«Ночной бухгалтер». Налоговики очень хотят добраться до ваших карт

Но не могут. Бу-а-ха-ха!
Срываем покровы
Резонансный блогер Михаил Жуховицкий понятно рассказал, какие инструменты есть у ИФНС для контроля за вашими личными картами.
Оказалось, практически никаких!
Очень интересный пост: «„За перевод на карту снимут НДС, НДФЛ и не только“. Как на самом деле контролируют ваши личные карты».
Разговариваем с нейронной сетью
Мы поговорили с отечественной нейросетью, которая может дописывать стихи и другие тексты.
Спросили про сбой ФНС, работу бухгалтерии 31.12 и битву Мишустина с конкурентами.
Осторожнее, в той игрушке можно залипнуть надолго.
Оговорка по Фрейду
С повышением доходов теперь будут бороться?
Большой гул вызвала вроде бы оговорка президента Владимира Путина во время встречи с членами правительства.
Мы знаем, что вы будете делать на праздниках
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