«Ночной бухгалтер». Автоматическое списание. Новиночки для бизнеса от Мишустина и Егорова

Мишустин возьмется за малый бизнес. Ну, и у Егорова для вас кое-что есть. Сегодня «НБ» про перспективы.
Смутное настоящее
Глава Правительства Михаил Мишустин поехал по стране. Спрашивать у бизнеса про его проблемы.
Премьер возглавит комиссию по развитию малого и среднего предпринимательства. Среди проблемных вопросов — блокировка счетов предпринимателей. Уже есть идеи, как решить проблему незаконных заморозок.
Незаконные блокировки — тема последних двух лет. Когда вся эта петрушка со сбоем в налоговой началась, бухгалтеры объединились и написали письмо Мишустину.
Этих активистов вызывали в региональные УФНС, чтобы конкретнее записать суть претензий. В общем, Мишустин знал о недовольстве бизнеса давно.
Пугающее будущее
Помогать бывшему шефу взялся новый глава ФНС Даниил Егоров. Итак, что готовят:
— новая технология анализа невыясненных платежей.
Вас тоже пугают любые новые технологии в ФНС?
— распространение на ИП и юрлиц механизма единого налогового платежа.
Она будет автоматически списывать недоимку.
Вот это вообще до дрожи, да?
— модель «бесшовного» перехода с одного льготного режима на другой.
Бесшовно у нас умеют, это да.
Вероятное будущее
Реакция бизнеса неизбежна: пора валить.
Рассуждаем о том, какому бизнесу в России пришел конец, а кому можно еще побарахтаться.
Невероятное будущее
Постапокалиптика на «Клерке»:
«Будущее 2222 год: АСК НДС вырвется из-под человеческого контроля и захватит цифровое пространство России».
Тысяча и один вопрос по маркировке обуви: ищем ответы на семинаре в Ростове-на-Дону
C 1 марта 2020 года оборот немаркированных обувных товаров запретят, а вопросы все еще остаются. Ответим на все «как» и «почему» 13 февраля на семинаре в Ростове-на-Дону «Маркировка обуви-2020 – все по закону».
На семинаре выступят представители ФНС и Консультационного центра по маркировке.
Эксперты расскажут об отмене ЕНВД, подготовке к маркировке и работе с «Честным ЗНАКом».
Зарегистрироваться на семинар можно на сайте.
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