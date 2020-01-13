Приключенческая история и проблемы с РСВ: обзор форума «Клерка»

Прошедшая рабочая неделя была супер короткой из-за новогодних каникул. Но это не значит, что на форуме «Клерка» было мало вопросов, ведь бухгалтеры зачастую работают и в выходные. Предлагаем вам обзор самых интересных тем.

Что делать, если взяли на работу человека, а он исчез? И как же разруливать ситуацию в связи с введением электронных трудовых книжек? Обсуждение в теме «Варианты увольнения, если сотрудник пропал через два дня».

Как провести в учете замену стульев в концертном зале обсуждают в теме «Ремонт или модернизация».

Почти приключенческую историю рассказал директор в теме «ФНС хочет ликвидировать ООО по 129-ФЗ, потому что по адресу (в квартире) никого не было». Надо ли вешать на квартиру табличку с названием организации и график её работы?

Нужно ли сдавать, если его единственная сотрудница весь год в отпуске по уходу за ребенком? Этот вопрос обсуждали в теме « Среднесписочная численность за 2019 ».

1С уже встроила в программу контрольные соотношения проверки РСВ. И тут же у пользователей начались проблемы. Обсуждение в теме «Ошибки в РСВ».

Новогодние каникулы все-таки отразились на форуме — много тем остались без ответа: