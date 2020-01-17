Как ГИТ будет проверять предприятия в 2020 году

О плановой проверке компании напомнят минимум за три рабочих дня. Инспектор передаст работодателю копию распоряжения или приказа о начале проверки любым доступным способом.

Внеплановые проверки

ГИТ в 2018 году провела 136,9 тыс. проверок; 92,7 процента из них — внеплановые. Нарушения нашли в 91,9 тыс. проверок. По итогам инспекторы назначали 3 млрд. 251 млн. руб. штрафов.

Поводом для внеплановой проверки может послужить жалоба работника на нарушение его прав, а также иная информация, поступившая в государственную инспекцию труда, содержащая сведения об имеющихся нарушениях трудового законодательства.

Наиболее вероятным поводом для внеплановой проверки являются получение сведений о фактах возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровья граждан (п.90 Регламента), а к ним относятся случаи когда работодатель:

— не проводит спецоценку условий труда; — не предоставляет оплачиваемые отпуска; — не выплачивает заработную плату полностью или ее часть; — нарушает режим труда и отдыха работников предприятия; — не обеспечивает работников средствами защиты; — не предоставляет гарантии и компенсации за работу во вредных условиях труда; — не оформляет или ненадлежащее оформляет трудовые отношения; — допускает к работе сотрудников не прошедших инструктаж, медосмотр, обучение и т.д.

Обратите внимание. О проверке на основании сообщения об угрозе жизни и здоровью инспектор компанию не уведомляет (п. 98 Регламента). В Регламенте установили, что обращение гражданина о прекращении рассмотрения его заявления — не основание для прекращения внеплановой проверки (п. 29 Регламента). Таким образом, если пожаловавшийся в ГИТ работник решит вопрос с работодателем и отзовет жалобу, на проведение проверки это не повлияет.

Условия прекращения проверки

Например, если о плановой проверке компанию уведомили за один день. Это грубое нарушение, на которое нужно обратить внимание ГИТ (п. 53 Регламента). Если инспектор не прекратит проверку, ее результаты будут недействительны (ст. 20 Закона № 294-ФЗ).

Проверку также прекратят, если после ее начала выявили анонимность обращения, которое было поводом для проверки, либо установили, что в обращении содержатся заведомо недостоверные сведения (п. 27 Регламента, ст. 10 Закона № 294-ФЗ).

Обратите внимание. Инициатором прекращения проверки может быть работодатель. Поэтому, если в ходе проверки стало известно о грубых нарушениях со стороны инспектора, заведомо ложных сведениях в обращении или других обстоятельствах, перечисленных в п. 27 и 104 Регламента, направьте в ГИТ заявление с требованием прекратить проверку.

Документы, которые инспектор запросит при проверке

Появление такого закрытого, хоть и широкого, перечня полезно работодателям. Если инспектор в ходе проверки запрашивает документ, который не относится к группам из п. 13 Регламента, то работодатель не обязан предоставлять такой документ. В этом случае надо направить в ГИТ мотивированный ответ, в котором сослаться на то, что запрашиваемого документа нет в исчерпывающем перечне документов, которые могут быть истребованы у работодателя.

Документы, которые указаны в п. 14 Регламента, инспектор получает от других ведомств в рамках межведомственного информационного взаимодействия. Требовать эти документы от работодателей инспектор не вправе (п. 8 Регламента).

Срок проведения проверки

Обратите внимание. Продлить проверку могут, только если это необходимо в связи с проведением сложных, длительных исследований, испытаний, экспертиз и расследований. Если такие обстоятельства есть — срок проверки могут увеличить максимум на 20 рабочих дней, а в отношении малых предприятий — не более чем на 50 часов, микропредприятий — не более чем на 15 часов (п. 24 Регламента). Продлевать максимальный 20-дневный срок проведения внеплановой проверки нельзя (п. 107 Регламента).

Акт проверки

В целом в Регламенте вопросы составления акта урегулированы детально. В частности, указано, что выявленные нарушения должны быть изложены подробно, со ссылкой на статьи и пункты актов, требования которых, по мнению ГИТ, нарушены. Результаты проверки должны быть подтверждены документами, пояснениями, проверочными листами и иными доказательствами, хранящимися в деле вместе с актом (п. 69, 70, 72, 74 Регламента). Разъяснили также, как инспектор должен оформлять предписание об устранении нарушений. В нем должны быть детально указаны нарушения, которые необходимо исправить, ссылки на конкретные акты.

Обратите внимание. Если инспектор не передаст работодателю акт проверки, он нарушит требования ч. 4 ст. 16 Закона № 294-ФЗ. Результаты проверки в этом случае подлежат отмене на основании заявления юрлица (ст. 20 Закона № 294-ФЗ).

До прихода инспектора пройдите самопроверку. Используйте вопросы из чек-листов, а также сервис «Электронный инспектор». Роструд утверждает, что данный сервис сэкономил компаниям 11 млрд 125 млн.руб. Это сумма штрафов, которых избежали работодатели, если исправили выявленные «Электронным инспектором» нарушения.