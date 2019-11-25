Алиментный минимум нужен

На рассмотрении в Госдуме находится законопроект № 828623-7, который устанавливает алиментный минимум в размере прожиточного минимума на ребенка в субъекте РФ, где этот ребенок проживает.
Отношение граждан к такому предложению депутатов — неоднозначное. Мы провели опрос, чтобы выяснить, поддерживают ли люди эту идею.
Как показали результаты опроса, в целом большинство клерков считают правильным такое решение.
46 % участников опроса заявили, что отец должен полноценно участвовать в содержании ребенка, а не отделываться формальными копейками. Пусть платит прожиточный минимум.
38 % респондентов голосуют за алимен6тный минимум, но с одной оговоркой — удерживать надо только половину минималки, так как оба родителя должны поровну содержать ребенка.
12 % опрошенных выступили против этой идеи, потому что не каждый алиментщик потянет такой минимум. Это нереально в наше время, когда доходы у людей низкие.
Еще 4 % участников опроса считают, что алименты вообще надо отменить.
Планируется, что этот проект будет рассмотрен Госдумой в январе 2020.
Добавим, на нашем канале в «Яндекс.Дзен» развернулась нешуточная баталия по другой алиментной теме весьма деликатного характера.
Почитайте, какие комментарии оставляют читатели, и оцените, на сколько разнятся мнения мужчин и женщин по этому вопросу.
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