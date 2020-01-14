Перенос вычета по НДС: что говорит Минфин и почему он неправ

Если у меня появилась бы возможность участвовать в прямой линии с Президентом Российской Федерации, то в первую очередь я бы задал вопрос: — А зачем нужен в структуре Минфина России Департамент налоговой и таможенной политики? А точнее: — Какова его практическая ценность?

Напомним, что задача этой службы, в первую очередь, давать разъяснения по применению законодательства о налогах и сборах. При этом данные разъяснения не являются нормативными правовыми актами, имеют информационно-разъяснительный характер, и не препятствуют налогоплательщикам, налоговым органам и налоговым агентам руководствоваться нормами налогового законодательства в понимании, отличающемся от трактовки, изложенной в этих письмах (стандартная формулировка с отсылкой к Письму Минфина России от 07.08.2007 № 03-02-07/2-138, коей заканчивается чуть ли не каждое, за редким исключением, письмо).

Однако налоговики при проведении проверок довольно часто ссылаются на эти письма, особенно когда, по мнению чиновника, заплатить в бюджет нужно больше или раньше.

Ну а если разъяснение доведено до сведения налоговых инспекций сопроводительным письмом ФНС России, то оно имеет для них силу приказа.

И в последние годы сложилась довольно интересная традиция.

Сотрудники вышеупомянутого департамента, прицепившись к какой-либо не совсем однозначной формулировке НК РФ (а там их предостаточно) начинают массированную информационную кампанию, в которой трактуют эту ситуацию (когда довольно логично, когда не особенно) исключительно в пользу интересов бюджета.

Спустя какое-то время инициируется внесение изменений в НК РФ, по которому мнение чиновников признается не совсем верным.

Для начала рассмотрим проблему права на принятие уплаченного (подлежащего уплате) поставщику НДС к вычету.

Напомним, что если продавец (подрядчик, исполнитель) обязан начислить НДС от своей реализации именно в том периоде, в котором она состоялась, то покупатель (заказчик) имеет право принять предъявленную ему сумму налога к вычету.

А воспользоваться этим правом сразу (в том же отчетном периоде), перенести его «на потом» (на три последующих года), либо вовсе от него отказаться — это уже личное дело налогоплательщика, в котором налоговики ему не указ. Финансовое ведомство тоже с этим было согласно (письмо Минфина от 01.10.2009 № 03-07-11/244 ).

И так было до 2013 года. Но потом какому-то умнику из всеми любимого вышеупомянутого Департамента Минфина России пришла в голову мысль, что в данном случае НК РФ можно читать и по-другому.

И вышло письмо (от 15.01.2013 № 03-07-14/02), согласно которому суммы предъявленного налога подлежат вычету только в том налоговом периоде, в котором у налогоплательщика возникло это право.

То есть право чиновники приравняли к обязанности. И ежели организация решила вычесть «входной» НДС позже, чем могла (дабы избежать не нужной ей камеральной проверки), то, по мнению финансистов, следовало представить в налоговый орган уточненную декларацию за налоговый период, в котором возникло право на применение налогового вычета (и опять попасть под проверку).

В 2014 году свое веское слово сказал Высший арбитражный суд РФ. В п. 27 Постановления от 30.05.2014 № 33 «О некоторых вопросах, возникающих у арбитражных судов при рассмотрении дел, связанных с взиманием налога на добавленную стоимость» однозначно указано, что налоговые вычеты могут быть отражены налогоплательщиком в налоговой декларации за любой из входящих в соответствующий трехлетний срок налоговых периодов.

Таким образом, вновь было подтверждено право организации самой определять, в каком конкретно налоговом периоде принять НДС к вычету. Можно принять его сразу, как только товар будет оприходован и счет-фактура получен. А можно (ни перед кем не отчитываясь о мотивах такого решения) подождать квартал, два или больше (так же не доказывая свою правоту), и принять НДС в том периоде, в котором это будет выгодно. Единственная опасность — пропустить трехлетний срок.

И с 01.01.2015 вступил в силу п. 1.1 ст. 172 НК РФ, согласно которому однозначно установлено, что возникшим у него правом на вычет организация может воспользоваться не только в периоде его возникновения, но и позже, в пределах трех лет после принятия на учет приобретенных товаров (работ, услуг).

Финансовое ведомство теперь пошло несколько дальше норм налогового законодательства и пришло к выводу, что можно выбирать не только счета-фактуры, пригодные к вычету в текущем периоде, и отложенные «на потом», но и разделить сумму, предъявленную в одном счете-фактуре на несколько частей (письма Минфина России от 09.04.2015 № 03-07-11/20293, от 18.05.2015 № 03-07-РЗ/28263, от 19.12.2017 № 03-07-11/84699, от 26.01.2018 № 03-07-08/4269, от 04.09.2018 № 03-07-11/63070).

Часть предъявленного налога (половину, треть, четвертую часть и т. д.) принять к вычету в текущем периоде, а остальную — позже.

Но подобный способ, по мнению чиновников, можно использовать. Если был приобретен, то разделить налог, предъявленный продавцом, на несколько частей уже нельзя. Этот вывод сделан на основании того, что вычеты НДС производятся после принятия на учет основных средств, оборудования к установке и нематериальных активов(п. 1 ст. 172 НК РФ).

Здесь мне сразу вспомнился разговор между корнетом Лёшкой Плетневым и его полковым командиром из фильма «О бедном гусаре замолвите слово»:

— Лёш, ты бы хоть книжку какую прочитал.

— А зачем, Иван Антонович?

— Да и верно, тебе незачем.

Так и здесь.

Мальчики-чиновники и девочки-чиновницы, вы хотя бы поинтересовались, откуда взялась эта фраза: — принятие к вычету НДС по основным средствам в полном объеме?

— А зачем, господа налогоплательщики?

— Да и верно, зачем?

Давным-давно, когда деревья были большими, а налоговое законодательство ещё не ставило бухгалтера в ступор: — а как это вообще можно посчитать, исчисление налога на добавленную стоимость регулировалось Законом Российской Федерации от 06.12.91 № 1992-1 «О налоге на добавленную стоимость».

И весь 1992 год НДС по приобретенным основным средствам и нематериальным активам к вычету (уменьшению начисленного налога) не принимался. Он включался в их первоначальную стоимость и переносился на затраты через амортизацию (подп. «а» п. 2 ст. 7 Закона № 1992-1).

Почему-то в 1992 году законодательство не очень поощряло приобретение нового оборудования. То же самое касается и Закона о налоге на прибыль (точнее — Постановления № 552), по которому проценты по инвестиционным кредитам (взятым на покупку или строительство основных средств) не уменьшали налогооблагаемую прибыль.

После внесения изменений Законом от 16.07.92 № 3317-1 с 01.01.93 года НДС по приобретенным основным средствам и нематериальным активам стал приниматься к вычету равными долями в течение двух лет, начиная с момента ввода в эксплуатацию основных средств либо принятия на учет нематериальных активов.

И только с 01.01.96 (после внесения изменений Федеральным законом от 01.04.96 № 25-ФЗ) налог по приобретенным ОС, оборудованию и НМА стал приниматься к вычету на дату ввода в эксплуатацию основных средств (принятии к учету нематериальных активов) в полном объеме. То есть сразу, без растягивания на два года, и точно так же, как по товарам (работам, услугам).

Другими словами, логофилы-законодатели обратили на это внимание, но до конца свою мысль нам, убогим, не донесли.

И дальше эта фраза перекочевала уже и в главу 21 НК РФ. Поэтому и большинство, уже вероятно, и не помнит, откуда она взялось.

Предъявленный по товарам (работам, услугам) налог можно принять к вычету в полном объеме (сразу) после постановки на учет данных активов, но можно и растянуть на несколько налоговых периодов.

Поэтому непонятно, почему организацию лишают право выбора относительно налога, предъявленного продавцом основных средств, оборудования, нематериальных активов. Хотя принцип тот же самый.

А книжки, ну хотя бы не только ныне действующее налоговое законодательство, почитывать не мешает...