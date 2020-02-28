Обналичивание денежных средств представляет собой операции по конвертированию безналичных средств в наличную форму. Ежедневно в мире осуществляются миллионы таких операций, большинство из которых являются ничем не примечательными. Однако есть и такие, которые совершаются для выведения денег из-под налогового и иного государственного контроля (это «обнальные сделки»).

В Уголовном кодексе не содержится нормы, прямо устанавливающей ответственность за обналичку. Вместе с тем в действиях, совершаемых лицом в процессе обнала, содержатся признаки целого ряда преступлений, предусмотренных УК.

Большинство таких преступлений квалифицируются как тяжкие. В качестве санкции предусматривается лишение свободы.

Что же происходит сегодня с практикой привлечения к уголовной ответственности лиц, занимающихся «обналом»?

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Для анализа мы использовали электронный сервис «Гас-правосудие» и проанализировали судебные акты за два последних года (2018-2019).

За это время российскими судами вынесено более 400 приговоров в отношении лиц, совершавших «обнальные» сделки. Самую большую долю (более 100) занимают приговоры по ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов). К уголовной ответственности привлекали тех, кто прибегал к услугам «обнальщиков» для уклонения от уплаты налогов. Лицам, совершим преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 199 УК РФ, судами назначается наказание в виде штрафа от 100 000 руб. до 200 000 руб., при наличии квалифицирующих признаков (совершение деяния организованной группой, особо крупный размер неуплаченных в бюджет налогов) деяние квалифицируется по ч. 2 этой статьи, а наказание назначается в виде лишения свободы от 2 до 4 лет.

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Очень распространены приговоры (чуть менее 100 по каждой) по статьям 172 (незаконная банковская деятельность), 173.1 (образование юридического лица через подставных лиц) и 187 (неправомерный оборот средств платежей) УК РФ. По ним к ответственности привлекали лиц, занимавшихся обналичкой в личных целях, а также в интересах иных лиц на возмездной основе. За преступления по ч. 1 ст. 172 УК РФ, судами назначается наказание в виде лишения свободы на срок от 1 года до 2 лет, при наличии квалифицирующих признаков (совершение деяния организованной группой, извлечение дохода в особо крупном размере) деяние квалифицируется по ч. 2 статьи с наказанием в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.

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За преступления, предусмотренные ст. 173.1 УК РФ, судами назначается наказание в виде лишения свободы на срок до 1 года.

По ч. 1 ст. 187 УК РФ, судами назначается наказание в виде лишения свободы на срок до 1 года, при наличии квалифицирующих признаков (совершение деяния организованной группой) деяние квалифицируется по ч. 2 названной статьи, а наказание назначается в виде лишения свободы на срок от 1 года до 2 лет.

Незначительное количество приговоров (около 10 по каждой из статей) вынесено судами по статьям 173.2 (незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица), 199.2 (сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов), 210 (организация преступного сообщества) и ч. 3 ст. 327 (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков) УК РФ.

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По ч. 1 ст. 173.2 УК РФ приговоры выносили лицам, не имевшим намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, но предоставившим свои данные третьим лицам для государственной регистрации юридических лиц, используемых для осуществления транзитных операций при «обнале». За совершение такого рода деяния судами назначается наказание в виде исправительных работ сроком до 1 года.

По ч. 3 ст. 327 УК РФ к ответственности привлекаются лица, использующие подложные паспорта граждан России для государственной регистрации юридических лиц, используемых в транзитных операциях при «обнале». За совершение такого рода деяния судами назначается наказание в виде обязательных работ сроком до 300 часов.

По ст. 199.2 УК РФ к ответственности привлекаются лица, прибегающие к услугам «обнальщиков» для уклонения от уплаты налогов путем вывода из общества денежных средств, на которые может быть обращено взыскание для погашения имеющей задолженности по уплате налогов. Лицам, совершим преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 199.2 Уголовного кодекса РФ, судами назначается наказание в виде штрафа от 100 000 руб. до 200 000 руб., при наличии квалифицирующих признаков (совершение преступного деяния в особо крупном размере) деяние квалифицируется по ч. 2 названной статьи, а наказание назначается в виде штрафа до 700 000 руб.

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По ч. 2 ст. 210 УК РФ к ответственности привлекались участники преступного сообщества, основным видом деятельности которого являлось осуществление «обнальных сделок». За совершение такого рода деяния судами назначается наказание в виде лишения свободы на срок от 3 лет и 6 месяцев.

Таким образом, несмотря на наличие в санкциях по этим статьям различных видов наказания (штраф, обязательные либо принудительные работы), за совершение практически каждого преступления в сфере обналички суды в качестве наказания назначают осужденным вид наказания — лишение свободы.