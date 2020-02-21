«Ночной бухгалтер». Если запустите газон на даче — за сорняки оштрафуют

Совет Федерации готовит штрафы для дачников в новый КоАП.

Все на грядки кверху попами

Дачников, которые забрасывают участки и приусадебную территорию — не борются с борщевиком и другими сорняками — собираются штрафовать.

Сенаторы предлагают штрафовать за распространение сорняка на дачных и приусадебных участках:

обычных «физиков» на две-три тысячи рублей,

должностных лиц — на 5-10 тысяч рублей,

индивидуальных предпринимателей — на 7-12 тысяч рублей,

юридических лиц — на 20-30 тысяч рублей.

То есть пострадать от штрафов могут и обычные дачники, и компании, у которых есть земля.

СТИХ

Полю траву на огороде,

Известен с детства этот труд...

Как птицы, пролетают годы,

А сорняки, как встарь, растут.

(В. Пономарев)

Трепещите

ФНС займется ростом экономики.

Службе предстоит «тщательно» работать с перечнем налоговых льгот.

Все знаете ради чего? «Чтобы те ресурсы, которые получают налогоплательщики из-за преференций, предоставленных государством, направлялись не на дивиденды, а в экономику».

Конечно, дивиденды у бизнеса — это вообще не дело!

Короткий чек-лист, как правильно подготовиться к сдаче отчетности за 2019 год: Проверьте коды ОКВЭД. Много вопросиков о них.

Отчетность надо сдать в ФНС, в Росстат — не надо. Если вы не Банк России и не храните государственные тайны.

Скорее всего, бумажную отчетность вам сдавать больше нельзя. Если вы только не совсем «микро».

Добавьте в отчетность пометку об обязательном аудите. Если ваш аудит не обязательный, все равно добавьте — нужно поставить отметку в отчете. Подробнее о каждом пункте правильной подготовки к отчетности.

Бухгалтерское, личное (= профессиональное?)

Сегодня разбирали тайные желания бухгалтеров.

Менеджеры, возвращающие документы точно в срок, контрагенты с первичкой на блюдечке... Мечты-мечты. Или реальность?

Ваша пятничная редакция