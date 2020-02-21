«Ночной бухгалтер». Если запустите газон на даче — за сорняки оштрафуют

Совет Федерации готовит штрафы для дачников в новый КоАП.
Все на грядки кверху попами
Дачников, которые забрасывают участки и приусадебную территорию — не борются с борщевиком и другими сорняками — собираются штрафовать.
Сенаторы предлагают штрафовать за распространение сорняка на дачных и приусадебных участках:
- обычных «физиков» на две-три тысячи рублей,
- должностных лиц — на 5-10 тысяч рублей,
- индивидуальных предпринимателей — на 7-12 тысяч рублей,
- юридических лиц — на 20-30 тысяч рублей.
То есть пострадать от штрафов могут и обычные дачники, и компании, у которых есть земля.
СТИХ
Полю траву на огороде,
Известен с детства этот труд...
Как птицы, пролетают годы,
А сорняки, как встарь, растут.
(В. Пономарев)
Трепещите
ФНС займется ростом экономики.
Службе предстоит «тщательно» работать с перечнем налоговых льгот.
Все знаете ради чего? «Чтобы те ресурсы, которые получают налогоплательщики из-за преференций, предоставленных государством, направлялись не на дивиденды, а в экономику».
Конечно, дивиденды у бизнеса — это вообще не дело!
Короткий чек-лист, как правильно подготовиться к сдаче отчетности за 2019 год:
- Проверьте коды ОКВЭД. Много вопросиков о них.
- Отчетность надо сдать в ФНС, в Росстат — не надо. Если вы не Банк России и не храните государственные тайны.
- Скорее всего, бумажную отчетность вам сдавать больше нельзя. Если вы только не совсем «микро».
- Добавьте в отчетность пометку об обязательном аудите. Если ваш аудит не обязательный, все равно добавьте — нужно поставить отметку в отчете.
Подробнее о каждом пункте правильной подготовки к отчетности.
Бухгалтерское, личное (= профессиональное?)
Сегодня разбирали тайные желания бухгалтеров.
Менеджеры, возвращающие документы точно в срок, контрагенты с первичкой на блюдечке... Мечты-мечты. Или реальность?
Ваша пятничная редакция