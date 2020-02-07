Чего бояться на собеседовании?

Как вычислить сомнительного работодателя еще на моменте просмотра вакансии или на собеседовании?

Внимание, мошенники!

Будьте внимательны: сказочные условия бывают только в сказках. Так что, читая вакансии, откликайтесь только на те из них, которые предлагают реальные условия, а не обещают золотые горы. Объявления типа: «Руководящая должность, свободный график, четыре выходных в неделю, зарплата — 200 тыс. рублей» — сразу вычеркивайте: с высокой долей вероятности это мошенничество. Поверьте, даже жениться на Анжелине Джоли или выйти замуж за Бреда Пита у вас шансов намного больше, чем найти работу, где можно получать много денег ни за что. Функционал в вакансии должен быть описан четко и ясно, а зарплата должна быть адекватна обязанностям и ответственности.Если в объявлении или на собеседовании вам прямо или косвенно предлагают оплатить свое трудоустройство, знайте: это незаконно, продолжать переговоры о приеме на работу не имеет смысла. То же касается и настойчивых советов немедленно купить какой-либо «инструмент» для будущей работы — например, базу потенциальных клиентов, которым вам нужно будет звонить. Будьте внимательны! Кандидат никогда не должен платить за свое трудоустройство — он пришел зарабатывать деньги, а не тратить их.

Лучший друг соискателя — интернет

Даже если на первый взгляд все хорошо, не теряйте бдительности. Ввести вас в заблуждение могут не только явные мошенники, но и вполне приличные на вид фирмы. Поэтому не расслабляйтесь и внимательно оцените ситуацию. На этом этапе главное — собрать максимум сведений о компании и оценить ее офис.Перед интервью поищите официальный

Полюбопытствуйте, упоминается ли компания в СМИ — общенациональных, региональных или отраслевых, что именно о ней пишут, не встречается ли название потенциального работодателя в так называемых «черных списках». Помочь вам могут также блоги и социальные сети: в ЖЖ или в Facebook вполне реально найти странички сотрудников или руководителей компании. Возможно, в своих постах они рассказывают о трудовых буднях, публикуют фото с корпоративов. Все это даст вам информацию к размышлению, и на интервью вы явитесь во всеоружии.



Собеседование, пожалуй, самый информативный этап в поисках работы: работодатель присматривается к вам, а вы — к нему. Офис — это первое, что вам придется оценить. При этом ориентироваться стоит не столько на «статусность» его расположения и дизайн отделки (многие вполне успешные компании предпочитают арендовать помещения не в центре города, а на окраине — там может некоторым компаниям быть не только дешевле, но и по некоторым причинам удобнее), сколько на общую атмосферу и настроение. Приветливы ли сотрудники, как они общаются друг с другом, демократична ли обстановка — по возможности оцените все детали.



Особое внимание эксперты советуют обратить на то, насколько обжитым выглядит офис — есть ли компьютеры, оргтехника, всевозможные планы-графики на стенах, комнатные растения. Помните: офис, в котором находятся только столы, стулья и телефоны, может быть признаком компании-однодневки или мошенничества.

Стресс-интервью или обычное хамство?

Что еще должно насторожить соискателя в поисках работы? Третий важнейший этап оценки потенциального работодателя — личное знакомство с рекрутером компании. Обратите внимание на стиль его общения с соискателем, то есть с вами, — вежливость и доброжелательность должны быть его сильными сторонами.Впрочем, в российском рекрутменте и по сей день еще достаточно распространена и методика стрессового интервью, цель которого — выяснить, как кандидат чувствует себя в стрессовых ситуациях. В этом случае менеджер по подбору персонала может вести себя с кандидатом достаточно жестко (например, опоздать на полчаса и не извиниться), задавать неожиданные вопросы («Так почему вас выгнали с предыдущего места работы?») и даже провоцировать соискателя на грубость (скажем, «нечаянно» опрокинув на него чашку кофе или открыто оскорбив).Как понять, попали вы на стрессовое интервью — своего рода обряд инициации для кандидата — или столкнулись с обычным хамством? Подумайте, есть ли у рекрутера потребность тестировать вашу стрессоустойчивость. Это качество необходимо в первую очередь тем специалистам, которые много работают с людьми, — например, менеджерам по работе с клиентами, PR-специалистам, продавцам, менеджерам по продажам, секретарям и т.д.

Если вы пришли на собеседование на должность бухгалтера-расчетчика или инженера-конструктора, у рекрутера, скорее всего, нет необходимости проверять вашу реакцию на грубость. А значит, его поведение — это просто невоспитанность, а вовсе не новомодная методика.

Стоит ли работать в компании, где подбором персонала занимаются люди, не умеющие следовать правилам делового этикета, решать только вам. Благоразумнее, на наш взгляд, продолжить поиски.

Договоры, переработки, пробные дни...

На что еще обратить внимание в ходе интервью, чтобы не оказаться в компании, где не уважают сотрудников или нарушают законы? Что должно вас насторожить?Выяснить все условия стоит еще до момента выхода на работу. Поинтересуйтесь способом оформления вас на работу — будет ли заключен трудовой договор? Каким будет испытательный срок и критерии его прохождения? Если вопрос об оформлении документов по трудоустройству вызывает какое-либо замешательство рекрутера, задумайтесь, будут ли соблюдены ваши трудовые права?: скорее всего, в компании либо не отлажены бизнес-процессы, либо мерилом успеха считается процесс (демонстрация упорного труда), а не результат. Впрочем, может быть, вы имеете дело с вполне приличной организацией, которая в данный момент находится на каком-то этапе своего развития, требующем повышенной отдачи сотрудников (например, внедрение нового программного обеспечения или подготовка документов для серьезной сделки).Оцените, в какой обстановке проходит собеседование. Хорошо, если вас пригласили в переговорную или в кабинет руководителя и вы можете поговорить с рекрутером или будущим начальником наедине. Если же места в переговорной не нашлось и вам пришлось обсуждать будущую зарплату или мотивы смены работы в присутствии потенциальных коллег (например, в open space), задумайтесь: сможете ли вы и в дальнейшем решать все вопросы на виду у коллектива?Иногда рекрутер или потенциальный руководитель, побеседовав с кандидатом, предлагают ему попробовать свои силы в компании в рамках пробного дня, по итогам которого будет принято решение о трудоустройстве. Не торопитесь изобличать мошенников и уходить, гневно обвинив собеседников в желании использовать ваш бесплатный труд. И хотя в Трудовом кодексе пока нет такого понятия, как «пробный день», исследования Superjob показывают, что к таким дополнительным способам тестирования соискателей нередко прибегают серьезные компании, желающие застраховаться от возможных ошибок при подборе персонала. Для кандидата это дополнительная возможность не только продемонстрировать свой профессионализм, но и оценить обстановку в компании, чтобы принять более ответственное решение о трудоустройстве.