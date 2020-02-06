Срочные трудовые договоры: директивы от Роструда

Роструд подготовил доклад-руководство по соблюдению обязательных требований трудового законодательства.
Прекращение срочного трудового договораОдной из причин для прекращения трудовых отношений является истечение срока трудового договора. На этом основании с сотрудником можно расстаться и во время действия больничного листа (бюллетеня).
Обратите внимание: если в трудовом договоре нет указания на его срок, он считается заключенным на неопределенный промежуток времени (ч. 3 ст. 58 ТК РФ).
Виды срочных трудовых договоров
Договор с установленным сроком — до 5 лет.
Срок можно прописать в днях, месяцах или годах. Сроки, исчисляемые годами, месяцами, неделями, истекают в соответствующее число последнего года, месяца или недели срока. В срок, исчисляемый в календарных неделях или днях, включаются и нерабочие дни. Если последний день срока приходится на нерабочий день, то днем его окончания считается ближайший, следующий за ним рабочий день.
О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три календарных дня до увольнения.
Договор на время выполнения определенной работы, окончание которой невозможно определить конкретной датой.
В этом случае трудовой договор прекращается по завершении определенной работы. Основание — документ, фиксирующий выполнение объема работ, для выполнения которых был заключен срочный трудовой договор.
Договор на время выполнения сезонных работ.
В этом случае трудовой договор прекращается по окончании сезона.
Срок наступления и окончания климатических или других сезонов нужно прописать в трудовом договоре.
Договор на время исполнения обязанностей отсутствующего работника.
Трудовой договор прекращается с выходом отсутствовавшего работника на работу. Поскольку два человека не могут одновременно выполнять один и тот же объем работ, последний день оплаченной работы увольняемого работника не должен совпадать с первым оплаченным днем выхода на работу отсутствовавшего работника. При коллизии приоритет имеет увольняемый работник.
Особенности прекращения срочного трудового договора с беременной женщинойЕсли срочный трудовой договор был оформлен в целях исполнения обязанностей отсутствующего работника, то работодателю важно помнить, что беременную сотрудницу можно уволить при наличии одновременно следующих условий:
- отсутствует другая работа (в том числе вакантная и нижеоплачиваемая), на которую можно перевести работника;
- отсутствует письменное согласие работника на перевод;
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выполняемая работа противопоказана работнику по состоянию здоровья.
Если срочный трудовой договор заключен для иных целей, то работодатель обязан продлить его срок до родов сотрудницы или до окончания декрета при наличии следующих условий одновременно:
- от женщины получено письменное заявление о продлении срока трудового договора;
- представлена медицинская справка, подтверждающая состояние беременности.
Ответы Роструда на вопросы, связанные с прекращением срочного трудового договора
|Вопрос
|Ответ
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Сотрудница была принята на работу по срочному трудовому договору на время декрета основного сотрудника. Сейчас эта сотрудница находится в отпуске по беременности и родам до 25 ноября 2019 года. Основной сотрудник выходит на работу 07.10.2019. Можно ли сотрудницу, с которой заключен срочный трудовой договор, уволить 07.10.2019 или нужно дождаться окончания отпуска по беременности и родам и уволить ее 25.11.2019?
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Если трудовой договор с работницей был заключен на период отсутствия основного работника, то расторгнуть его в период ее беременности (нахождения в отпуске по беременности и родам) в связи с истечением срока действия работодатель будет вправе при одновременном выполнении следующих условий:
— основной работник вышел на работу;
— у работодателя отсутствует другая работа, на которую работницу можно перевести с ее письменного согласия до окончания беременности и которая не противопоказана ей по состоянию здоровья.
Если нет хотя бы одного из вышеуказанных условий, уволить временную работницу в связи с истечением срока действия трудового договора работодатель не вправе
|Истекает срок действия трудового договора с гендиректором, который заключен согласно уставу на 5 лет. Полномочия продлят на основании протокола общего собрания участников общества. Как правильно оформить трудовые отношения с генеральным директором, нужно ли увольнять директора и заново принимать?
|Срочный трудовой договор с генеральным директором прекращается в связи с истечением (окончанием) срока его действия. Сделать это необходимо, поскольку общий срок срочного трудового договора не может превышать 5 лет. После расторжения срочного трудового договора необходимо заключить новый трудовой договор на определенный срок
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В службу персонала обратилась родственница работницы с просьбой уволить ее сестру в связи с невозможностью продолжать трудовую деятельность. Из представленных документов следует, что сестре установлена I группа инвалидности со степенью ограничения «3». Можно ли такую работницу считать не способной к трудовой деятельности и уволить по п. 5 ч. 1 ст. 83 ТК РФ?
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Если работнику установлена 3-я степень ограничения способности к трудовой деятельности и при этом указано на невозможность (противопоказанность) работать, трудовой договор с ним должен быть расторгнут по п. 5 ч. 1 ст. 83 ТК РФ.
Необходимо иметь в виду, что 3-я степень ограничения способности к трудовой деятельности не означает, что работник однозначно не может трудиться.
При частичном сохранении трудоспособности этот факт отражается в индивидуальной программе реабилитации. Работодатель вправе уволить работницу на основании п. 5 ч. 1 ст. 83 ТК РФ только при наличии медицинских документов, однозначно удостоверяющих факт 100-процентной (полной) утраты возможности осуществления ею трудовой деятельности
|Работница находится в отпуске по беременности и родам до конца ноября. У нее срочный трудовой договор до 30 октября для выполнения сезонных работ. Как правильно ее уволить в связи с истечением срока трудового договора?
|Работодатель должен отсрочить прекращение трудового договора с работницей до окончания ее декрета. По окончании отпуска трудовой договор с работницей, утратившей статус беременной женщины, прекращается в связи с истечением срока его действия
|После продления срочного трудового договора с беременной работницей на основании ч. 2 ст. 261 ТК РФ до окончания отпуска по беременности и родам вправе ли работодатель уволить ее в связи с истечением срока трудового договора при условии, что она стала матерью-одиночкой с ребенком в возрасте до 1,5 лет? Или в таком случае работодатель обязан продлить срок действия ее трудового договора до окончания отпуска по уходу за ребенком?
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Продление срочного трудового договора с зафиксированной в нем датой его прекращения законом не предусмотрено. В случае беременности дата прекращения срочного трудового договора должна быть отложена до момента прекращения состояния беременности. Увольнение в связи с истечением срока трудового договора родившей женщины, находящейся в отпуске, возможно, поскольку это не является увольнением по инициативе работодателя