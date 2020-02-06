Срочные трудовые договоры: директивы от Роструда

Роструд подготовил доклад-руководство по соблюдению обязательных требований трудового законодательства.

Прекращение срочного трудового договора

Одной из причин для прекращения трудовых отношений является истечение срока трудового договора. На этом основании с сотрудником можно расстаться и во время действия больничного листа (бюллетеня).Обратите внимание: если в трудовом договоре нет указания на его срок, он считается заключенным на неопределенный промежуток времени (ч. 3 ст. 58 ТК РФ).

Виды срочных трудовых договоров

Договор с установленным сроком — до 5 лет.

Срок можно прописать в днях, месяцах или годах. Сроки, исчисляемые годами, месяцами, неделями, истекают в соответствующее число последнего года, месяца или недели срока. В срок, исчисляемый в календарных неделях или днях, включаются и нерабочие дни. Если последний день срока приходится на нерабочий день, то днем его окончания считается ближайший, следующий за ним рабочий день.

О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три календарных дня до увольнения.

Договор на время выполнения определенной работы, окончание которой невозможно определить конкретной датой.

В этом случае трудовой договор прекращается по завершении определенной работы. Основание — документ, фиксирующий выполнение объема работ, для выполнения которых был заключен срочный трудовой договор.

Договор на время выполнения сезонных работ.

В этом случае трудовой договор прекращается по окончании сезона.

Срок наступления и окончания климатических или других сезонов нужно прописать в трудовом договоре.

Договор на время исполнения обязанностей отсутствующего работника.

Трудовой договор прекращается с выходом отсутствовавшего работника на работу. Поскольку два человека не могут одновременно выполнять один и тот же объем работ, последний день оплаченной работы увольняемого работника не должен совпадать с первым оплаченным днем выхода на работу отсутствовавшего работника. При коллизии приоритет имеет увольняемый работник.

Особенности прекращения срочного трудового договора с беременной женщиной

Если срочный трудовой договор был оформлен в целях исполнения обязанностей отсутствующего работника, то работодателю важно помнить, что беременную сотрудницу можно уволить при наличии одновременно следующих условий:

отсутствует другая работа (в том числе вакантная и нижеоплачиваемая), на которую можно перевести работника;

отсутствует письменное согласие работника на перевод;

выполняемая работа противопоказана работнику по состоянию здоровья.

Если срочный трудовой договор заключен для иных целей, то работодатель обязан продлить его срок до родов сотрудницы или до окончания декрета при наличии следующих условий одновременно:

Если срочный трудовой договор заключен для иных целей, то работодатель обязан продлить его срок до родов сотрудницы или до окончания декрета при наличии следующих условий одновременно: от женщины получено письменное заявление о продлении срока трудового договора;

представлена медицинская справка, подтверждающая состояние беременности.

Помимо этого, Роструд раскрыл нюансы прекращения трудового договора на основаниях, не зависящих от воли сторон.

Ответы Роструда на вопросы, связанные с прекращением срочного трудового договора