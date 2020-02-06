Мишустин против грабительских штрафов по новому КоАП

Премьер Мишустин призвал осторожнее подходить к повышению штрафов, поскольку, например, введение штрафа за превышение скорости в 5 тыс. рублей непосильно для многих людей.
«При разработке нового Кодекса об административных правонарушениях было предложено увеличить сумму штрафов для водителей за превышение скорости до 5 тыс. рублей. Для многих это просто непосильно. Мы с вами пока еще не добились такого роста зарплат, чтобы на столько увеличивать штрафы», – цитирует его выступление на заседании правительства ТАСС.
Мишустин еще раз обратил внимание кабинета на соответствие законопроектов и инициатив президентским задачам. Членам правительства поручили провести инвентаризацию и учитывать не только «финансово-экономические и социальные последствия, но и возможный общественный резонанс».