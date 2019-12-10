Ловушки в декларации НДС застройщика: как и что заполнять

На практике у бухгалтеров организации-застройщика чаще всего возникают вопросы, связанные с порядком заполнения раздела 7 и раздела 11 декларации по НДС. Чтобы избежать ошибок в декларации по НДС, бухгалтер организации-застройщика должен четко представлять, что именно строится, кем строится и для чего.

Сразу стоит отметить, что начисление штрафных санкций грозит организации, только когда ошибки привели к занижению НДС к уплате в бюджет. Кроме этого, за представление налоговой декларации по НДС не в полном объеме (без раздела 7) налогоплательщик за непредставление сведений, необходимых для осуществления налогового контроля, может быть привлечен к налоговой ответственности в виде взыскания штрафа в размере 200 руб. за каждый непредставленный документ.

Такая позиция подтверждается налоговыми органами (см. Письмо УФНС России по г. Москве от 29.02.16 № 24-15/019268). Размер санкций – 5% от неуплаченной суммы за каждый полный и неполный месяц, но не более 30% от недоплаты и не менее 1000 руб. (ст. 119 НК РФ). Если же компания подаст отчет не в полном объеме, штраф составит 200 руб. как за непредставление сведений, необходимых для осуществления налогового контроля (п. 1 ст. 126 НК РФ).

Отметим, что, как было указано выше, если организация обнаружила в декларации по НДС ошибку, которая привела к переплате налога или никак не повлияла на его сумму, то уточненную декларацию предприятию можно представить в налоговую инспекцию, но это необязательно.

Основные правила при составлении уточненной декларации по НДС

В уточненную декларацию подлежат включению те разделы декларации и приложения к ним, которые ранее были представлены налогоплательщиком в налоговый орган, с учетом внесенных в них изменений, а также иные разделы декларации и приложения к ним в случае внесения в них изменений (дополнений) (п. 2 Порядка заполнения декларации по НДС).

То есть чтобы составить декларацию по НДС, уточняющую значения уже ранее поданной декларации по НДС, надо составить новую декларацию с правильными суммами. При этом в уточненную декларацию по НДС вносятся все значения полностью, а не отображается разница между декларациями, ошибочно поданными и правильными. Таким образом, образец уточненной декларации по НДС – это обычная декларация, только содержащая правильные (уточненные в сравнении с ранее сданным документом) цифры.

Что касается налоговых агентов, то в уточненной декларации по НДС они отображают сведения лишь по тем налогоплательщикам, по которым были обнаружены ошибки.

Признаком уточненного документа является специальный код (номер корректировки), который в декларации по НДС необходимо указать на титульном листе в отдельном поле. Номер корректировки соответствует порядковому номеру подаваемой уточненной декларации по НДС за налоговый период, в котором были обнаружены ошибки.

Здесь следует обратить особое внимание на один момент, отличающий уточненную декларацию по НДС. При уточнении раздела 7 налоговой декларации по НДС в разделах 8–12 необходимо указать признак актуальности. Кроме этого, в разделах 8–12 заполняют такой реквизит, как признак актуальности (строка 001).

Код актуальности уточненной декларации по НДС имеет 2 значения:

· 1 – Если сведения, представленные ранее, актуальны (то есть не требуют корректировки данных), то проставляют цифру 1, во всех остальных строках разделов ставятся прочерки.

· 0 – Если ранее (в исходном варианте декларации) сведения по разделам 8 и 9 не представлялись (то есть не заполнялись) либо изменились (то есть в них вносятся изменения), проставляют 0 (п. 45.2, 46.2, 47.2, 48.2, 49.2 и 50.2 Порядка заполнения декларации по НДС).

Внесение изменений требует заполнения приложений к разделам 8, 9. Особенности оформления этих разделов и приложений к ним описаны в Письме ФНС России от 21.03.2016 № СД-4-3/4581@.

Пример.

Допустим, организация в декларации по НДС за IV квартал текущего года не отразила операцию по реализации объекта производственного назначения. В книге продаж операция по поставке товара отражена в соответствии с отгрузочными документами. При этом ошибка была обнаружена уже после представления отчетности в ИФНС.

В этом случае организация должна представить в инспекцию уточненную декларация по НДС, в которой следует указать:

на титульном листе в поле «Номер корректировки» – порядковый номер уточненной декларация по НДС «1–» (п. 19 Порядка заполнения декларации по НДС);

в разделе 9 «Сведения из книги продаж об операциях, отражаемых за истекший налоговый период» в строке 001 «Признак актуальности ранее представленных сведений» – код 0. Этот код ставится в том случае, если сведения в этом разделе ранее не представлялись либо представлялись, но в них были выявлены ошибки и они требуют замены. Соответственно, в раздел 9 уточненной декларации по НДС должны попасть все сведения из книги продаж, в том числе неотраженная (забытая) операция (п. 47.2 Порядка заполнения декларации по НДС, Письмо ФНС России от 17.06.2016 № СД-3-3/2770@);

в разделе 8 «Сведения из книги покупок об операциях, отражаемых за истекший налоговый период» в строке 001 – код 1. Он означает, что ранее представленные в разделе сведения актуальны, достоверны и корректировать их нет необходимости. Поэтому во всех остальных строках раздела 8 проставляются прочерки (п. 45.2 Порядка заполнения, утв. Приказом ФНС России от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@, Письмо ФНС России от 17.06.2016 № СД-3-3/2770@).

Как избежать налоговых последствий за ошибки в декларации по НДС

Отметим, последствия за допущенные ошибки в декларации по НДС зависят от:

срока подачи уточненной декларации по НДС;

того, кто обнаружил нарушение;

времени уплаты недоимки по налогу и пеней за просрочку перечисления НДС в бюджет.

Если уточненная декларации по НДС подается в период, когда еще не истек срок подачи отчетной декларации, тогда она считается не уточненной, а поданной вовремя (п. 2 ст. 81 НК РФ).

Если уточняющая декларация подается после завершения периода, отведенного для подачи отчета, но до окончания момента уплаты налога, тогда налогоплательщик может избежать ответственности, если эту ошибку не обнаружил раньше налоговый орган.

Избежать привлечения к ответственности при подаче уточненной декларации по НДС после завершения срока для уплаты налога можно, если:

до подачи такой уточняющей декларации были уплачены недоимка по налогу и пени по уточненной декларации по НДС;

налоговый орган не обнаружил этой ошибки, если проводилась проверка до подачи уточненной декларации по НДС.

При этом платежное поручение на доплату НДС по уточненной декларации составляется по обычной форме. В платежке следует указать тот период, за который делается доплата, и вид платежа, соответствующий погашению задолженности (ЗД вместо ТП). В случае подачи уточненной декларации по НДС и уплате недоимки, но неоплате пени, на налогоплательщика налагается штраф (Постановление Президиума ВАС РФ от 26.04.2011 № 11185/10).

Налоговая инспекция может назначить повторную выездную проверку при подаче налогоплательщиком уточненной декларации по НДС, уменьшающей сумму НДС, после завершения предыдущей выездной проверки и составления акта по ее результатам (подп. 2 п. 10 ст. 89 НК РФ, Письмо Минфина России от 21.12.2009 № 03-02-07/2-209 и Постановление Президиума ВАС от 16.03.2010 № 8163/09).

По отношению к налогоплательщикам, контроль за которыми осуществляется в форме налогового мониторинга, при подаче ими уточненной декларации по НДС с уменьшением суммы налога к уплате также может быть назначена выездная проверка (подп. 4 п. 5.1 ст. 89 НК РФ).

Таким образом:

налогоплательщик подает уточненную декларацию по НДС в случае обнаружения ошибок после окончания налогового периода, которые привели к уменьшению (или увеличению) суммы налога;

уточненная декларация по НДС составляется на бланке той формы, которая действовала в корректируемом периоде, и подается в ИФНС в электронном формате;

если в результате исправления ошибки образовалась недоимка по налогу, то следует ее погасить вместе с уплатой пени до момента подачи уточненной декларации по НДС;

если при подаче уточненной декларации по НДС образуется переплата по налогу, не исключена вероятность проведения камеральной или выездной проверки по нему.

Памятка по заполнению кодов раздела 7 декларации по НДС

При ведении строительства жилья и жилищной инфраструктуры, в разделе 7 декларации по НДС:

По коду 1010298 в разделе 7 декларации по НДС отражается реализация жилых домов, жилых помещений и долей в них.

По коду 1010270 в разделе 7 декларации по НДС отражаются услуги застройщика, которые он оказывает на основании закона об участии в долевом строительстве. При этом не отражаются в разделе 7 услуги застройщиков при строительстве объектов производственного назначения.

Прочие операции в сфере строительства и реализации жилья (передачи прав на жилые помещения) отражаются в разделе 7 по кодам:

1010273 – передача доли в праве на общее имущество в многоквартирном доме при реализации квартир;

1010239 – предоставление в пользование жилых помещений в жилищном фонде всех форм собственности;

1010248 – работы по реализации целевых социально-экономических программ (проектов) жилищного строительства для военнослужащих;

1011203 – услуги агента РФ при содействии развитию жилищного строительства; при реализации, сдаче в аренду государственного имущества.

Вопросы-ответы

Компания является застройщиком многоквартирного дома по 214 ФЗ.

Вопрос: Какие разделы нужно заполнять в декларации по НДС? Нужно ли заполнять разделы 8 и 9 или только 11?

Ответ: Так как ваша организация является застройщиком, то все произведенные расходы собираются на счете 08, чтобы потом, при передаче квартир дольщикам (это и будет реализация – доход), включить эти затраты в расходы, уменьшающие доход.

Поскольку передаются жилые квартиры, то облагаемых оборотов НДС здесь не возникает. А раз НДС не возникает, значит, не должно быть и вычетов. Поэтому весь «входной» НДС по строительству должен попасть в расходы по строительству, то есть на счет 08.

Таким образом, у компании-застройщика с момента получения разрешения на строительство весь НДС собирается на счете 08.3. В бухгалтерском учете делается проводка Дебет счета 08.3 Кредит счета19.3.

Следовательно, раздел 7 следует заполнять, причем когда будет осуществляться реализация построенных квартир. Поскольку организация – застройщик, то она обязана вести журнал учета входящих и исходящих счетов-фактур в отношении строительной деятельности.

Исходящих счетов-фактур в период строительства не будет, будут только входящие счета-фактуры. Следовательно, в декларации по НДС должен быть заполнен раздел 11.

Ситуация: Организация на ОСНО (заказчик-застройщик, ОКВЭД 74.20.1) ведет строительство жилого дома (нежилых помещений нет) подрядным способом. Инвесторов и дольщиков по Закону № 214-ФЗ нет и не будет. То есть строительство МКД ведется исключительно с целью реализации готовых квартир по договорам купли-продажи. При реализации квартир используется льгота по НДС по ст. 149 НК.

Вопрос: Нужно ли в этом случае в декларации по НДС заполнять раздел 11 (журнал полученных счетов-фактур)?

Ответ: Согласно п. 5.1 ст. 174 НК РФ в случае получения счетов-фактур при осуществлении налогоплательщиком предпринимательской деятельности в интересах другого лица при выполнении функций застройщика в налоговую декларацию включаются сведения, указанные в журнале учета полученных и выставленных счетов-фактур в отношении указанной деятельности.

Из п. 50 Порядка заполнения налоговой декларации (утв. Приказом ФНС России от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@) также следует, что раздел 11 заполняют лишь такие застройщики, которые осуществляют предпринимательскую деятельность в интересах другого лица на основе договоров комиссии, агентских договоров.

Пленум ВАС РФ в п. 22 Постановления от 30.05.2014 № 33 разъяснил, что в целях применения положений гл. 21 НК РФ во взаимоотношениях с инвестором застройщика, не выполняющего одновременно функции подрядчика, надлежит квалифицировать в качестве посредника и применять к нему правила п. 1 ст. 156 «Особенности определения налоговой базы налогоплательщиками, получающими доход на основе договоров поручения, договоров комиссии или агентских договоров» НК РФ. Гражданин, приобретающий квартиру, признается инвестором на основании п. 1 ст. 1, п. 3 ст. 2 Закона РСФСР от 26.06.1991 № 1488-1 «Об инвестиционной деятельности в РСФСР».

Поэтому раздел 11 декларации по НДС не надо заполнять.

Ситуация: Застройщик на ОСНО по ДДУ с физлицами строит жилые дома со встроенными нежилыми помещениями подрядным способом. В ДДУ услуги застройщика отдельно не выделены. Размер средств на содержание застройщика определяется расчетным путем и выделяется с каждого поступления денежных средств в качестве аванса на счет 62.02. По нежилым помещениям с авансов исчисляется НДС к уплате. В течение строительства застройщик получает от поставщиков и подрядчиков счета-фактуры и собирает НДС по строительству на отдельном субсчете. По окончании строительства предполагается формировать сводные счета-фактуры и распределять входной НДС по СМР и материалам между дольщиками. Затем по жилым помещениям входной НДС будет включен в стоимость доли, а по нежилым – в сводный счет-фактуру.

Вопрос: Должен ли застройщик в данном случае вести и сдавать журнал учета счетов-фактур и формировать сводную счет-фактуру для инвесторов-физлиц по нежилым помещениям?

Ответ: Отметим, что ни Налоговый кодекс РФ, ни Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137 не содержат специальных положений, регулирующих выставление счетов-фактур заказчиком-застройщиком. Согласно позиции Минфина РФ организация, выполняющая функции застройщика, выставляет инвестору сводную счет-фактуру на основании счетов-фактур, ранее полученных застройщиком от подрядных организаций по выполненным строительно-монтажным работам и поставщиков товаров (работ, услуг).

К счету-фактуре также необходимо приложить копии счетов-фактур, полученных застройщиком от подрядной организации, и копии первичных документов. Пунктом 3.1 ст.169 НК РФ установлено, что налогоплательщики, в том числе освобожденные от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога, лица, не являющиеся налогоплательщиками, в случае выставления и (или) получения ими счетов-фактур при осуществлении предпринимательской деятельности в интересах другого лица, в частности при выполнении функций застройщика, обязаны вести журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур в отношении указанной деятельности.

При получении счетов-фактур от подрядчиков застройщик обязан зарегистрировать их в части 2 «Полученные счета-фактуры» журнала. Следовательно, независимо от того, кто является инвестором – физическое или юридическое лицо, застройщик обязан вести журнал полученных и выставленных счетов-фактур.

Руководствуясь п. 1 Правил заполнения счета-фактуры, можно сделать вывод о том, что застройщик может сформировать сводную счет-фактуру в адрес каждого соинвестора по нежилым помещениям, если даты выписки счетов-фактур, полученных от подрядчиков, совпадают.

Ситуация: В рамках инвестиционного договора заказчик-застройщик получил денежные средства от инвестора на перечисление аванса подрядной организации.

Вопрос: Отражается ли эта финансовая операция (получение денежных средств) в разделе 7 декларации по НДС?

Ответ: Как видно из названия раздела 7 декларации по НДС, а также порядка его заполнения, в этом разделе отражаются, в частности, выручка от реализации освобождаемых от обложения НДС товаров (работ, услуг) и стоимость товаров (работ, услуг), которые не признаются объектом налогообложения в соответствии с п. 2 ст. 146 НК РФ.

Суммы полученной оплаты, частичной оплаты отражаются в данном разделе только в том случае, если они получены в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), длительность производственного цикла изготовления которых составляет свыше 6 месяцев по перечню, определенному Правительством РФ.

Таким образом, сумма полученных от инвестора денежных средств в разделе 7 декларации по НДС не отражается.