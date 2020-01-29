Мужчинам недодали стаж для пенсии и хотят от них алименты на 5 лет дольше

Сделали обзор самых интересных материалов, которые мы на прошлой неделе разместили на нашем канале в «Яндекс.Дзен».
Мужчинам недодали стаж для пенсииБольше всего откликов набрал материал, посвященный проблеме с досрочной пенсией. Речь идет о мужчинах, служивших в армии.
Напомним, с 2019 году при наличии стажа в 42 года мужчины могут досрочно выйти на пенсию. Но в этот «досрочный» стаж не включается служба в армии.
Такое положение дел возмущает граждан.
За мужчин вступились депутаты из провинциальных городов Самарской области — Сызрани и Октябрьска. Они подготовили обращение в губернскую думу с просьбой поддержать их инициативу.
В обращении говорится, что срочная служба — это не прихоть гражданина, а обязанность, установленная законом.
В результате, пенсионной реформой гражданин ставится в неравное положение с мужчиной, который не служил в армии по каким-то причинам и эту несправедливость надо устранить, говорится в обращении депутатов.
Наши читатели эмоционально отреагировали на материал.
Приведем некоторые из нескольких сотен оставленных комментариев:
Получается, что те, кто служил в армии, оказались в дураках. Их ровесники не тратили 2 года жизни на службу в армии и еще плюс выйдут на пенсию на 2 года раньше. Служившие 2 года не работали (то есть не получали доход), так как служили, и еще 2 года не будут получать пенсию, так как служба в армии как стаж не котируется. Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно
Я даже суд не убедил, армию не включили, а без неё как раз не тянет 42 года. Хитро придумано! Вот и продолжаю ещё пол года работать.
АлиментыОбсуждали очередную инициативу по увеличения возраста детей для уплаты на них алиментов, опубликованную на сайте РОИ.
С предложением выступила разведенная многодетная мать. Ее дочь — студентка медицинского ВУЗа попала в больницу с переутомлением, так как вынуждена была работать по вечерам и в выходные.
Поэтому женщина просит принять закон, обязывающий платить алименты не до 18, а до 23 лет.
Основная масса участников обсуждения негативно отнеслась к такому предложению.
Вот что пишут наши читатели:
А работать и учиться никто не пробовал? Или может до пенсии содержать детей?
А Гайдар в 16 лет полком командовал. В школе колхоз с первых классов. Работали с 17 лет. С 18 лет срок за тунеядство. И все работали. А сейчас мамы не работают. И дети вырастают — в школе права ребенка, и так до старости. А когда ребенок работает у него не хватает времени на глупости. Работать никто не хочет.
Вообще, в развитых странах, на детей платятся алименты до момента окончания Вуза! Считаю, что молодые люди обязаны посвятить себя полностью учёбе, дабы вышли квалифицированные кадры, к тому же, когда речь идёт о таких серьёзных учебных заведениях, как медвузы! И не надо рассказывать о том, как было раньше, поскольку раньше не было таких требований как в настоящее время, был другой темп жизни, меньшее количество информации и более примитивные знания!У канала «Клерка» на «Яндекс. Дзене» почти 17 тысяч подписчиков. Вы еще не подписались? Присоединяйтесь!