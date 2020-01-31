«Ночной бухгалтер». Гигантские штрафы за отчетность. Правила для компаний, бухгалтеров и ИП полностью перепишут

Опубликован новый КоАП. Рассказываем, почему это очень важно (и страшно).

Невеселый какой кодекс...

Вообще, КоАП как сборник штрафов сам по себе не очень позитивный документ.

Но тут Минюст опубликовал проект нового КоАП. И там многое нам показалось еще более грустным.

Разбираться там, конечно, юристам предстоит еще долго. Но вот что главное мы уже откопали.

Относительно ИП в новом Кодексе сказано следующее:

Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, совершившие административные правонарушения в связи с осуществлением ими предпринимательской деятельности, независимо от соблюдения ими требований законодательства о государственной регистрации в качестве ИП, несут административную ответственность как ИП в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом или законами субъектов РФ об административных правонарушениях.

Переводим на русский. Вы продаете в интернете вязаные кофточки, но ИП еще не открыли. Так вот, как только это вскроется, вас не только оштрафуют за отсутствие регистрации как ИП, но еще и за то, что вы продаете товар без обязательной маркировки, ведь вязаные кофточки подлежат маркировке.

Всех на борьбу с незаконным вязанием!

Изменения по штрафам за отчетность

Штрафы за несдачу бухотчетности в ГИРБО, в том числе и аудиторского заключения будут гигантскими — аж до 1 500 000 руб.

Если сейчас за непредставление декларации или РСВ штрафуют директора или главбуха на сумму от 300 до 500 рублей, то по новому КоАП штраф будет от 1000 до 2000 рублей.

Если вы не предоставите налоговикам данные, нужные им для проверки, сейчас вас оштрафуют на 300 — 500 рублей. Когда заработает новый кодекс, штраф вырастет в разы: заплатите от 4000 до 8000 руб.

Смотрите, что еще изменится для компаний и их бухгалтеров.

Новый КоАП должен вступить в силу с 1 января 2021.

И еще немного. Пятничного

Чем пахнет бухгалтер...

Как развлекаются бухгалтеры в нашей группе в Фейсбуке.

Ваша благоухающая редакция