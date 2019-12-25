Отпуск авансом: последствия для бухгалтера

Ситуация, когда работники увольняются до окончания того рабочего года, в счет которого уже предоставлен отпуск — не редкость. Трудовой кодекс позволяет удержать излишние выплаты из зарплаты. Но не всегда. Рассмотрим подробно, в каких случаях можно произвести удержания, к каким налоговым последствиям это приводит и как отразить пересчет в бухгалтерском учете.

Об отпуске и удержаниях

По правилам ТК РФ право на отпуск за первый год работы возникает у работника по истечении 6 месяцев его непрерывной работы. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения этого срока. Отдельным категориям работников работодатель обязан предоставить отпуск по заявлению до истечения указанного срока. Например, женщинам перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него.

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной у данного работодателя.

Рабочий год составляет 12 месяцев и в отличие от календарного года исчисляется не с 1 января, а со дня поступления работника на работу к конкретному работодателю (Письма Минтруда России от 25.10.2018 N 14-2/ООГ-8519, Роструда от 14.06.2012 N 853-6-1). Например, если сотрудник устроился к вам 15 декабря 2019 года, рабочий год составит период с 15.12.2019 по 14.12.2020.

Кстати, Минтруд давал разъяснения, что отпуск не должен начинаться раньше, чем рабочий год, за который он предоставляется. При этом окончание отпуска может приходиться на следующий рабочий год (Письмо Минтруда России от 25.10.2018 N 14-2/ООГ-8519).

В судебной практике поддерживается тот же подход (Определения Нижегородского областного суда от 17.08.2010 по делу N 33-7171, Санкт-Петербургского городского суда N 33-16777/2012, Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 25.05.2017 N 33-10206/2017 по делу N 2-17215/2016). Это означает, что если работник устроился к вам 01.12.2018 и по состоянию на 30.11.2019 (рабочий год с 01.12.2018 по 30.11.2019) отгулял все 28 календарных дней (по общему правилу), очередной отпуск ему может быть предоставлен не ранее 1 декабря 2019 года.

Очередность предоставления отпусков ежегодно планируется работодателем. Не позднее чем за 2 недели до наступления календарного года утверждается график отпусков. При этом отдельные категории работников имеют право пойти в отпуск по заявлению, без учета графика. Например, такой отпуск предоставляется работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до 12 лет (ст. 262.2 ТК РФ).

При планировании отпусков надо иметь в виду, что его можно делить на части, но хотя бы одна его часть должна быть не менее 14 календарных дней (ст.125 ТК РФ). Причем 14 календарных дней предоставляются именно за рабочий год, а не календарный (Письмо Минтруда России от 24.09.2019 N 14-2/ООГ-6958). Это означает, что если у работника есть не отгулянные отпуска, 14 дней за текущий рабочий год должно считаться без учета этих отпусков. Не отгулянные отпуска можно приплюсовать к этому отпуску или предоставить в другое время. Кстати, Роструд отговаривает чрезмерно дробить отпуска, иначе работник не сможет воспользоваться отдыхом для восстановления своей трудоспособности.

Итак, отпуск не может быть предоставлен раньше начала рабочего года, но может быть использован до его окончания. Причем законодательно не установлено норм, позволяющих работодателю предоставлять отпуск в рабочем году с учетом отработанных дней. Соответственно, могут возникнуть неотработанные дни, если работник увольняется до окончания рабочего года, в счет которого предоставлен отпуск.

Удержания из заработной платы работника производятся только в случаях, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами.

В соответствии с абз.5 ч.2 ст.137 ТК РФ при увольнении работника до окончания того рабочего года, в счет которого он уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск, из его зарплаты можно произвести удержания за неотработанные дни отпуска.

Но есть ряд ограничений.

Во-первых, есть ограничения для отдельных оснований увольнения. Например, нельзя производить удержание, если работник увольняется в связи с ликвидацией организации или сокращением численности или штата работников.

Во-вторых, размер всех удержаний, производимых по решению работодателя, не может превышать 20% выплаты, оставшейся после удержания НДФЛ (ч. 1 ст. 138 ТК РФ, Письма Минтруда России от 22.10.2018 N 14-1/ООГ-8142, Минздравсоцразвития России от 16.11.2011 N 22-2-4852). Если выплачиваемых сумм не хватает для удержаний, взыскать с работника сумму неотработанных отпускных нельзя (ч. 4 ст. 137 ТК РФ, п. 3 ст. 1109 ГК РФ, п. 5 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за третий квартал 2013 года, Определение Верховного Суда РФ от 12.09.2014 N 74-КГ14-3, Письмо Минтруда России от 23.10.2018 N 14-1/ООГ-8448). Так что в суд за взысканием обращаться бесполезно (Определение Верховного суда РФ от 25.10.2013 N 69-КГ13-6, Определение Московского городского суда от 08.08.2011 по делу N 33-23166).

Кроме того, если на работника есть исполнительный документ, удержание в счет неотработанного отпуска можно произвести только после удержаний по всем исполнительным документам, поскольку исполнительные документы имеют приоритет над удержаниями по решению работодателя (ч. 2 ст. 99 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»). Причем увеличенные лимиты (50% и 70%) действуют только в отношении удержаний по исполнительным документами (ч.ч. 2, 3 ст. 138 ТК РФ, ч. 2, 3 ст. 99 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ). Суммировать установленные лимиты нельзя (Письмо Роструда от 30.05.2012 N ПГ/3890-6-1).

В-третьих, следует помнить о том, что удержания могут производиться не из всех сумм, а только из выплат, причитающихся работнику при увольнении (Письмо Минтруда России от 22.10.2018 N 14-1/ООГ-8142, Определение Верховного Суда РФ от 05.02.2018 N 59-КГ17-19). Это означает, что если работник перед увольнением, например, болел, удержать излишне выплаченные отпускные из пособия по временной нетрудоспособности нельзя (см., например, Апелляционное определение Самарского областного суда от 04.06.2012 N 33-5116/2012). Кроме того, нельзя производить удержания из выплат, на которые в соответствии с федеральным законом не обращается взыскание (ч.4 ст.138 ТК РФ). Это, например, возмещение командировочных расходов по авансовому отчету, компенсация за использование личного имущества работника (пп. «а», «б» п. 8 ч. 1 ст. 101 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»).

Во всех случаях, когда вы попадаете на ограничение удержаний, можно договориться с работником о добровольном возврате суммы.

Например, он может написать заявление об удержании из зарплаты (или иных выплат). Тогда речь будет идти не об удержании в смысле ст.ст. 137 и 138 ТК РФ, а о волеизъявлении работника на распоряжение своей заработной платой, как указывает Роструд, например, в Письме от 07.10.2019 N ПГ/25778-6-1 (по смыслу см. также Письма Роструда от 26.09.2012 N ПГ/7156-6-1 , от 16.09.2012 N ПР/7156-6-1). Кроме того, работник может вернуть долг деньгами в кассу организации. Кстати, по смыслу разъяснений, представленных в Письме ФСС РФ от 20.08.2007 N 02-13/07-7922 , удержания по воле работника можно производить и из пособия по временной нетрудоспособности (в письме рассматривалось излишне выплаченное пособие).

Удержание за не отработанные дни отпуска является правом, а не обязанностью работодателя и относятся к его усмотрению (Письмо Минтруда России от 22.10.2018 N 14-1/ООГ-8142). Так что работодатель может отказаться от удержаний.

Если же с учетом всех правил и ограничений у организации хватает выплат для удержаний за неотработанные дни отпуска, оформить такое удержание следует приказом руководителя (поскольку удержание производится по решению работодателя). Учитывая, что установленной формы такого приказа нет, он составляется в произвольной форме.

Налоговые последствия

Далее рассмотрим, как решение работодателя об удержании или договоренность с работником о добровольном возврате сумм повлияют на налоги и страховые взносы. Ведь в итоге производится пересчет ранее произведенных отпускных выплат.

Налог на прибыль

Отпускные включаются в состав расходов на оплату труда в размере начисленных сумм (п.7 ст.255 НК РФ). При пересчете отпускных и удержании из зарплаты (либо добровольном возврате) вносить корректировки в ранее исчисленную налоговую базу не нужно, поскольку начисление отпускных в первоначальной сумме не было ошибочным.

Из разъяснений Минфина следует, что при удержании неотработанных отпускных соответствующие суммы, ранее включенные в расходы, следует учесть в составе внереализационных доходов по аналогии с возвратом (восстановлением) затрат, которые ранее были учтены в составе расходов (например, восстановленные резервы) (ст.250 НК РФ, Письмо Минфина РФ от 03.12.2009 N 03-03-05/224). Аналогичное мнение представлено в Письме УФНС РФ по г. Москве от 11.01.2007 N 21-08/001467@. Включение удерживаемых (возвращаемых) сумм именно в состав внереализационных доходов обосновано тем, что такие поступления не связаны с реализацией товаров (работ, услуг) (а значит не относятся к доходам от реализации по ст.249 НК РФ) при этом перечень внереализационных доходов является открытым. В свою очередь, корректировать расходы в виде ранее выплаченных отпускных оснований нет, поскольку выплаты производились в соответствии с трудовым законодательством РФ.

Ситуацию, когда работодатель не удерживает сумму авансовых отпускных, УФНС России по г. Москве поясняет так: «расходы организации-работодателя, понесенные в связи с увольнением работника, не отработавшего дни предоставленного отпуска, не учитываются при формировании налогооблагаемой прибыли в связи с их несоответствием положениям ст. 252 НК РФ» (Письмо от 30.06.2008 N 20-12/061148). В Письме УФНС России по г. Москве от 17.04.2006 N 21-07/30342@ уточняется, что речь идет о ситуации, когда работодатель имел возможность удержать сумму с увольняемого работника в соответствии с ТК РФ, но не сделал это.

Таким образом, по логике налоговых органов, если работодатель сам отказывается от удержаний, сумму отпускных в части неотработанных дней нельзя включать в расходы. Правда, как скорректировать базу по налогу на прибыль, не поясняется.

Учитывая, что изначально отпускные были выплачены и учтены в расходах в правильной сумме, вносить уточнения в первоначальную отчетность оснований нет. В связи с этим ранее признанные расходы могут быть скорректированы путем увеличения в текущем периоде внереализационных доходов на сумму, от удержания которой работодатель отказывается.

При этом у организации нет оснований исключать из расходов страховые взносы, начисленные на суммы отпускных за неотработанные дни, не возвращенные работником. Ведь ст.270 НК РФ не содержит запрета на учет в расходах страховых взносов, начисленных на выплаты и вознаграждения, которые не признаются расходами в целях гл. 25 НК РФ (Письма Минфина России от 21.10.2016 N 03-03-06/1/61454, от 09.06.2014 N 03-03-06/1/27634, от 15.07.2013 N 03-03-06/1/27562).

В то же время, существует подход о том, что работодатель не обязан увеличивать в текущем периоде налоговую базу по налогу на прибыль на сумму неотработанных отпускных, от удержания которых он отказался, поскольку с точки зрения трудового законодательства у работника не образуется задолженности.

Работодатель лишь вправе (но не обязан) произвести удержание. Отказ от подобных удержаний не образует долга за работником и может быть элементом кадровой политики организации, ориентированной на интересы работников и поднимающей положительный имидж компании для привлечения и удержания лучших кадровых ресурсов. При этом в силу принципа свободы экономической деятельности налогоплательщик осуществляет ее самостоятельно на свой риск и вправе самостоятельно и единолично оценивать ее эффективность и целесообразность. Обоснованность расходов, учитываемых при расчете налоговой базы, должна оцениваться с учетом обстоятельств, свидетельствующих о намерениях налогоплательщика получить экономический эффект в результате реальной предпринимательской или иной экономической деятельности (Определения Конституционного Суда РФ от 16.12.2008 N 1072-О-О, от 04.06.2007 N 366-О-П, от 04.06.2007 N 320-О-П, Постановление Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 N 53).

Если же работодатель не смог удержать сумму авансовых отпускных из-за указанных выше ограничений на удержания (установленных трудовым законодательством), ничего корректировать не нужно, поскольку права на взыскание этой суммы у работодателя нет. Рисков в части налога на прибыль в таком случае, на наш взгляд, возникать не должно.

НДФЛ

Суммы выплаченных отпускных являются доходами работников, облагаемыми НДФЛ (пп. 6 п. 1 ст. 208, п. 1 ст. 210 НК РФ). НДФЛ исчисляется на дату фактического получения дохода, определяемую в соответствии со ст. 223 НК РФ (п. 3 ст. 226 НК РФ). В отношении отпускных такой датой является день выплаты доходов (перечисление на карточку работнику или выдача наличными через кассу) (пп.1 п.1 ст.223 НК РФ, Письмо Минфина России от 28.03.2018 N 03-04-06/19804 , Письмо ФНС России от 13.06.2012 N ЕД-4-3/9698@ вместе с Письмом Минфина России от 06.06.2012 N 03-04-08/8-139). Удержание НДФЛ производится непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате работнику (п. 4 ст. 226 НК РФ). Перечисляется НДФЛ с отпускных не позднее последнего числа месяца, в котором производились такие выплаты (п.6 ст.226 НК РФ).

Если из дохода налогоплательщика по его распоряжению, по решению суда или иных органов производятся какие-либо удержания, такие удержания не уменьшают налоговую базу (абз.2 п.1 ст.210 НК РФ).

По разъяснениям Минфина, в случае, если работник возвращает работодателю фактически выплаченные ему ранее суммы отпускных, такие суммы не будут признаваться его доходом.

Удержанные и перечисленные в бюджет с указанных отпускных суммы НДФЛ являются излишне уплаченными налоговым агентом. Соответственно, суммы налоговых обязательств работника по НДФЛ за налоговый период необходимо скорректировать. При этом у налогового агента — работодателя образуется переплата по НДФЛ, которая может быть возвращена ему в рамках ст.78 НК РФ (Письмо от 30.10.2015 N 03-04-07/62635 (направлено Письмом ФНС России от 11.11.2015 N БС-4-11/19749@ )).

ФНС, в свою очередь, поясняет, что в случае когда организация (налоговый агент) производит перерасчет суммы отпускных и, соответственно, суммы НДФЛ, то в разделе 1 расчета по форме 6-НДФЛ отражаются итоговые суммы с учетом произведенного перерасчета (Письмо ФНС России от 24.05.2016 N БС-4-11/9248). В Письме УФНС России по г. Москве от 12.03.2018 N 20-15/049940 уточняется, что итоговые суммы с учетом произведенного пересчета отражаются в разделе 1 уточненного расчета по форме 6-НДФЛ за период, в котором отпускные были начислены. Таким образом, если к моменту пересчета отпускных вы уже представили форму 6-НДФЛ, ее необходимо скорректировать, внеся в нее суммы отпускных с учетом удержания (возврата) налога.

Справки по форме 2-НДФЛ тоже необходимо скорректировать, если к моменту пересчета вы их уже представили. Если нет — итоговые данные необходимо сформировать с учетом пересчета.

Указанный подход представлен в п.1 Письма ФНС России от 11.10.2017 N ГД-4-11/20479.

В том случае если работодатель не удерживает суммы отпускных за неотработанные дни (по своей воле или в силу законодательных ограничений), никаких корректировок в отчетность по НДФЛ вносить не нужно. Ведь с доходов работника уже был удержан НДФЛ, при этом отпускные остались отпускными (переквалификации выплат не производится). Дополнительного дохода у работника не возникает. По данному вопросу см. Письма Минфина России от 26.12.2017 N 03-04-06/86736 и УФНС России по г. Москве от 28.06.2018 N 20-15/138129.

Страховые взносы

С суммы отпускных работодатель в общем порядке исчисляет страховые взносы (п.1 ст.420 НК РФ). База по страховым взносам исчисляется нарастающим итогом с начала года до окончания соответствующего месяца (п.1 ст.431 НК РФ).

Поскольку в связи с удержанием (возвратом) сумм неотработанного аванса размер ранее исчисленных страховых взносов уменьшается, работодатель не обязан представлять уточненный Расчет по страховым взносам (п.п. 1, 7 ст.81 НК РФ). Однако скорректировать обязательства по страховым взносами нужно. Поскольку взносы считаются нарастающим итогом с начала года, есть мнение, что корректировку взносов в связи с удержанием (возвратом) отпускных за неотработанные дни можно произвести в текущем периоде. Однако такой подход не совсем корректен и не позволяет учесть ситуацию, когда работник в добровольном порядке возвращает суммы в размере большем, чем итоговые выплаты при увольнении. Ведь отрицательные значения в Расчете по страховым взносам не допускаются (Письмо ФНС России от 24.08.2017 N БС-4-11/16793@).

Кроме того, сведения из Раздела 3 Расчета по страховым взносам должны быть корректно отражены на индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц. В связи с этим возникает необходимость скорректировать сумму отпускных в том периоде, в котором они первоначально были начислены, как указано, например, в п.2 Письма ФНС России от 11.10.2017 N ГД-4-11/20479. Этот вариант рекомендуется использовать в любом случае (даже если выплат при увольнении хватает на удержание), чтобы сведения из Расчета по страховым взносам были сопоставимы с формами 2-НДФЛ и 6-НДФЛ.

Если организация откажется от удержаний или не сможет их произвести из-за ограничений, никаких корректировок в Расчет по страховым взносам вносить не надо, поскольку суммы ранее исчисленных взносов не меняются (Письмо Минфина России от 26.07.2018 N 03-15-06/52554).

Бухгалтерский учет

Заработная плата, выплачиваемая при увольнении, а также начисленные на нее страховые взносы, являются расходами по обычным видам деятельности и признаются в периоде их начисления (п. п. 5, 16, 18 ПБУ 10/99 ).

Нормативно-правовыми актами не установлен порядок отражения в бухгалтерском учете операций, связанных с удержанием (возвратом) сумм за неотработанные дни отпуска. При этом пересчет отпускных в связи с увольнением работника не является ошибкой в бухгалтерском учете, что следует из п. 2 ПБУ 22/2010. Порядок отражения операций в учете может быть разработан самостоятельно и закреплен в учетной политике (п. 4 ст. 8 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», п.7 ПБУ 1/2008).

С нашей точки зрения, организация может производить корректировку отпускных методом сторнирования ранее произведенных записей (по аналогии с вариантом, предложенным в Письме Минфина России от 20.10.2004 N 07-05-13/10).

При этом если начисление отпускных и их пересчет приходятся на разные отчетные годы (то есть когда уже определен финансовый результат предыдущего года), корректировку начислений наиболее обоснованно производить с отнесением суммы уменьшения отпускных в состав прочих доходов в качестве прибыли прошлых лет, выявленной в отчетном году (п. 7 ПБУ 9/99).

Если какие-либо суммы с работника не удерживаются (или он их не возвращает), корректировать ранее начисленные отпускные в данной части не нужно.

Пример. В сентябре 2019 года сотруднику начислены и выплачены отпускные. 24 декабря 2019 года сотрудник увольняется. Сумма начисленных отпускных за неотработанные отпускные дни составляет 7 126 (НДФЛ 13% — 926 руб.). Заработная плата, начисленная при увольнении, составляет 40 000 руб. Налоговые вычеты по НДФЛ в данном случае не учитываем.

Максимальный размер удержаний, которые может произвести работодатель в отношении выплат при увольнении составляет 6 960 руб. ((40 000 руб. — 40 000 руб. х 13%) х 20%). Соответственно, работодатель может удержать всю сумму излишне выплаченных отпускных в размере 6 200 руб. (7 126 руб. — 926 руб.).

Бухгалтерские записи будут следующие:

На 24.12.2019:

Дебет 20 (26, 44...) Кредит 70 — 40 000 руб. — начислена зарплата при увольнении;

Дебет 20 (26, 44...) Кредит 69 (по субсчетам) — 12 080 руб. (40 000 руб. х 30,2%) — начислены страховые взносы с зарплаты (по максимальному тарифу 30,2%);

Дебет 96 (20, 26, 44...) Кредит 70 — 7 126 руб. — СТОРНО — скорректированы ранее начисленные отпускные в связи с удержанием;

Дебет 70 Кредит 68 — 926 руб. — СТОРНО — скорректирован ранее удержанный НДФЛ;

Дебет 96 (20, 26, 44...) Кредит 69 (по субсчетам) — 2 152,05 руб. (7 126 руб. х 30,2%) — СТОРНО — скорректированы страховые взносы с ранее исчисленных отпускных;

Дебет 70 Кредит 68 — 5 200 руб. (40 000 руб. х 13%) — удержан НДФЛ с заработной платы, начисленной при увольнении;

Дебет 70 Кредит 50 — 28 600 руб. (40 000 — 6 200 — 5 200) — произведен окончательный расчет с сотрудником;

В данном случае в Расчет по страховым взносам, а также в раздел 1 формы 6-НДФЛ за 9 месяцев 2019 года вносятся корректировки путем подачи уточненных отчетов. Поскольку форма 2-НДФЛ еще не представлялась, при заполнении формы за 2019 год уже будет учтен пересчет отпускных. В налоговом учете в периоде получения денежных средств от работника сумму в размере 7 126 руб., ранее включенную в расходы, следует учесть в составе внереализационных доходов.

Итак, несмотря на то, что пересчет отпускных не является ошибкой, удержание (возврат) неотработанных дней отпуска приводит к необходимости корректировать ранее представленную отчетность и производить корректировочные записи в бухгалтерском учете.