«Ночной бухгалтер». Налоговики очень хотят добраться до ваших карт

Но не могут. Бу-а-ха-ха!

Срываем покровы

Резонансный блогер Михаил Жуховицкий понятно рассказал, какие инструменты есть у ИФНС для контроля за вашими личными картами.

Оказалось, практически никаких!

Очень интересный пост: «„За перевод на карту снимут НДС, НДФЛ и не только“. Как на самом деле контролируют ваши личные карты».

Разговариваем с нейронной сетью

Мы поговорили с отечественной нейросетью, которая может дописывать стихи и другие тексты.

Спросили про сбой ФНС, работу бухгалтерии 31.12 и битву Мишустина с конкурентами.

Осторожнее, в той игрушке можно залипнуть надолго.

Оговорка по Фрейду

С повышением доходов теперь будут бороться?

Большой гул вызвала вроде бы оговорка президента Владимира Путина во время встречи с членами правительства.

Мы знаем, что вы будете делать на праздниках

Эксперты по дистанционному обучения говорят, что все больше людей предпочитают учиться на выходных. Потратьте и вы время с пользой.

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Ваша шинкующая оливье редакция