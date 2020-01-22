«Ночной бухгалтер». Новое Правительство... Что в итоге и причем тут бухгалтеры

Сеть скоро лопнет от новостей про назначение кабмина. Собрали для вас главное.
Учим новые фамилии
Итак, состав нового правительства: Силуанов без вице, Топилина и Орешкина. Плюс еще двое из ФНС.
Вице-премьером стал Дмитрий Григоренко, бывший зам Мишустина.
Он знаком многим бухгалтером. В бытность работы в налоговых органах он писал статьи для профильных СМИ и часто вел семинары.
Кстати, пару лет Григоренко приглашал «Клерк» в ФНС, чтобы обсудить истории с блокировками за копеечные недоимки. Нам обещали ответить на вопросы читателей. Но знаете, так и не ответили...
Бедных там, как вы догадались, нет. У кого-то за год 10 миллионов рублей, у кого-то — 538... Тоже миллионов.
Вот мнение, которое отозвалось многим (120 тысяч просмотров у поста!): «Ну вот и назван состав нового Правительства. Что можно сказать?... Полный пшик...».
Не про политику
Надоело, честное слово. Неделю только и пишем про Правительство.
Радостное. Запустили проект, который делали полгода:
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Учетное. Корпоративы прошли, подарки подарены: как бухгалтеру все это учитывать.
Защитное. Составьте документ, который закрывает все вопросы по должной осмотрительности.
Опять немного про политику
Извините, не сдержались.
Взяли интервью у Леонида Волкова из команды Навального: «Что оппозиция знает про Мишустина-налоговика и думает о его премьерстве».
Мы уже оппозиция или еще нет?
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Ваша аполитичная (но это не точно) редакция