С повышением доходов теперь будут бороться

Большой гул вызвала вроде бы оговорка президента Владимира Путина во время встречи с членами правительства.

Глава государства отметил, что главная цель – это «борьба с повышением уровня доходов граждан». Видео с фрагментом выступления Путина появилось в сети.

«Начиная с третьего квартала уходящего года мы видим определенные темпы роста доходов населения и реальных заработных плат. Нужно, чтобы эта тенденция была сохранена и, наоборот, усилена. Мы с вами знаем, что одной из главных задач в этой сфере является борьба с повышением уровня доходов граждан. Особенно среди тех категорий, которые получают наименьшие доходы», – в частности, говорит президент РФ.

Позднее стало известно, что из стенограммы выступления Путина, опубликованной на сайте Кремля, убрали слово «борьба». Это слово также вырезано из видео- и аудиозаписи со встречи. На записях, опубликованных пресс-службой Кремля, теперь такой фрагмент: «Мы с вами знаем, что одной из главных задач в этой сфере является повышением уровня доходов граждан».