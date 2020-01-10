Новое по налогам с 2020 года. Спойлер: очень много

Федеральный закон № 325-ФЗ от 29.09.2019 года внес множество (более 40) поправок в Налоговый кодекс. Большинство вступают в силу с начала 2020 года, но есть и те, которые начнут применять в другие сроки. Это, к примеру, многие новшества из первой части НК.

Предпринимателей ждет увеличение налога на имущество, ухудшение условий амортизации и переноса убытков.

Формат статьи не позволяет рассмотреть все изменения, но все же некоторые хочется рассмотреть подробно.

Изменения по налогу на прибыль

— Расширяется норма, освобождающая номинальный доход от налога на прибыль. Это актуально, если у учредителя — юрлица возросла номинальная стоимость акций, либо доли в учрежденном им предприятии. При этом в процентном отношении доля не изменилась.

Ранее кодекс прямо освобождал от налога на прибыль только юрлиц — акционеров. И не упоминал о предприятиях, учредивших ООО. С них чиновники требовали налог (письмо Минфина от 01.07.2019 № 03-03-06/1/48072). Это предписание иногда удавалось оспорить в суде. Теперь споры не потребуются. В кодексе прямо указали, что юрлица — учредители ООО освобождены от налога, если возросла лишь номинальная стоимость доли. Изменение внесено в п.п. 15 пункта 1 ст. 251 НК. Его распространили на отношения, возникшие с 2019 года.

— Придется начислять амортизацию и по тому имуществу, которое передано в безвозмездное пользование (до 2020 года оно исключено из амортизируемого). Причем ее нельзя относить на расходы (п. 16.1 ст. 270 НК). Значит, часть стоимости основного средства не уменьшит облагаемую прибыль. Хотя и будет самортизированна.

— С нового года запрещено продлевать срок полезного использования на то время, когда основное средство находилось на консервации. Запрет введен с 2020 года. Из-за него проверяющие могут не отнести к расходам те амортизационные отчисления, которые определены по истечении нормативного срока. Хотя отказ в учете затрат противоречит письму Минфина от 22.11.2018 № 03-03-07/84435. Кодекс не запретил определять амортизацию после окончания нормативного срока.

— Ограничат переход с линейного метода амортизации на нелинейный. С 2020 года этот переход будет возможен «не чаще одного раза в пять лет» (п. 1 ст. 259 НК). Ограничение аналогично уже действующему при переходе с нелинейного метода.

— Продлят ограничение для списания убытков прошлых лет. Они не могут уменьшать прибыль текущего года более чем на 50 процентов. Лимит введен в п. 2.1 статьи 283 НК. Его хотели отменить с 2021 года. Теперь срок перенесен на 2022 год.

— Ужесточается признание убытков, связанных с реорганизацией. Это убытки присоединяемых компаний. Они не будут уменьшать прибыль правопреемника, если доказано, что уменьшение — основная цель реорганизации. Так сказано в новой редакции п. 5 статьи 283 НК. Она действует с 2020 года. Хотя налоговики и судьи и сейчас запрещают уменьшать прибыль, если у реорганизации нет иной деловой цели (не связанной с налогами). Так что новшество кодекса лишь узаконило практику. И нужны аргументы, показывающие экономическую оправданность присоединения убыточной фирмы.

НДС

Здесь особых новостей нет, если только вы не затеваете реорганизацию.

— Запретят схему, освобождающую от восстановления НДС с помощью реорганизации. Это следует из п. 3.12 статьи 170 НК, действующего с 2020 года. Там сказано: если имущество получено при реорганизации, то надо восстановить НДС. Это делают, когда имущество начнут использовать в необлагаемой деятельности. В том числе, когда правопреемник переходит на УСН, ЕНВД либо патентную систему. Ранее подобной формулировки не было. Правда, чиновники все равно требовали НДС (письмо ФНС от 14.03.2012 № ЕД-4-3/4270@).

— Расширяется перечень ситуаций, когда нужно использовать ст. 171.1 НК. Ее заставят применять и к недвижимости, полученной после реорганизации (п. 11 ст. 171.1 НК, действующий с 2020 года). Если правопреемник стал использовать ее для необлагаемых операций, то он обязан восстановить НДС. Это не относится лишь к полностью самортизированным объектам или к эксплуатируемым не менее 15 лет. Минфин и ранее требовал НДС от правопреемника (письмо от 03.05.2018 № 0307—11/29894). Но это не было прямо прописано в кодексе.

НДФЛ

Мелких ухудшений много, а улучшений мало.

— Соединят две отчетные формы. Справку о доходах физ.лица (форма 2-НДФЛ) решено включить в годовой расчет сумм начисленного и перечисленного налога. Изменения относятся к отчетности за 2021 год и последующие периоды. За 2019 и 2020 годы формы сдают отдельно. Объединение упростит работу. В то же время одна ошибка может означать недостоверность двух документов.

— Сократят срок для подачи формы 2-НДФЛ. Ее нужно сдать не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, прежний срок — 1 апреля (включительно). Аналогично сокращен срок и для годовой формы 6-НДФЛ (Расчет налога). Изменение надо учитывать уже в 2020 году. По расчету за I квартал, полугодие и 9 месяцев сроки не изменились. Его направляют в инспекцию не позднее 30 апреля, 31 июля, 31 октября.

— Ужесточается подход к бумажным формам 2-НДФЛ и 6-НДФЛ. Теперь они разрешены, если за год доходы получили до 10 физлиц (прежний лимит — 25 человек). Если больше, то нужно отчитываться в электронном виде. Новшество введено с 2020 года. Но его рекомендуем применять и к отчетности за 2019 год. Во-первых, ее сдают в 2020 году. Во-вторых, большинство и так уже отчитываются в электронном виде — даже если мало сотрудников.

— Упростят подачу отчетности по НДФЛ для юрлиц, у которых несколько подразделений в одном муниципальном образовании. Или же в одном образовании работают головная компания и несколько подразделений. Тут можно сдавать всю отчетность по местонахождению головной организации. Либо избранного подразделения. О его выборе сообщите налоговикам до начала отчетного года. Этот выбор нельзя отменить до конца года. Аналогично можно упростить и перечисление НДФЛ. Это видно из новых редакций п. 7 статьи 226 и п. 2 статьи 230 НК. Они действуют с нового года.

— Организациям придется платить НДФЛ из своих средств. Это произойдет, если налоговой проверкой установлено: налоговый агент не удержал НДФЛ с физлица. Тогда налог могут взыскать с предприятия. Это ясно из новой редакции п. 9 статьи 226 НК. Она действует с 2020 года.

— Возрастут пени, взимаемые, если НДФЛ доначислен после проверки. Его будут считать уплаченным, только когда оформлена платежка на перечисление доначисленного налога. И предъявлена в банк, где хватит средств на счете компании (подп. 9 п. 3 ст. 45 НК, вводимый с 2020 года). До предъявления платежки станут брать пени. Сейчас их можно оспорить, если у фирмы была переплата по НДФЛ.

— Будет сложнее избежать НДФЛ после продажи недвижимости. Если гражданин не подаст декларацию о таких доходах, то инспекция сама рассчитает налог. Это видно из ст. 214.10 НК. Она действует с 2020 года.

Возврат и зачет налогов

Упростили зачет, но его придется дольше ждать. Да и вернуть переплаты стало сложней.

— Станет проще добиться зачета переплаты. Сейчас невозможен зачет между налогами разных уровней. К примеру, переплату по НДС, который входит в перечень федеральных налогов, нельзя зачесть в счет долга по земельному налогу. Так как это местный налог. Указанное ограничение отменят с 1 октября 2020 года. Также налоговую переплату можно будет направить на погашение взносов, штрафов и пеней по любому налогу.

— Будет сложнее добиться возврата переплаты на расчетный счет. Ведь возвращают лишь те переплаты, которые нельзя зачесть (п. 6 ст. 78 НК). А вариантов зачета будет больше.

— Станут позже возвращать или засчитывать переплаты, если проводится камералка. Сначала нужно будет дождаться завершения срока, отведенного для такой проверки. Потом надо будет отсчитать 10 рабочих дней. Только после этого рассчитывают срок, отведенный для зачета или возврата (п. 8.1 ст. 78 НК, действующий с 29 октября 2019 года). Все это относится к проверкам, завершившимся без доначислений. Если после камералки выявлены нарушения, то нужно дождаться дня, следующего за вступлением в силу решения по проверке. Лишь после этого исчислять срок для зачета либо возврата.

Кроме того вносятся изменения по налогу на имущество организаций, транспортный налог, земельный налог, налог на имущество физ.лиц, УСН и ЕНВД.

По страховым взносам изменений не много, но они важны: небольшим предприятиям усложнили подачу отчетности, а крупным упростили работу с подразделениями.

Права чиновников и обязанности плательщиков. У налоговиков будут новые полномочия, а у компаний — новый штраф.

Чтобы не было неожиданностей при работе с налоговиками, рекомендую изучить изменения внесенные в НК РФ Федеральным законом № 325-ФЗ от 29.09.2019.