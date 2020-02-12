«Ночной бухгалтер». Автоматическое списание. Новиночки для бизнеса от Мишустина и Егорова

Мишустин возьмется за малый бизнес. Ну, и у Егорова для вас кое-что есть. Сегодня «НБ» про перспективы.

Смутное настоящее

Глава Правительства Михаил Мишустин поехал по стране. Спрашивать у бизнеса про его проблемы.

Премьер возглавит комиссию по развитию малого и среднего предпринимательства. Среди проблемных вопросов — блокировка счетов предпринимателей. Уже есть идеи, как решить проблему незаконных заморозок.

Незаконные блокировки — тема последних двух лет. Когда вся эта петрушка со сбоем в налоговой началась, бухгалтеры объединились и написали письмо Мишустину.

Этих активистов вызывали в региональные УФНС, чтобы конкретнее записать суть претензий. В общем, Мишустин знал о недовольстве бизнеса давно.

Пугающее будущее

Помогать бывшему шефу взялся новый глава ФНС Даниил Егоров. Итак, что готовят:

— новая технология анализа невыясненных платежей.

Вас тоже пугают любые новые технологии в ФНС?

— распространение на ИП и юрлиц механизма единого налогового платежа.

Она будет автоматически списывать недоимку.

Вот это вообще до дрожи, да?

— модель «бесшовного» перехода с одного льготного режима на другой.

Бесшовно у нас умеют, это да.

Вероятное будущее

Реакция бизнеса неизбежна: пора валить.

Рассуждаем о том, какому бизнесу в России пришел конец, а кому можно еще побарахтаться.

Невероятное будущее

Постапокалиптика на «Клерке»:

«Будущее 2222 год: АСК НДС вырвется из-под человеческого контроля и захватит цифровое пространство России».

Тысяча и один вопрос по маркировке обуви: ищем ответы на семинаре в Ростове-на-Дону C 1 марта 2020 года оборот немаркированных обувных товаров запретят, а вопросы все еще остаются. Ответим на все «как» и «почему» 13 февраля на семинаре в Ростове-на-Дону «Маркировка обуви-2020 – все по закону». На семинаре выступят представители ФНС и Консультационного центра по маркировке. Эксперты расскажут об отмене ЕНВД, подготовке к маркировке и работе с «Честным ЗНАКом». Зарегистрироваться на семинар можно на сайте.

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