Выгодно ли самозанятому брать ипотеку

Если еще год назад самозанятые были темной лошадкой для банков и контрагентов, то теперь все намного прозрачнее. Так, самозанятые наравне с другими могут брать кредиты, в том числе ипотеку. Свой доход они могут официально подтвердить справкой из приложения «Мой налог».

Вот только нужно иметь в виду, что ипотека для самозанятых не так выгодна, как для обычных наемных сотрудников.

Дело в том, что самозанятые не платят НДФЛ, а значит вычет по этому налогу получить не смогут.

Плательщики НДФЛ (это сотрудники, работающие по найму и ИП на общей системе налогообложения) могут получать вычеты на покупку жилья до 2 миллионов рублей и на проценты по кредиту до 3 миллионов рублей (подпункты 3 и 4 пункта 1 статьи 220 НК РФ). То есть они не будут платить НДФЛ со своих доходов, пока не используют весь вычет.

Самозанятым такие вычеты не положены, потому что они платят с доходов не НДФЛ, а НПД — налог на профессиональный доход. Этот налог они будут платить всегда независимо от факта покупки жилья и уплаты процентов.

Самозанятый может получить вычет по НДФЛ только в двух случаях:

1. До перехода на самозанятость он работал по найму или был ИП на ОСНО.

В обоих случаях при покупке жилья в ипотеку он сможет вернуть НДФЛ за последние три года.

2. Одновременно с самозанятостью он работает по найму.

Тогда взяв ипотеку, самозанятый сможет не платить налог со своей зарплаты по трудовому договору, пока не использует весь вычет. Но налог с доходов, который он получает как самозанятый, платить все равно нужно.

Таким образом, самозанятый взяв ипотеку, заплатит больше налогов со своих доходов, чем наемный работник, потому что не будет вычетов.

Другая проблема — повышенный процент по ипотеке. Во многих банках процент по ипотеке для индивидуальных предпринимателей выше, чем для наемных работников. Скорее всего, такой же подход будут практиковать для самозанятых.

Нужно сравнивать предложения банков для самозанятых. Например, недавно ипотеку для самозанятых запустил Сбербанк при условии, что заемщик подключил сервис «Своё дело».