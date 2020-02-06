GioC К сожалению, нет, не смешно. Думаю, это здраво, что у НПД нет обязательства инвестировать в эту п... Самозанятые-2020: большой обзор

Fraxine Наверное, надо ждать резкого повышения цен на соль в ближайшее время? После того как эта новость ... Продажу нейодированной соли запретят

Старый ворчун Ещё короче - сразу штраф на инкассо без всех предварительных бумаг. Зачем нам эта волокита?... Налоговая может запрашивать документы не только по прямым контрагентам

Над.К Так если вы сдаете на бумаге, то и соглашение вам не нужно. Речь идет о сдаче через ТКС... Срочно напишите заявление! СЗВ-ТД не отправить без нового соглашения с ПФР

MaxC А что такое российская пенсия? Вам самому-то не смешно? Самозанятые-2020: большой обзор

GioC Да, все верно, 37% из налога идет в фонд медицинского страхования. ... Самозанятые-2020: большой обзор

Елена_N Надо же... за народ радеет... Ну конечно, это ж не враги-предприниматели, у которых денег куры не... Мишустин против грабительских штрафов по новому КоАП

Над.К Врете, ничего подобного я тут не говорила. И что лично и кому вы тут указали, как-то не меняет мо... Продажу нейодированной соли запретят

Ольга Коврижных Уровень бреда в российском государстве начал зашкаливать: как можно предоставить документы по кон... Налоговая может запрашивать документы не только по прямым контрагентам

GioC У НПД есть возможность добровольно оплачивать взносы в ПФР, тогда стаж будет засчитываться. В дан... Самозанятые-2020: большой обзор

Елена_N Мне кажется, скоро вместе с требованием на представление документа будут сразу присылать решение ... Налоговая может запрашивать документы не только по прямым контрагентам

РюмкаБезысходности а теперь следите за руками:Всю ветку. Я вам несколько раз указал, что количество йода в йодирован... Продажу нейодированной соли запретят

Кошки Рyлят Только вчера там лежала версия от 26.12.2019.А сегодня, вдруг оказывается, что там двухнедельной ... В какой программе можно формировать СЗВ-ТД

july_july Так как о гуманизме в мире вообще и в нашей стране в частности речь уже давно не идет, то прикрыв... Продажу нейодированной соли запретят

VikaV2193 А, как круто выглядит вынужденное проживание в Зальцбурге из-за невозможности есть йодированную п... Продажу нейодированной соли запретят

feda Хм... Вроде передача в аренду жилья (даже и не единственного) нельзя квалифицировать как предприн... Налоговики начнут слежку за доходами физлиц

MaxC Вы даже не представляете себе, как правы))https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D1%8C%... Продажу нейодированной соли запретят

VikaV2193 В Зальцкамм (как его там) всяко лучше съездить за солью, чем на Баскунчак. Это однозначно. ))... Продажу нейодированной соли запретят

MaxC Так в Европе добывали и добывают (до сих пор) соль шахтным методом. В Альпах.Например: регион Зал... Продажу нейодированной соли запретят

Над.К Простите, в каком месте я говорила о вреде просто соли? Мы обсуждали поедание соли ложками и сиё ... Продажу нейодированной соли запретят

Женская логика Вчера отправила по СБИСу. Оператор по телефону помогла мне его найти и отправить. Сегодня с утра ... Срочно напишите заявление! СЗВ-ТД не отправить без нового соглашения с ПФР

Amirv Нужно дать симметричный ответ и ввести платную парковку для москвичей в Московской области.... В Москве подорожает парковка, тарифы введут на новых улицах

mityai Воу воу, вы поаккуратнее с такими выражениями, а как же йодированная соленая слезинка ребенка? А ... Продажу нейодированной соли запретят

mityai Вот когда все капиталистические страны будут жить как Швеция, тогда ваш вопрос будет уместен. ... Рост доходов населения может обрушить экономику. И при чем тут СССР

astek1c Обновили статью. Расписали более подробно будем рады посмотреть вашу проблему и добавить ваш кейс... 6-НДФЛ: как избежать ошибок заполнения

astek1c Спасибо за ваш комментарий. Расписали более подробно. Целью статьи является не описание сбоев, а... 6-НДФЛ: как избежать ошибок заполнения