которые предлагают получить деньги прямо здесь и сейчас, не глядя на официальные доходы, и не напрягая клиента изучением условий договора, просто расставив для него галочки там, где нужно подписать. Надо сказать, что подписывающие подобные договоры граждане играют в русскую рулетку с целиком заполненным барабаном.

Лизинг в обмен на квартиру или новый способ обмана

В рассматриваемом случае, в тяжелую жизненную ситуацию попал житель Москвы, у которого, после продолжительной болезни и смерти матери, образовались крупные долги (3 декабря, ситуация освещалась программой 60 минут, телеканала Россия 1).

Гражданин планировал получить займ и с его помощью погасить долги, но поскольку он работал без официального трудоустройства и у него не было кредитной истории, банки кредит не давали. Даже под залог имущества.

Как заявляет гражданин, некая организация предложила ему получить кредит с гарантированным одобрением, независящим от официальных доходов. Естественно, при таких обстоятельствах, кредит может быть предоставлен только под залог недвижимого имущества, но гражданин был к этому готов, и подписал договор, который, по его мнению, был похож на кредитный.

Однако, содержание его оказалось другим. Он заключил с организацией договор условного лизинга, и уже после выяснил, что по результатам этой подписи, ему придется заплатить организации порядка 5 000 000 рублей или освободить свою квартиру.

На данный момент ситуация находится на стадии судебного разбирательства, и никто не может дать гарантию, что она закончится для невнимательного гражданина позитивно.

Кто виноват и что делать?

Естественно, внимательное изучение документов перед их подписанием позволило бы исключить неприятную ситуацию. Но для этого нужно понимать, что в них написано. Да, любой житель России должен быть хоть немного юристом, если он хочет свести к минимуму риск быть обманутым.

Однако, в возможности афер такого рода, виновато несовершенное законодательство. Документ ведь явно нарушает интересы одной из сторон, но он имеет полную юридическую силу, и расторгнуть его будет очень непросто.

Иногда и вовсе случается так, что закон используется мошенниками в качестве эффективного орудия для афер.

Можно хоть всю страну сделать юридически и финансово грамотной, но пока несовершенство законодательства будет давать возможность с его помощью обманывать граждан, толку от этого будет немного.