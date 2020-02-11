Новые правила по алиментам: введут ли власти минимальный размер

Одной из обсуждаемых тем прошлой неделим на нашем канале в «Яндекс.Дзен» стала инициатива о минимальном размере алиментов, которая была рассмотрена Госдумой в первом чтении.

Законопроект

Законопроект № 828623-7 , цель которого — усиление гарантий прав ребенка на получение алиментов, был внесен в Госдуму в ноябре 2019-го. Авторы проекта — депутаты от «Справедливой России».

Проект содержал два новшества.

Новшество № 1. Минимальные алименты

Авторы проекта предлагали установить в статье 81 Семейного кодекса РФ минимальный размер алиментов на детей — прожиточный минимум на ребенка в регионе его проживания.

В пояснительной записке отмечается, что неуплата алиментов становится рядовым явлением и имеет, к сожалению, свое широчайшее распространение. Но даже в случае, когда такая уплата осуществляется, зачастую средств, выплачиваемых обязанным родителем, не хватает на полноценное содержание ребенка.

Всё это приводит к установлению алиментных выплат ниже уровня, при котором возможно достижение главной цели алиментов — содержания ребенка на достойном уровне. Ввиду законодательного отсутствия минимальных размеров указанных выплат, такие ситуации становятся всё более распространенными.

Новшество № 2. Возмещение должниками государственных выплат

Еще одной новацией законопроекта является введение нового механизма возмещения сумм, выплаченных государством на содержания ребенка, чьи родители уклоняются от выплат алиментов, за период такого уклонения.

Так, во-первых, устанавливается гарантированная сумма таких ежемесячных выплат на содержание ребенка — они должны быть не ниже прожиточного минимума.

Во-вторых, устанавливается гарантия содержания ребенка за счет бюджетных средств субъекта РФ на весь период отсутствия родителя, обязанного выплачивать алименты.

При этом законопроектом устанавливается норма, согласно которой субъект РФ после нахождения такого родителя, взыскивает с него указанные средства с учетом процентов за пользование чужими средствами.

Рассмотрение проекта

На минувшей неделе состоялось рассмотрение этого проекта в первом чтении. Выступая на заседании Госдумы, один из авторов проекта, Олег Нилов, заявил: «Самая главная цель, еще раз акцентирую внимание, с момента принятия закона сделать так, чтобы ни один ребёнок, брошенный родителями, не оставался без хлеба и молока. А вы думаете и о папе, как в его положение входить. Нет у меня сейчас ответа, как в его положение входить, это очень сложный вопрос, их миллион сегодня бегает, и они все разные. Поэтому цель одна — давайте решим вопрос о детях брошенных, у которых нет ни копейки».

«Когда будут найдены родители, а это рано или поздно случится, неплательщиков нужно наказать полным рублём с процентами. Деньги будут взысканы: деньгами ли, имуществом, другими разными способами, принудительными работами, и возвращены обратно», — добавил он.

В итоге данный законопроект был отклонен.

Что говорят люди

Мнения наших читателей разделились, причем противниками этого законопроекта в основном выступают мужчины.

Приведем некоторые комментарии:

Полстраны желающих на алименты, сами работать не хотят, живут за счет мужиков.

Да конечно, за счёт вас только и живём... на ваши копейки....

Государство отцу должно выплачивать за то, что он решает демографическую проблему страны. А оно его в долговую яму.

Оставьте мужчин в покое. Государство пусть платит всем детям, а мужчины увеличивают население страны. Единственный способ увеличить рождаемость. Совсем мужиков затравили. Работы нет. А дамочки такие алименты просят и на лечение и на квартиры и образование. Дайте сначала работу с нормальной зарплатой. Отключить рекламу

Напомним, ранее среди читателей нашего сайта мы проводили опрос на эту тему. Как показали его результаты , в целом большинство клерков считают правильным такое предложение «СР».

46 % участников опроса заявили, что отец должен полноценно участвовать в содержании ребенка, а не отделываться формальными копейками. Пусть платит прожиточный минимум.

38 % респондентов голосуют за алиментный минимум, но с одной оговоркой — удерживать надо только половину минималки, так как оба родителя должны поровну содержать ребенка.

12 % опрошенных выступили против этой идеи, потому что не каждый алиментщик потянет такой минимум. Это нереально в наше время, когда доходы у людей низкие.

Еще 4 % участников опроса считают, что алименты вообще надо отменить.