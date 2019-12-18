ФНС дадут монополию по ЭЦП? Что ждет бизнес

Квалификационную электронную подпись (КЭП), возможно, придется получать по новым правилам. До конца этого года должно состояться второе чтение законопроекта о совершенствовании регулирования в сфере электронной подписи. Согласно предстоящим изменениям, КЭП юридическим лицам теперь будут выдавать удостоверяющие центры (УЦ) ФНС. Это фактически создаст государственную монополию на рынке ЭП. Планируемые изменения вызвали бурную дискуссию общественности: кто-то поддерживает нововведения, а кто-то видит в них препятствия для развития малого и среднего бизнеса. Что послужило поводом для внесения изменений в ФЗ? Чем это действительно обернется для бизнеса?

Предпосылкой для изменений ФЗ «Об электронной подписи» стали участившиеся случаи махинаций с ЭП. Их обманным путем выпускали на физические лица, например, для перевода накопительной части пенсии из государственного пенсионного фонда в негосударственный или для оформления на это лицо нескольких подставных юридических лиц. Широкий резонанс в СМИ получили несколько случаев, когда на человека оформляли фиктивную фирму или продавали квартиру без ведома владельца с помощью поддельной ЭЦП.

Зачем монополизировать?

Документ, подписанный КЭП, приравнивается к бумажному с собственноручной подписью. Цифровой аналог нужен для электронного документооборота (ЭДО) и общения с госорганами. К слову, для осуществления сделок с недвижимостью и регистрации фирм человеку нужна именно усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП). Она подтверждает не только тот факт, что электронная подпись на документе принадлежит определенному лицу, но и то, что в документ не вносились никакие изменения после подписания. УКЭП можно получить только в аккредитованных Минкомсвязью УЦ. Сейчас на рынке работают сотни компаний, которые могут выпускать ЭП, но они не могут проверять полномочия тех, кто обращается за получением подписи. У ФНС России есть для этого все сведения и об индивидуальных предпринимателях, и о юридических лицах.

Цель законопроекта — повышение качества работы УЦ и сокращение числа мошенничеств с использованием электронных подписей. Предполагается, что изменения также будут способствовать повышению доверия к электронным подписям, расширят сферы их применения.

Какие изменения нас ждут?

Если поправки к ФЗ будут приняты, то изменится порядок подписания электронных документов. При использовании КЭП юридическими лицами и ИП должны будут применяться две электронные подписи: одну руководитель организации будет ставить от имени юридического лица, вторую — как физическое лицо. Напомню, что сейчас достаточно одного сертификата ЭП, в котором содержатся сведения о юридическом и физическом лице.

Поправками, в частности, предусмотрено, что аккредитованные УЦ, продолжат выдавать КЭП, но только физическим лицам. Право выдавать электронные подписи предпринимателям будет исключительно у ФНС.

Возможно налоговая служба делегирует часть своих полномочий нескольким крупным коммерческим банкам. Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо Германа Грефа к вице-премьеру Максиму Акимову. Глава Сбербанка предложил предоставить кредитным организациям право на выдачу усиленных электронных подписей юридическим лицам: наделять банки таким правом должна будет ФНС.

К чему приведут эти изменения?

Во-первых, подписание документов усложняется. Чтобы проверить сразу две подписи на одном документе, потребуется больше времени на их обработку. Это может привести к замедлению работы ЭДО.

Во-вторых, поправки могут парализовать работу бизнеса.Если ФНС не сможет справляться с объемом спроса на подписи, то это может привести к рискам срыва госзаказа и гособоронзаказа. Система аккредитованных УЦ, которая существует сейчас, позволяет минимизировать эти риски.Также в отсутствии конкуренции снизится качество оказания услуг.

В-третьих, принятие документа повлечет дополнительные расходы. Необходимо будет модернизировать всю IT-составляющую порталов, где используется электронный документооборот. Также, если останется только ФНС, потребуются траты на разработку инфраструктуры по выдаче КЭП для юридических лиц по всей стране. Дополнительные вложения потребуются и для технической поддержки единой системы, поскольку она будет мишенью для кибератак. А в случае сбоя в ее работе, будет приостановлена деятельность всех организаций. Даже если ФНС станет работать в тандеме с несколькими банками, то риск коллапса из-за недоработанной системы выдачи остается по-прежнему высоким.

Как предлагают решить проблему Минкомсвязь?

Требования к аккредитованным УЦ планируют ужесточить.Теперь они должны иметь собственный капитал в размере до 1 млрд руб. Сейчас требования к его размерам — 7 млн руб. Или капитал должен быть не меньше 500 млн руб., если у УЦ есть филиалы не менее чем в 75% регионов страны.

Это условие позволит исключить мелких игроков рынка, останутся крупные и ответственные. Также вводится страхование финансовой ответственности — до 200 млн рублей, сейчас — 30 млн, чтобы обеспечить покрытие возможных убытков.

На законодательном уровне запретят выдачу сертификатов ЭП по доверенности. Если человек получает сертификат не лично, то его обязаны выдать только по нотариальной доверенности.

Предлагают ввести не только административную ответственность за технические нарушения в работе подобных центров, но и уголовную — за нарушение ФЗ.

Как поправки ФЗ скажутся на бизнесе?

Монополия ФНС может нарушить уже существующую систему и негативно повлиять на бизнес. Деятельность УЦ, которые будут выдавать сертификаты только физлицам, может оказаться под вопросом из-за своей невыгодности, ведь в этом бизнесе из всего оборота выдаваемых сертификатов большая часть приходится на юрлица. Число аккредитованных коммерческих УЦ сократится в сотни раз, без работы останутся тысячи квалифицированных сотрудников этих центров.

Разработчикам сервисов с ЭДО нужно будет вкладываться в разработку нового дорогостоящего функционала. Государственные порталы возьмут деньги на эти нужды из бюджета, бизнес — из кармана пользователей. Это спровоцирует рост стоимости сервисов, где используется функционал подписания электронных документов.

Передача полномочий исключительно в руки ФНС возможно снизит риски мошенничества с использованием КЭП, но все равно не исключит их полностью. Тем более что в нынешней версии поправок пока не прописано, кто и какую ответственность понесет за выдачу КЭП, если эта подпись была использована в мошеннических целях.