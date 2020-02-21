Клерк.Ру

«Ночной бухгалтер». Если запустите газон на даче — за сорняки оштрафуют

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру

Совет Федерации готовит штрафы для дачников в новый КоАП.

Все на грядки кверху попами

Дачников, которые забрасывают участки и приусадебную территорию — не борются с борщевиком и другими сорняками — собираются штрафовать.

Сенаторы предлагают штрафовать за распространение сорняка на дачных и приусадебных участках:

  • обычных «физиков» на две-три тысячи рублей,
  • должностных лиц  — на 5-10 тысяч рублей,
  • индивидуальных предпринимателей — на 7-12 тысяч рублей,
  • юридических лиц — на 20-30 тысяч рублей.

То есть пострадать от штрафов могут и обычные дачники, и компании, у которых есть земля. 

СТИХ

Полю траву на огороде,
Известен с детства этот труд...
Как птицы, пролетают годы,
А сорняки, как встарь, растут.

(В. Пономарев)

Трепещите

ФНС займется ростом экономики.

Службе предстоит «тщательно» работать с перечнем налоговых льгот.

Все знаете ради чего? «Чтобы те ресурсы, которые получают налогоплательщики из-за преференций, предоставленных государством, направлялись не на дивиденды, а в экономику».

Конечно, дивиденды у бизнеса — это вообще не дело!

Короткий чек-лист, как правильно подготовиться к сдаче отчетности за 2019 год:

  • Проверьте коды ОКВЭД. Много вопросиков о них.
  • Отчетность надо сдать в ФНС, в Росстат — не надо. Если вы не Банк России и не храните государственные тайны.
  • Скорее всего, бумажную отчетность вам сдавать больше нельзя. Если вы только не совсем «микро».
  • Добавьте в отчетность пометку об обязательном аудите. Если ваш аудит не обязательный, все равно добавьте — нужно поставить отметку в отчете.

Подробнее о каждом пункте правильной подготовки к отчетности.

Бухгалтерское, личное (= профессиональное?)

Сегодня разбирали тайные желания бухгалтеров.

Менеджеры, возвращающие документы точно в срок, контрагенты с первичкой на блюдечке... Мечты-мечты. Или реальность?

Ваша пятничная редакция

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