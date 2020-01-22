«Ночной бухгалтер». Новое Правительство... Что в итоге и причем тут бухгалтеры

Сеть скоро лопнет от новостей про назначение кабмина. Собрали для вас главное.

Учим новые фамилии

Итак, состав нового правительства: Силуанов без вице, Топилина и Орешкина. Плюс еще двое из ФНС.

Вице-премьером стал Дмитрий Григоренко, бывший зам Мишустина.

Он знаком многим бухгалтером. В бытность работы в налоговых органах он писал статьи для профильных СМИ и часто вел семинары.

Кстати, пару лет Григоренко приглашал «Клерк» в ФНС, чтобы обсудить истории с блокировками за копеечные недоимки. Нам обещали ответить на вопросы читателей. Но знаете, так и не ответили...

Ладно, «Клерк» от чиновников и не такое отношение видел. Привык. Но привыкнуть к цифрам доходов новых слуг народа невозможно.

Бедных там, как вы догадались, нет. У кого-то за год 10 миллионов рублей, у кого-то — 538... Тоже миллионов.

Вот мнение, которое отозвалось многим (120 тысяч просмотров у поста!): «Ну вот и назван состав нового Правительства. Что можно сказать?... Полный пшик...».

Не про политику

Надоело, честное слово. Неделю только и пишем про Правительство.

Радостное. Запустили проект, который делали полгода:

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Опять немного про политику

Извините, не сдержались.

Взяли интервью у Леонида Волкова из команды Навального: «Что оппозиция знает про Мишустина-налоговика и думает о его премьерстве».

Мы уже оппозиция или еще нет?

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