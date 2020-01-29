Мужчинам недодали стаж для пенсии и хотят от них алименты на 5 лет дольше

Сделали обзор самых интересных материалов, которые мы на прошлой неделе разместили на нашем канале в «Яндекс.Дзен».

Мужчинам недодали стаж для пенсии

Больше всего откликов набрал материал, посвященный проблеме с досрочной пенсией. Речь идет о мужчинах, служивших в армии.

Напомним, с 2019 году при наличии стажа в 42 года мужчины могут досрочно выйти на пенсию. Но в этот «досрочный» стаж не включается служба в армии.

Такое положение дел возмущает граждан.

За мужчин вступились депутаты из провинциальных городов Самарской области — Сызрани и Октябрьска. Они подготовили обращение в губернскую думу с просьбой поддержать их инициативу.

В обращении говорится, что срочная служба — это не прихоть гражданина, а обязанность, установленная законом.

В результате, пенсионной реформой гражданин ставится в неравное положение с мужчиной, который не служил в армии по каким-то причинам и эту несправедливость надо устранить, говорится в обращении депутатов.

Наши читатели эмоционально отреагировали на материал.

Приведем некоторые из нескольких сотен оставленных комментариев:

Получается, что те, кто служил в армии, оказались в дураках. Их ровесники не тратили 2 года жизни на службу в армии и еще плюс выйдут на пенсию на 2 года раньше. Служившие 2 года не работали (то есть не получали доход), так как служили, и еще 2 года не будут получать пенсию, так как служба в армии как стаж не котируется. Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно

Отключить рекламу Армия не отпуск , и мы не сами туда идем. Родина посылает , вопреки нашим желаниям.Значит и в стаж должна входить!

Я даже суд не убедил, армию не включили, а без неё как раз не тянет 42 года. Хитро придумано! Вот и продолжаю ещё пол года работать.

Алименты

С предложением выступила разведенная многодетная мать. Ее дочь — студентка медицинского ВУЗа попала в больницу с переутомлением, так как вынуждена была работать по вечерам и в выходные.

Поэтому женщина просит принять закон, обязывающий платить алименты не до 18, а до 23 лет.

Основная масса участников обсуждения негативно отнеслась к такому предложению.

Вот что пишут наши читатели:

А работать и учиться никто не пробовал? Или может до пенсии содержать детей?

Вагоны пусть идёт разгружает, ну или дворником подрабатывает

А Гайдар в 16 лет полком командовал. В школе колхоз с первых классов. Работали с 17 лет. С 18 лет срок за тунеядство. И все работали. А сейчас мамы не работают. И дети вырастают — в школе права ребенка, и так до старости. А когда ребенок работает у него не хватает времени на глупости. Работать никто не хочет.