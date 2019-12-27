Аванс по зарплате: как не налететь проблемы с налоговой

Разбираемся вот в такой ситуации. В компании трудятся специалисты со сменным графиком работы.

При расчете аванса за первую половину месяца сотруднику выплачивается сумма до удержания НДФЛ, и если последующие две недели у сотрудника отсутствует заработок (например, сотрудник взял не оплачиваемый отпуск), то к моменту выплаты заработной платы НДФЛ удерживать будет не с чего.

Как результат, на конец месяца существует переплата заработной платы сотруднику и неудержанная величина НДФЛ.

Когда сумма НДФЛ должна быть удержана у сотрудника? Когда компания обязана перечислить НДФЛ в бюджет в данном случае?

Какие существуют в данной ситуации риски, если организация не начислит и не перечислит в бюджет НДФЛ?

Правомерно ли будет в используемом программном обеспечении по расчету заработной платы заложить уменьшение суммы к выплате за минусом 13%?

Порядок расчета заработной платы при сменном графике работы

При сменном графике обычно применяют суммированный учет рабочего времени, а зарплату считают исходя из часовой ставки и отработанных за месяц часов.

Если суммированный учет не ведется, то работа оплачивается в обычном порядке.

НДФЛ с аванса по заработной плате

При выплате аванса по заработной плате НДФЛ с аванса не удерживается на основании следующих положений.

Датой получения дохода в виде заработной платы признается последний день месяца, за который она начислена (п. 2 ст. 223 НК РФ).

Следовательно, датой получения заработной платы за первую половину месяца в целях исчисления НДФЛ будет признаваться последний день этого месяца.

При этом организация как налоговый агент должна перечислить НДФЛ с заработной платы не позднее не позднее дня, следующего за днем выплаты налогоплательщику дохода (п. 4, 6 ст. 226 НК РФ).

Таким образом, налоговый агент производит исчисление, удержание и перечисление в бюджет налога на доходы физических лиц с заработной платы (в том числе за первую половину месяца) один раз в месяц при окончательном расчете дохода сотрудника по итогам каждого месяца, за который ему был начислен доход, в сроки, установленные пунктом 6 статьи 226 Кодекса (см. Письмо Минфина России от 11.06.2019 N 21-08-11/42596).

Аналогичная точка зрения изложена в Письмах Минфина России 28.10.2016 N 03-04-06/63250, от 27.10.2015 N 03-04-07/61550: До истечения месяца доход в виде оплаты труда не может считаться полученным налогоплательщиком. Соответственно, до окончания месяца налог не может быть исчислен и удержан. На основании пункта 4 статьи 226 Кодекса налоговые агенты обязаны удержать исчисленную сумму налога непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате.

Таким образом, удержание у налогоплательщика исчисленной по окончании месяца суммы налога производится налоговым агентом из доходов при их выплате по завершении месяца (в последний день месяца), в котором были получены доходы, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц нарастающим итогом.

С учетом вышеизложенного, в описанной ситуации организация правомерно не удержала НДФЛ с аванса по заработной плате.

Аванс по заработной плате превысил сумму начисленного в адрес работника дохода

Согласно описанной ситуации аванс по заработной плате превысил сумму начисленного в адрес работника дохода. В этом случае, учитывая, что, аванс был выплачен в сумме, большей, чем фактически отработанное время сотрудника, то выплаченный аванс следует зачесть в счет заработной платы в конце месяца. Дата фактического получения дохода в виде заработной платы для целей налогообложения определяется как последний день месяца, за который налогоплательщику был начислен доход (п. 2 ст. 223 НК РФ).

Так как зачет аванса в счет начисленной заработной платы произведен в конце месяца, то датой получения указанного дохода считается последний день месяца. В свою очередь, объектом обложения НДФЛ является доход, полученный налогоплательщиком (ст. 209 НК РФ). Таким образом, с суммы аванса должен быть начислен НДФЛ в последний день месяца. Согласно п. 6 ст. 226 НК РФ удержанный НДФЛ должен быть перечислен в бюджет не позднее даты, следующей за днем выплаты дохода. В нашем случае этим днем является последний день месяца, когда аванс был засчитан в счет заработной платы.

Так как удержать исчисленную сумму налога надо непосредственно из доходов работника при их фактической выплате, то при последующих расчетах с работником из его заработка удерживаются исчисленная сумма НДФЛ (п. 4 ст. 226 НК РФ) и величина неотработанного аванса, выданного в счет заработной платы (ст. 137 ТК РФ).

Налоговая ответственность

Обязанности налогового агента по НДФЛ подразумевают, что он должен исчислить, удержать у налогоплательщика и уплатить сумму налога в бюджет (пп. 1 п. 3 ст. 24, п. 1 ст. 226 НК).

Невыполнение налоговым агентом возложенных на него обязанностей влечет за собой ответственность, предусмотренную ст. 123 Налогового Кодекса РФ. Данной нормой установлены штрафные санкции за неправомерное неудержание и (или) неперечисление (неполное удержание и (или) перечисление) сумм налога в установленный срок.

Однако, очевидно, что неисчисление НДФЛ влечет за собой его неудержание и, как следствие, неуплату. Размер санкций в данном случае составляет 20 процентов от суммы налога, подлежащей удержанию и (или) перечислению. Помимо штрафов за уплату налога в более поздние сроки, чем предусмотрено законодательством, организации придется уплатить пени за каждый день просрочки.

Программное обеспечение по расчету заработной платы

В используемом программном обеспечении по расчету заработной платы не следует закладывать уменьшение суммы к выплате за минусом НДФЛ по ставке 13%.

То есть надо оставить все, как есть, так как в следующем месяце при правильном вводе данных для расчета заработной платы программа учтет нюансы расчета прошлого периода.

Выводы

На основании вышеизложенного, можно сделать следующие выводы: