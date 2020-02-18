Пять вопросов о командировках

Об отдельных вопросах, связанных с оплатой командировки — в этом материале.

Вопрос № 1

Согласно ст. 167 ТК РФ при направлении работника в служебную командировку ему гарантируются:

— сохранение места работы (должности) и среднего заработка. Для всех случаев определения размера средней заработной платы (среднего заработка), предусмотренных ТК РФ, устанавливается единый порядок ее исчисления Положением № 922[1] (ст. 139 ТК РФ);

— возмещение расходов, связанных со служебной командировкой. Например, порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками на территории РФ, для работников федеральных государственных учреждений установлены Постановлением № 729[2].

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Правила, определенные в ст. 167 ТК РФ, применяются с учетом особенностей порядка оплаты труда в период нахождения работника в командировке, установленных Положением № 749[3].

Вопрос № 2

В какой срок следует выплатить работнику средний заработок при направлении в командировку?

Минтруд в Письме от 27.06.2019 № 14-1/ООГ-4422 разъясняет следующее:

— в целях предупреждения возникновения трудовых споров работодателю в порядке ст. 8 ТК РФ надлежит предусмотреть в локальном нормативном акте (например, положении о командировках) сроки осуществления выплаты среднего заработка во время служебной командировки.

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— сроки осуществления выплаты среднего заработка во время служебной командировки должны быть аналогичны срокам выплаты заработной платы, предусмотренным ст. 136 ТК РФ.

Вопрос № 3

Срок командировки определяется работодателем с учетом объема, сложности и других особенностей служебного поручения.

Фактический срок пребывания работника в командировке определяется по проездным документам, представляемым работником по возвращении из командировки, а при их отсутствии — на основании документов по найму жилого помещения или иных документов, подтверждающих заключение договора на оказание гостиничных услуг по месту командирования. Либо работником представляются служебная записка и (или) иной документ о фактическом сроке пребывания работника в командировке, содержащий подтверждение принимающей работника стороны (организации либо должностного лица) о сроке прибытия (убытия) работника к месту командирования (из места командировки).

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В соответствии с п. 9 Положения № 749 средний заработок сохраняется за все дни работы по графику, установленному в командирующей организации:

— за период нахождения работника в командировке;

— за дни нахождения в пути, в том числе за время вынужденной остановки в пути.

При этом необходимо учитывать следующее (п. 4 Положения № 749):

— днем выезда в командировку считается дата отправления поезда, самолета, автобуса или другого транспортного средства от места постоянной работы командированного;

— днем приезда из командировки считается дата прибытия вышеуказанного транспортного средства в место постоянной работы;

— при отправлении транспортного средства до 24.00 включительно днем отъезда в командировку считаются текущие сутки, а с 00.00 и позднее — последующие сутки.

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Согласно нормам законодательства РФ средний заработок работнику выплачивается за все рабочие дни, предусмотренные графиком работы командирующей организации.

Поэтому в тех случаях, когда ТК РФ предусматривается сохранение за работником среднего заработка, следует исчислять средний заработок, а не выплачивать текущую заработную плату.

Например, в Письме Роструда от 05.02.2007 № 275-6-0 содержится разъяснение, согласно которому даже в случае если в отдельных случаях «текущая» заработная плата может быть выше среднего заработка, исчисленного в установленном порядке выплата работнику, направленному в служебную командировку, заработной платы за дни нахождения в командировке будет противоречить положениям ТК РФ.

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Таким образом, если работник выезжал в командировку в день, указанный в приказе о начале командировки, и этот день в табеле учета рабочего времени отмечен как командировка, обозначенный день подлежит оплате в размере среднего заработка, определяемого в установленном порядке.

Вопрос о явке работника на работу в день выезда в командировку и в день приезда из командировки решается по договоренности с работодателем согласно п. 4 Положения № 749.

Вопрос № 4

Если днем отъезда (приезда) в командировку (из командировки) является выходной или нерабочий праздничный день, то оплата работы в этот день производится исходя из должностного оклада работника, а не из расчета среднего заработка.

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Согласно п. 5 Положения № 749 оплата труда работника в случае привлечения его к работе в выходные или нерабочие праздничные дни производится в соответствии с ТК РФ. Поэтому для определения размера оплаты труда в указанные дни в период командировки работодателям следует руководствоваться ст. 153 ТК РФ, гласящей, что оплата труда производится не менее чем в двойном размере.

Конкретный порядок ее исчисления зависит от применяемой системы оплаты труда работника, в частности:

— работникам, получающим оклад (должностной оклад), — в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени;

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— в размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.

Кроме того, конкретные размеры оплаты работы в выходной или нерабочий праздничный день могут устанавливаться коллективным договором, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения представительного органа работников, трудовым договором.

Плата в повышенном размере производится всем работникам за часы, фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день.

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Если на выходной или нерабочий праздничный день приходится часть рабочего дня (смены), в повышенном размере оплачиваются часы, фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день (от 00.00 до 24.00).

Аналогичные разъяснения даны в письмах Минтруда РФ от 09.07.2019 № 14-2/В-527, Роструда от 16.10.2019 № ПГ/26391-6-1, от 16.10.2019 № ТЗ/5985-6-1.

Вместе с тем по желанию работника, работавшего в праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в такой день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

Вопрос № 5

Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю.

Из статьи 99 ТК РФ следует, что сверхурочной является работа, выполняемая работником по инициативе работодателя за пределами установленной для работника продолжительности рабочего времени — ежедневной работы (смены), а при суммированном учете рабочего времени — сверх нормального числа рабочих часов за учетный период.

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Основанием для привлечения к сверхурочной работе является приказ (распоряжение) работодателя. Если соответствующий приказ не издавался, но установлено, что устное распоряжение кого-либо из руководителей имелось, работу также следует считать сверхурочной (Письмо Минтруда РФ от 14.11.2013 № 14-2-195).

При этом работа сверх установленной продолжительности рабочего времени лиц с ненормированным рабочим днем не считается сверхурочной.

Если работник во время командировки привлекался к работе в ночное время и сверхурочно, то оплата производится в повышенном размере в силу ст. 152, 154 ТК РФ.

Сверхурочная работа и работа в ночное время должны компенсироваться повышенной оплатой:

— сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы — не менее чем в двойном размере;

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— каждый час работы в ночное время (с 22.00 до 06.00) не ниже размеров, установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. Минимальный размер повышения оплаты труда за работу в ночное время в размере 20% часовой тарифной ставки (оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное время установлен Постановлением Правительства РФ от 22.07.2008 № 554.

В связи с тем, что работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности сверхурочной работы каждого работника, в случае выполнения работником в командировке сверхурочной работы в табеле учета рабочего времени необходимо проставлять и количество фактически отработанных часов.

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно.

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Конкретные размеры повышения оплаты сверхурочной работы и работы в ночное время устанавливаются коллективным договором, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения представительного органа работника, трудовым договором.