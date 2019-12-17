Новое повышение пенсионного возраста, самозанятые и количество мужских носков: что обсуждают люди

Сделали очередной обзор самых интересных материалов, которые мы на прошлой неделе разместили на нашем канале в «Яндекс.Дзен».

Повышение пенсионного возраста

Самой популярной темой прошлой недели на нашем канале стало высказывание депутата Госдумы Светланы Журовой о повышении пенсионного возраста

По ее словам, некоторые работающие пенсионеры из числа ее знакомых просто умоляют поднять пенсионный возраст до 70 лет.

Это вызвало бурю негодования и критики среди людей.

Актер и бард Вадим Дабужский посвятил народной избраннице небольшое стихотворение, которое он разместил на своей странице в Фейсбуке.

Депутат Госдумы,

КОНЬКОБЕЖКА Светлана Журова,

заявила,

что россияне умоляют продлить пенсионный возраст!

А У МЕНЯ ТАКОЕ МНЕНИЕ

О ПЕНСИИ ПРОДЛЕНИЯ.

ЕСЛИ РАБОТЫ ПРОДЛИМ МЫ ДЕНЬКИ

МНОГИЕ ПЕНСЫ отбросят КОНЬКИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Этот материал набрал на нашем канале огромное количество лайков и просмотров.

Комментариев тоже много. Но воздержимся от их цитирования, так как читатели были весьма эмоциональны...

Самозанятые на НПД

Столь же эмоционально наши читатели отреагировали на материал, посвященный альтернативному мнению о расширении эксперимента по самозанятым . Напомним, с 1 января 2019 применять НПД смогут жители уже 23 регионов. Хорошо это или плохо? Некоторые считают, что плохо.

Например, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов считает, что новый налоговый режим не побуждает людей выходить из тени, а наоборот.

«Многие работодатели переоформляют штатных сотрудников как самозанятых, чтобы платить за них меньше налогов и взносов. Эти уловки повышают социальные риски», — заявил он.

«Коллеги в ГД и Правительстве не готовы признавать ошибку, а собираются и дальше экспериментировать, уже в масштабах страны. Экономический эффект от применения этого налогового режима мизерный, социальный — негативный. Я обращаюсь к региональным властям с призывом не поддерживать дальнейшее расширение эксперимента. Я призываю законодателей в пилотных субъектах, в том числе от нашей фракции, выходить с инициативами о его прекращении. Надеюсь, что правдивая и конструктивная позиция регионов поможет нам избавить граждан от этого побора», — прокомментировал Миронов.

Мнения читателей по этой теме разделились.

Вот что пишут в комментариях:

Самозанятые — это которые бюджетников кормят своими налогами, а сами остаются без пенсии?

А я за это нововведение. У меня доход примерно 70-90 тыс. в месяц. И я буду платить эти 4% (2,8-3,6 тыс.р.) государству. В обмен на это я получаю легализацию своих доходов. И таких как я многие тысячи. И нам и государству хорошо.

По сути закон о самозанятых это рэкет, только в рамках этого самого закона. Раньше можно было шить и вязать на заказ и зарабатывать свою копеечку ( не миллионы!!!) мамам в декрете, чтоб хоть как-то существовать и не бояться. А теперь говорят — ну-ка бойтесь! — щас мы за вами придём и накажем! А если не хотите бояться — платите денежку! Ну ведь так получается? Отключить рекламу Да — налог в принципе небольшой, да — платить его будет не трудно через приложение, да — нет отчётности и связанных с ней сложностей. НО — а зачем это нужно — собирать с нищеты копейку — чтобы эта самая нищета всё равно не имела никаких благ? — ведь самозанятые не зарабатывают на пенсию и не имеют никаких соц.гарантий.

Распространить на всю страну. Нормальная тема. Я как самозанятой поддерживаю — оч. удобно.

НДФЛ

«Мы считаем, что МРОТ должен быть на уровне как минимум 20 тысяч рублей. При этом даже нынешняя сумма, которую получают порядка 3,5 миллионов граждан в РФ, прежде всего представители бюджетной сферы, облагается еще и НДФЛ. Это несправедливо», — заявил замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

ЛДПР настаивает на необходимости полного освобождения от НДФЛ всех граждан, чей ежемесячный доход не превышает 20 000 рублей.

Продукты, носки и массаж

Напомним, проект внесли в Госдуму депутаты от «Справедливой России».

В новой расширенной корзине не только увеличены нормы продуктов, но конкретно перечислены все непродовольственные товары, а также услуги.

В законе прописывается список одежды и частота ее замены для работающих людей и для пенсионеров. Так, например, мужчинам независимо от возраста полается 7 трусов на 2 года и 9 пар носков в год.

С одним зонтом работающие люди должны ходить 4 года, а пенсионеры — 6 лет мужчины и 5 лет женщины.

У женщин норма по трусам такая же, как и для мужчин, а вот носков им прописали меньше — 7 пар на год.

Услуги тоже перечислены. Например, в новой корзине содержится 10 сеансов массажа раз в 3 года, экскурсии, посещение театров и т.д.

Итоговая стоимость потребительской корзины в проекте составляет 31 087 рублей: в 3,24 раза выше, чем цена корзины за 2018 год (9590 рублей).

Читатели с иронией отнеслись к новым нормам.

Ну расщедрились депутаты, спасибо. Девятый носок заберите себе, это уже излишне.Считайте, подарок вам.

Вообще-то в новой корзине расходы на трусы-носки увеличены в 2 раза. В нынешней на такие товары еще меньше денег отводят. То есть если деньги перевести в товары, получается, что сейчас мужикам положены 1 трусы и 4 пары носков в год)))

9 пар носков... 9 пар, чтоб их!!! 10 пар мой муж убивает за месяц потому что у него пешая работа. И трое трусов... Это чтобы на год хватило, надо мужика на хребте носить))).

Что еще

Еще на прошлой неделе в Дзене было: