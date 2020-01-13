Как не попасть в реестр недобросовестных поставщиков: четыре правила

Многих предпринимателей привлекает участие в госзакупках, ведь с противоположной стороны надежный партнер в лице государственного/муниципального заказчика, который точно никуда не денется и гарантированно заплатит за работу или поставленный товар.

Но при этом не каждый задумывается о том, что исполнение контракта может стать не источником дохода, а как раз наоборот, убытками и испорченной репутацией.

Убытки выразятся в наложении штрафных санкций, потере денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта (банковская гарантия), а испорченная репутация — во включении в реестр недобросовестных поставщиков (РНП).

Попасть в РНП можно в случаях, которые предусмотрены ст. 104 Закона о контрактной системе № 44-ФЗ:

1. Если вы уклонились от заключения контракта.

2. Если вы нарушили условия контракта при его исполнении, и заказчик заявил отказ от контракта в одностороннем порядке, либо вынесено решение суда о расторжении контракта.

Какие основные правила надо соблюдать, чтобы избежать ошибок и не попасть в РНП?

Правило № 1. Прежде, чем подать заявку, внимательно читайте документацию о закупке!

В ней содержатся все условия планируемой сделки.

Если какие-то условия документации о закупке вызывают сомнения или недопонимание, лучше сразу прояснить ситуацию. В этом случае у вас есть право не позднее чем за 3 календарных дня (для аукциона) и 5 (для конкурса) до даты окончания подачи заявок обратиться к заказчику с просьбой о разъяснении этих условий. Запрос подается через интерфейс электронной площадки.

Рассмотреть запрос и дать на него ответ, который также размещается в системе ЕИС, заказчик обязан в течение 2-х календарных дней.

Теперь перейдем непосредственно к условиям документации о закупке.

Первое, на что необходимо обратить внимание, — это предмет контракта.

Внимательно читайте, какой товар вы должны поставить или какие работы выполнить. На практике часто бывают случаи, когда заказчик допускает ошибки/неточности в предмете или объекте контракта.

Например, в контракте на выполнение проектных работ заказчик указал, что для него необходимо выполнить «проектные работы по разработке рабочей документации по капитальному ремонту». Однако в проектировании таких работ не существует. Выделяется 2 стадии: разработка проектной документации и разработка рабочей документации.

То есть, в случае, если заказчику необходимы были обе стадии, в предмете контракта либо в техническом задании должно было быть указано «разработка проектной и рабочей документации», а в случае, если необходима только одна стадия, то, соответственно, должна была быть указана эта стадия.

Исходя из того, как заказчик прописал предмет контракта, подрядчик истолковал это условие как необходимость выполнить только рабочую документацию. Не обратившись за разъяснениями к заказчику, подрядчик подготовил только рабочую документацию. В итоге контракт расторгнут заказчиком по причине ненадлежащего выполнения работ, подрядчик включен в РНП. В последующем и суд не стал разбираться с формулировками и согласился с заказчиком. При этом подрядчик не только не получил оплату за выполненную работу, но и понес убытки, связанные с потерей денежных средств, уплаченных по банковской гарантии.

Второе важное условие — срок исполнения контракта. Часто бывают ситуации, когда именно сроки и становятся камнем преткновения.

Например, контракт на поставку товара. В закупочной документации прописано, что срок поставки 3 дня, а между вами и заказчиком расстояние в тысячи километров. Оцените, сможете ли вы за такой срок договориться с транспортной компанией и осуществить доставку товара, а если вы не производитель, успеть еще и закупить необходимый товар.

Аналогичные ситуации встречаются и в контрактах, связанных с выполнением работ. В каждом виде подрядных договоров необходимо учитывать свои условия, которые могут препятствовать исполнению контракта в срок.

В качестве примера снова можно привести контракты на выполнение работ по проектированию. Определите, сколько вам реально необходимо времени на выполнение этих работ, учитывая, что часто сроки зависят от действий третьих лиц (при получении технических условий, экспертизе проектной документации и т.д.), а еще от климатических условий и рельефа местности, где планируется строить или ремонтировать объект, который вы будете проектировать, если работы включают в себя еще и проведение инженерных изысканий.

Невнимательное прочтение закупочной документации, игнорирование указанных в ней условий, не обращение к заказчику за получением разъяснений могут обернуться в последующем односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, и вам потребуется много усилий, чтобы не оказаться в РНП, и еще больше, чтобы получить оплату за выполненную работу.

Еще один важный момент! При изучении контракта, размещенного по результатам проведения торгов, необходимо убедиться, что его условия не противоречат закупочной документации и вашей заявке на участие в торгах. Если такие противоречия обнаружены, у вас есть возможность в течение 5 дней разместить на электронной площадке протокол разногласий (ст. 83.2 Закона № 44-ФЗ).

Правило № 2. Подписав контракт, исполняйте все его условия

При разрешении спора суд будет исходить из того, что, заключая контракт, будучи добросовестным участником правоотношений, вы имели намерение исполнить его надлежащим образом, поэтому еще на стадии изучения документации о закупке вы убедились в его исполнимости с вашей стороны и возможности соблюсти все нормы законодательства, ГОСТов, СанПиНов.

Следовательно, заключив контракт, исполняйте его, как было согласовано при подписании.

Если вы поставщик, значит товар должен быть таким, как указано в спецификации, в таком же количестве, ассортименте и т.д.

Выступая в роли подрядчика, соответственно, вы должны выполнить все положения технического задания так, как в нем прописано (ст. 760 ГК РФ).

Если в нем прописано, что заказчик на вас возложил сбор исходно-разрешительной документации, значит, ее сбором должны заниматься вы, даже если нормы гражданского и градостроительного законодательства возлагают такую обязанность на заказчика.

Если в контракте или техническом задании содержится условие о том, что прохождение госэкспертизы проектной документации и несение всех необходимых в связи с этим расходов — ваша обязанность, и вы не выяснили на стадии изучения документации вопрос, что заказчик понимает под прохождением (ваши действия по представлению интересов заказчика в экспертизе либо еще и оплату услуг экспертов), то однозначно будьте готовы к спору, а также к тому, что вам придется оплачивать экспертизу за свой счет.

Любое отступление от пунктов контракта и/или технического задания, даже если, на ваш взгляд, это улучшение, будет означать, что у заказчика появится возможность расторгнуть контракт и внести вас в РНП.

Указанное, разумеется, не означает, что вы, будучи профессионалом и понимая, к каким отрицательным последствиям может привести выполнение контракта «как написано», должны об этом молчать и просто делать лишь бы сделать. Ваша задача — незамедлительно письменно поставить заказчика в известность и согласовать с ним все изменения, и только после этого двигаться дальше. Иное поведение неизбежно приведет к последующим спорам со всеми вытекающими последствиями.

Помните, что заключение контракта — ваша добрая воля. Если вы не просили разъяснить документацию, не оспаривали ее положения, то все риски, связанные с исполнением контракта на предложенных в нем условиях, лежат на вас.

Правило № 3. Всегда вступайте в официальную переписку с заказчиком

Никаких «сказали по телефону» или «проговорили на встрече». Если контрактом не предусмотрена возможность переписки по электронной почте, для оперативности можно направить электронное письмо, но в этом случае дублируйте направление документов Почтой России, особенно если вы направляете результат работ или акты выполненных работ. Это вам пригодится в УФАС и в суде в случае возникновения спора.

При возникновении ситуаций, когда вы не можете выполнить работы по независящим от вас причинам (действия третьих лиц, погодные условия и т.д.), или когда выполнение вами работ зависит от совершения заказчиком каких-либо действий, статьи 328, 716, 719 ГК РФ по сути обязывают вас приостановить работы с обязательным уведомлением заказчика. Возобновить работы вы можете после того, как указанные выше обстоятельства отпали, о чем также необходимо уведомить заказчика. Если работы не приостановить, то при рассмотрении спора суд может отказать вам в защите со ссылкой на то, что вы не должны были выполнять работы, за которые хотите получить оплату.

Уведомление должно быть письменным. Направить его заказчику необходимо способом, который указан в контракте, обязательно сохранив доказательство направления.

Приостановление исполнения контракта позволит вам не допустить нарушения срока выполнения работ, поскольку прерывает течение сроков. Помните! Неисполнение работ в срок дает заказчику безусловное право отказаться от контракта в одностороннем порядке и, соответственно, включить вас в РНП.

Правило № 4. «На берегу» спросите заказчика, что он хочет получить, в какой форме и почему для него это важно

Практика показывает, что разногласия между заказчиком и исполнителем часто возникают из-за того, что они по-разному смотрят на одни и те же вещи: у исполнителя как у профессионала свои представления о том, как должен выглядеть результат исполнения контракта и способы его достижения, у заказчика — свои.

Единственный способ избежать конфликта — задать заказчику соответствующие вопросы, т.е. по сути сверить «картины мира». И ситуация удивительным образом изменится. Исполнитель будет знать, чего от него на самом деле ждут, заказчик почувствует заботу и интерес исполнителя.

Казалось бы, все правила очень просты, но, как показывает практика, очень часто участники закупки ими пренебрегают и, как следствие, попадают в РНП.

Итак, чтобы успешно выполнить государственный или муниципальный контракт и не получить статус недобросовестного поставщика, необходимо:

1) тщательно изучить документацию о закупке и убедиться, что все условия понятны и исполнимы;

2) в ходе исполнения контракта вести с заказчиком постоянный диалог (по всем вопросам обращаться к заказчику письменно, сохранять всю переписку и доказательства направления писем);

3) при необходимости приостанавливать выполнение работ;

4) держать фокус внимания на потребностях заказчика и регулярно сверять с ним «картину мира» (что заказчик хочет получить, в каком виде и почему это для него важно).