Приключенческая история и проблемы с РСВ: обзор форума «Клерка»

Мне не хочется Вам отвечать, потому что Вы абьюзер.
@реалистка66 Потому что источником информации является "налоговые адвокаты", которые никаких ссыл...
Да вы что, какое может быть рабство в 21 веке, когда вокруг джинсы, жвачка и 100 сортов соево-бум...
Есть, немного.Есть ещё категория "приравненные к ним", этих больше..Ну и не забываем классику:Вво...
Приучают нас, что рабство это ерунда, ничего страшного. ...
"Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан" (22.07.1993 N 5487-1) п...
зато зарплатное рабство отменили, благодетели(Люди на рабочих местах по ТК могут просто умереть....
Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется только с согласия работодателя, кроме отде...
А если автомобиль был куплен/ввезен в 2000м году, я, как следующий покупатель буду вынужден запла...
В некотором смысле, вполне логично: проблемы индейцев, шерифа не волнуют. Есть больничный, получа...
А разве иностранные граждане, имеющие вид на жительство "не подлежат страхованию в ПФР в целях об...
Получаете СНИЛС на иностранного работника - ВКС. И все. Он зарегистрирован....
Вот это - про "на следующий день" - вообще за гранью здравого смысла. Пытаюсь понять: для чего та...
Как мне показалось, они предлагают добровольно перечислять взносы в какой-то инвестиционный фонд ...
И мы должны поверить, что в стране еще есть оставшиеся в живых ветераны войны? У нас так много ли...
лотерейщики хоть постеснялись армянину лярд вручить и то ладно...
Ну да, над грабежом шутят
Суды поддержали!? Почему не приводите ссылки на конкретные судебные решения? Они точно были...
я правильно поняла, что я свои личные деньги перечисляю в это вот, а потом, если передумала и реш...
ПФР разослал письмо с новыми КБК, например по 27 ФЗ 3921160709006000140...
Сдохни, но работу сделай. Нового примут. Незаменимых у нас нет....
Аура, Детка! ....обратился к Искину крейсера Спейс-Коммандер 1-го Ранга космофлота Империи, рассл...
Неправда. Плод банана - это ягода :-)
от оказания физическими лицами услуг (работ) по гражданско-правовым договорам, "при усл...
Пока (?), вроде, проблем особых с трудовой книжкой нет. Ведь, никто не обязан ее иметь или предъя...
Так он не фрукт и не ягода.
все фрукты и ягоды, кроме банановЗа что к бананам такая немилость?...
Да, законно, ответил Роструд на портале «Онлайнинспекция.рф», куда обратился обескураженный ...
Это по-нашему... Форма и разъяснения, наверное, появятся 14-го в 23.59....
Отвернувшись от тактической голограммы уже отчасти не совсем голубой планеты, командир крейсера л...
Нет гарантии, что через несколько лет (предположительно с той же периодичностью, как оказывается ...
Но все-таки, любую драму лучше заканчивать хеппи-эндом, исходя из принципов галактической справед...
В Тверской области ПМП на 2020 год =9302Если Вы точно являетесь неработающим пенсионером, то пенс...
ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ С 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА МОЯ ПЕНСИЯ СОСТОВЛЯЛА 9112 РУБ,НО ЖИВУ В ТВЕРСКОЙ ОБЛАС...